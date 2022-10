Frauenfeld: Grosse Pläne der Stadt für Rösselerland

Pferdesport Für Römerstrasse, Werkhof, Feuerwehr und Busdepot: Rennverein verkauft Stadt Frauenfeld 4800 Quadratmeter zwischen Renn- und Autobahn Der Rennverein ist in Bewegung. Am Donnerstagabend bewilligten die Vereinsmitglieder einen für die Stadt Frauenfeld strategisch wichtigen Landverkauf. Der Erlös daraus kann gut für das Neubauprojekt des Pferdezentrums gebraucht werden. Zudem steht der Verein unter neuer Leitung. Präsident Christoph Müller ist nach über 25 Jahren zurückgetreten. Nicole D'Orazio Jetzt kommentieren 21.10.2022, 18.30 Uhr

Der Rennverein Frauenfeld verkauft der Stadt das Land, worauf sich aktuell der Jockey-Pavillon und der Führring befinden (Bildmitte oben). Bild: Andrea Stalder

«Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Stück Land für uns eines Tages so wichtig sein würde», sagte Christoph Müller. Wie der Präsident des Rennvereins Frauenfeld (RVF) an der ausserordentlichen Generalversammlung am Donnerstag erklärte, hat der Verein im Jahr 1932 die rund 4800 Quadratmeter rund um den Jockey-Pavillon und den Führring auf dem Pferderennplatz gekauft. Das Land befindet sich in der öffentlichen Zone, und die Stadt Frauenfeld würde es gerne erwerben.