Frauenfelds Ermöglicher: Stadtbaumeister Helbling tritt ab

Personelles Christof Helbling ist Frauenfelds Geschichtenerzähler: Der Stadtbaumeister nimmt nach zwölf Jahren Abschied Er hat gerne für die Stadt und ihre Bevölkerung gearbeitet. Aber nun wird Christof Helbling in St.Gallen Stadtbaumeister. Er geht, bevor sich Routine einschleift und weil er in Frauenfeld nun endlich wieder Privatperson sein kann. Dass der 44-Jährige nicht ausgebrannt ist, sondern neue Herausforderungen sucht, zeigt sich auch am Umstand, dass er drei Tage nach dem letzten Arbeitstag in der Schlossmühle in St.Gallen beginnt. Mathias Frei Jetzt kommentieren 11.08.2022, 18.30 Uhr

Blick voraus: Christof Helbling auf der Terrasse der Schlossmühlestrasse 7, wo er während der vergangenen zwölf Jahre gearbeitet hat. Bild: Andrea Stalder

Er ist auf der Suche nach der Urkraft, diesem Moment, das ihn fasziniert – und schlägt dafür ein neues Kapitel auf. Christof Helbling hat seit März 2010 als Frauenfelder Stadtbaumeister gewirkt und tut dies noch bis kommenden Freitag, 19. August. Bereits drei Tage später startet er bei der Stadt St.Gallen – als Stadtbaumeister. In seinem Büro an der Schlossmühlestrasse 7 sieht es schon erstaunlich aufgeräumt auf. Er meint:

An einer Veranstaltung des Vereins «Unsere Stadtkaserne» vergangenen November: Helbling und die Basler Architektin Barbara Buser. Bild: Benjamin Manser

«Ich war schon immer vornehmlich papierlos unterwegs.»

Und trotzdem: Der 44-Jährige lässt mehr zurück, als er mitnimmt. Er hat der Stadt Frauenfeld kraft seiner Haltung Urkraft gegeben, hat die Stadt, das Stadtbild im vergangenen Jahrzehnt zu dem bewegt, was es heute ausstrahlt. Urkraft ist für Helbling das, was von einem Menschen bleibt, ihn überdauert, kulturelle Artefakte des Menschseins. Der abtretende Stadtbaumeister hinterlässt aber nicht nur im übertragenen Sinn mehr, als er mitnimmt. «Die 20 Millionen Franken für den Markt Thurgau sind mehr, als ich verdient habe.» Das ist der Schalk des Architekten ETH. Die Umnutzung der Stadtkaserne, die Öffnung und Einverleibung des verbotenen Orts in die Stadt, der Markt Thurgau: Das ist eines von vielen Kindern von Helbling.

St.Galler Stadtbaumeister, aber ohne Baubewilligungen Helbling tritt in St.Gallen das Amt des Stadtbaumeisters an. Organisatorisch ist er damit wie in Frauenfeld direkt dem Stadtrat unterstellt. Im Gegensatz zu seiner aktuellen Tätigkeit, wo ihm Stadtplanung, Eigentümervertretung, Projektierung und Bau, Bauberatung und Bewilligungen sowie Liegenschaftenverwaltung unterstellt sind, wird sich Helbling in St.Gallen vornehmlich um die stadteigenen Bauten kümmern – immer in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen Dienststellen. Dass er sich zukünftig nicht mehr mit Baubewilligung befassen muss, bedauert Helbling nicht. Obwohl es in diesem Bereich sehr oft um Nachbarschaftsstreite gehe und die Stadt neutrale Partei sei, stellten die Baubewilligungen in Sachen Rückmeldungen ein «negatives Geschäft» dar, sagt Helbling. Dafür bekam er in den vergangenen Jahren viel positives Feedback aus der Bevölkerung betreffend Stadtplanung. «Das hält sich also die Balance.» (ma)

Von der ETH über die Privatwirtschaft zur Stadt

Eine mögliche Zukunft für das Stadtkasernenareal. Visualisierung: Matthias Gnehm

32 Jahre alt war Helbling, als er zur Stadt kam. Nach dem Studium hatte er beim renommierten Zürcher Büro Ernst Basler + Partner gearbeitet, kam dann zurück nach Frauenfeld zu Antoniol + Huber + Partner. Seine Arbeit wandelte sich, vom Bauen zum strategischen Planen. Dass er diesen Schritt damals gemacht hat, bereut er auch heute noch keine Sekunde.

«Auch das Planen ist ein kreativer Akt.»

Helbling erklärt im August 2020 die Pläne für die Verschiebung der Villa Wohlfender. Bild: Andrea Stalder

Dieses Wirken hat Helbling in keiner Weise ausgebrannt, sondern vielmehr ständig neu motiviert. Er sah sich in den vergangenen Jahren als Impulsgeber, Ermöglicher, Geschichtenerzähler. Mit Planungen für den Murgbogen, die Umnutzung der Stadtkaserne oder auch den erlebbaren Murgraum habe er die Bevölkerung abholen wollen – immer im Hinterkopf auch die Entwicklung von Siedlung und Verkehr in der Agglomeration Frauenfeld. Und damit hat er in Frauenfeld eine Begeisterung entfacht – sowie ein neues Selbstverständnis. Frauenfeld ist kein miefig-bürgerliches Beamtenstädtli mehr, das einfach ein wenig verwaltet wird, sondern der urbanste Ort im Kanton.

So könnte die Stadt Frauenfeld mit dem Murgbogen im Vordergrund zukünftig aussehen. Visualisierung: Matthias Gnehm

Will kein Denkmal in der Stadtkaserne

Auf dem Internetauftritt seines Amts für Hochbau und Stadtplanung heisst es: «Wir planen heute das Frauenfeld von morgen, indem wir die Geschichte der Stadt mit Zukunftsbildern für lebenswerte Quartiere verweben. Hohe städtebauliche und architektonische Qualität ist unser Ziel.» Besser könnte man es nicht formulieren. Helbling ist im positiv-kritischen Sinn zum Hüter der Baukultur in Frauenfeld geworden. Er hat die verdichtete Innenentwicklung fast schon populär gemacht. Und der Grünraum war ihm auch ein Steckenpferd. Dabei will er nicht im Vordergrund stehen, lässt gerne auch seine Mitarbeitenden sprechen. Sein hervorragendes Team in der Schlossmühle werde er sicher am meisten vermissen, sagt er. Es sei emotional gewesen, seinen Jobwechsel bekanntzugeben. Helbling sagt:

Im März 2020 machen sie sich stark für Frauenfeld als Standort des Historischen Museums Thurgau: Kantonsrätin Sonja Wiesmann (SP), Schulpräsident und SVP-Kantonsrat Andreas Wirth, Kantonsrätin Kathrin Bünter (Mitte), Stadtpräsident Anders Stokholm, Stadtrat Andreas Elliker, Titus Moser (Bürgerpräsident) und Stadtbaumeister Christof Helbling. Bild: Donato Caspari

«Ich brauche dereinst nicht erwähnt zu werden auf einer Tafel in der Stadtkaserne.»

Er habe alles immer für die Sache gemacht. «Wir planen für unsere Kinder und Enkelkinder.» Aber die heutige Generation müsse dafür begeistert werden, weil sie finanzielle Mittel sprechen müsse. Für seine Kinder macht es Helbling. Denn er bleibt in Frauenfeld wohnen. Er, der Ur-Frauenfelder, lebt gerne hier. Diese räumliche Trennung von Wohn- und Arbeitsort war eines von mehreren Argumenten für den Stellenwechsel. In Frauenfeld war er als Stadtbaumeister öffentliche Person. Zukünftig ist er einfach noch Christof, den man samstags am Markt auf der Promenade trifft.

Bevor sich Routine einschleicht

Halbzeit als Stadtbaumeister: Christof Helbling im Jahr 2016. Bild: Thomas Wunderlin

Und dann ist da noch sein Alter. Helbling ist 44 Jahre alt. In Frauenfeld wäre es ihm auch weitere zehn Jahre nicht langweilig geworden, sagt er. Doch dann wäre er Mitte 50 gewesen. Ob sich dann nochmals diese Chance einer neuen, spannenden Herausforderung geboten hätte? Er selber habe nie eine Karriereplanung gehabt. Aber unter den Schweizer Stadtbaumeistern sei ein Zehnjahresrhythmus durchaus verbreitet. Denn nach dieser Zeit schleiche sich Routine ein.

«Das zu kappen, kann ein Vorteil sein für die eigene Arbeit, für eine Stadt als Arbeitgeberin.»

Helbling ist in seinem Amt der Dienstälteste. Er hat unter zwei Stadträten gearbeitet: Urs Müller und nun Andreas Elliker. Der Schlüssel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit sei stets das Zwischenmenschliche, sagt er. Das habe mit beiden Stadträten bestens funktioniert. Dabei habe auch ein funktionierendes Rollenverständnis eine wichtige Rolle gespielt. Helbling hat immer fachlich argumentiert, das Politische überliess er dem Stadtrat.

November 2021: die Frauenfelder Stadtkaserne. Bild: Reto Martin

Helbling freut sich ob des Mentalitätswandels in Frauenfeld und dass er seinen Teil dazu beitragen konnte. Vor zwölf Jahren habe es genügt, praktisch zu sein. Schön musste es nicht sein. Dass man es wert ist, sich einen Murg-Auen-Park zu schenken, das habe man zuerst verstehen müssen. Und das habe nichts mit Übergestalten zu tun, sagt Helbling. Sondern vielmehr mit dieser Urkraft, die in Frauenfeld allmählich wächst, dank ihm, der nun geht.

