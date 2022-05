Persönlichkeit «Johanna Guhl nahm ihr eigenes Vergessen Tag für Tag in Kauf»: Museumshäppli über eine vergessene Thurgauer Kunstmalerin Kunsthistorikerin Monica Seidler-Hux hat den Anwesenden beim Museumshäppli im Schloss Frauenfeld die noch fast unbekannte Malerin Johanna Guhl nähergebracht. Samuel Koch 31.05.2022, 16.40 Uhr

Johanna Guhl, Frauenfelder Künstlerin (1869–1947). Bild: PD / Fotoarchiv Bär Stadtarchiv Frauenfeld

Abseits standen Malerinnen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gegenüber ihren männlichen Kollegen ohnehin. Umso mehr, wenn eine Malerin wie Johanna Guhl (1869–1947) ihr Schaffen nicht an die grosse Glocke hängen wollte. Unter dem Titel «Eine vergessene Thurgauer Kunstmalerin, die anderen den Vortritt liess» versuchte die Frauenfelder Kunsthistorikerin Monica Seidler-Hux vor kurzem mit ihrem Referat beim beliebten Museumshäppli im Historischen Museum im Schloss, einen Gegentrend zu setzen.

Seidler-Hux nahm die rund 60 anwesenden Gäste mit auf eine Reise durch das Leben Johanna Guhls und versuchte, das malerische Dornröschen wach zu küssen. Das ist aber gar nicht so einfach, trotz elf Archivschachteln und 13 Skizzenheften aus dem Nachlass Johanna Guhls aus dem Historischen Museum, die Seidler-Hux untersuchte. Im Gegensatz zu den bekannten Malerinnen Helen Dahm (1878–1968) und Martha Haffter (1873–1951), die selbst in der Ausstellung «Thurgauer Köpfe» zu sehen waren. Seidler-Hux sagte:

«Johanna Guhl nahm ihr eigenes Vergessen Tag für Tag in Kauf.»

Monica Seidler-Hux während ihres Referats am Museumshäppli im Schloss. Bild: Samuel Koch

Johanna Guhl entstammte der Familie von Pfarrer Ulrich Guhl (1838–1924) aus Steckborn als eines von sechs Kindern, wobei nur deren drei überlebten. Ihr Vater amtete später bis 1877 als Thurgauer Staatsschreiber, politisierte zwischenzeitlich für die FDP im Grossen Rat und arbeitete zeitgleich als Redaktor der «Thurgauer Zeitung».

Lehrerinnenzölibat an der Mädchenschule

Fotografie von Johanna Guhl. Bild: PD / Fotoarchiv Bär Stadtarchiv Frauenfeld

Seine malaffine Bürgerstochter Johanna, die in ihren Malereien eine Vorliebe für Bäume und Häuser zeigte, besuchte zunächst die Kunstgewerbeschule in Zürich, ehe sie als ausgebildete Zeichenlehrerin an der Mädchenschule in Frauenfeld unterrichtete, wo noch das Lehrerinnenzölibat galt, also die Unvereinbarkeit von Ehe und Beruf als Lehrerin.

Guhl lernte von anderen und liess statt «Intuition und Genie eher Übung, Sorgfalt und Können» walten. Mit ihren Schülerinnen zog sie ins Freie, um Zeichenstunden draussen abzuhalten. Für Johanna Guhl habe es zwei Arten von Malerinnen gegeben, sagte Seidler-Hux und ergänzte:

«Die einen wollen heiraten, die anderen haben auch kein Talent.»

Bleistiftzeichnung von Johanna Guhl, oben im Algisser im Jahr 1900, unten Neuhausen 1903. Bild: PD / Historisches Museum

Nach einer Weiterbildung von 1895 bis 1898 im Malmekka München fokussierte sich Johanna Guhl zunehmend auf Stilleben, Blumen, Landschaften, oft mit Bleistift gemalt wie im Algisser oder in Neuhausen. Obschon von Guhl wenige Bilder bekannt sind und der Leistungsausweis mit einer Handvoll Ausstellungen kurz ist – Martha Haffter etwa zeigte ihre Kunst an Dutzenden Ausstellungen mehr –, malte Guhl. Mal Landschaften mit Bleistift, mal das Schloss Sonnenberg ob Stettfurt mit Aquarell im impressionistischen Farbstil, mal Stilleben mit Sonnenblumen. Johanna Guhl malte aber auch Postkarten, die sie an Sammler weitergab, wie das Frühe Urban Sketching von einer Raststätte am Waldrand.

Frühes Urban Sketching auf einer Postkarte von Johanna Guhl. Bild: PD / Historisches Museum

Haushalt des Vaters nach Tod der Mutter

Dann folgte mit dem Tod der Mutter im Jahre 1905 die grosse Zäsur. «Sie übernahm während 20 Jahren den Haushalt des Vaters, so gehörte es sich schliesslich für eine Unverheiratete», sagte Seidler-Hux. Sie trat als Lehrerin zurück, kümmerte sich um ihren Vater, wodurch auch die bereits zaghafte Verbreitung ihrer Kunst «massiv verlor», wie es Seidler-Hux ausdrückte.

Das Leben der gut situierten, nicht auf Einkommen angewiesenen Johanna Guhls hätte auch anders verlaufen können. Nach dem Tod ihres Vaters ging sie auf Studienreisen nach Rom, Paris, London, widmete sich der Porzellanmalerei, dem Klöppeln und Ferienmotiven. Ab den 1940ern bis zu ihrem Tod nach kurzer Krankheit wirken die Bleistiftzeichnungen für Seidler-Hux «dunkler, spontaner».

In Erinnerungen von Weggefährten war Johanna Guhl «klein, herzig und sehr lieb», die «sich sehr um Arme kümmerte». «Ist das Dornröschen jetzt wach geküsst?», fragte Seidler-Hux in die Runde, um die Antwort gleich selbst zu geben: «Die Voraussetzungen waren ungünstig.»