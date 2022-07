Drei Jahre nach dem Ticketkauf: Ausgezogen und wieder Single

Verstaubte Tickets Grosser Wandel, drei Jahre nach dem Ticketkauf: Ausgezogen und Single Die Tickets fürs «Frauenfelder» liegen bei vielen Besucherinnen und Besuchern schon seit bald drei Jahren in der Schublade. Jahre, in denen viele von ihnen grosse persönliche Veränderungen durchgemacht haben. Mario Testa 08.07.2022, 17.10 Uhr

Lilly und Giovanna aus Lindau haben ihr Ticket bereits vor drei Jahren gekauft. Bild: Mario Testa

«Ich bin in der Zwischenzeit von Zuhause ausgezogen, das war eine sehr gute Entscheidung», sagt Lilly aus Lindau. Die 19-Jährige hat auch eine neue Ausbildung angefangen. «Damals hab ich es im Hotel probiert, nun mache ich eine Ausbildung zur Erzieherin.» Ihre Freundin Giovanna ist dem Beruf treu geblieben und konnte die Ausbildung als Hotelfachfrau abschliessen. «Dazu bin ich reifer und älter geworden – und ich habe mittlerweile einen Freund. Aber der ist nicht da.»

Noel, Sven und Fabian in ihrer Base mit dem Bierpong-Tisch. Bild: Mario Testa

Seit 2019 ebenfalls aus dem Elternhaus ausgezogen ist Noel. «Dafür sind meine Kater schlimmer geworden», sagt der 22-Jährige aus Brugg AG. «Als ich das Ticket damals kaufte, habe ich noch gearbeitet, nun bin ich Student – und wieder Single.» Seine Base hat er mit seinen Kollegen Fabian und Sven aufgeschlagen. Unter ihrem Pavillon steht auch ein Bierpong-Tisch mit vielen roten Bechern. «Zwei der letzten drei Jahre habe ich im Miltär verbracht», sagt Fabian.

«Am letzten Open Air war ich noch mit meiner Ex-Freundin hier, jetzt bin ich in einer neuen Beziehung.»

Sven Jäggi spricht von stetigen Veränderungen, die er als junger Mensch durchlebt hat. «Aber ich wohne immer noch Zuhause.» Das diesjährige Line-Up gefällt den dreien besser, als jenes, für welches sie Tickets gekauft hatten.

Baden im Premium-Camping

Die 22-jährige Lara aus Solothurn hat sich mit ihrer Freundin Carole ein Zelt im Premiumbereich gegönnt, als sie sich vor drei Jahren das Ticket kaufte. «Das hat einen mega Mehrwert. Man schläft hier gut und hat Ruhe und genug Platz. Die Duschen und WCs sind sauber», sagt die Büroangestellte. «Ich bin seit ich die Tickets gekauft habe ausgezogen von Zuhause und deshalb habe ich jetzt auch kein grösseres Budget, auch wenn ich innerhalb des Betriebs die Stelle gewechselt habe.»

Marc und Jan aus Düsseldorf vor ihrem Zelt im Premium-Camping. Bild: Mario Testa

Ebenfalls im Premium-Camping ein Zelt gesichert haben sich Marc und Jan aus Düsseldorf. «Mein Status im Liebesleben hat sich zwischendurch geändert, aber sonst ist bis auf die blöden Corona-Beschränkungen alles beim alten geblieben», sagt Jan. Marc war beim Ticketkauf vor drei Jahren noch in einer Beziehung. «Seit einem Jahr ist das vorbei und umso mehr bin ich wieder mit den Kollegen und unterwegs und mache Party wie hier.»

Neue Freunde und ein grosser Festival-Aufholbedarf

Die 34-jährige Roxanne aus Estavayer le Lac lässt den Open-Air-Tag gemütlich angehen und gönnt sich ein Bad. Sie lebt ebenfalls im Premium-Camping. «Ich habe immer noch die selbe Arbeit und wohne am selben Ort. Aber neue Freunde habe ich gewonnen in den vergangenen drei Jahren. Am meisten geprägt in dieser Zeit haben mich die fehlenden Festivals.»

Roxanne aus Estavayer le Lac gönnt sich ein Bad im Premium-Camping-Bereich. Bild: Mario Testa

Der 27-jährige Tobias ist seit dem Ticketkauf kein Schaffhauser mehr. «Ich wohne nun in Zürich. Zudem habe ich mein Studium abgeschlossen und hatte in der Zwischenzeit zwei Jobs. In der Liebe gab es aber keine Veränderungen, seit zehn Jahren habe ich die selbe, tolle Freundin.» Das Line-Up gefällt ihm auch dieses Jahr, nur Kendrick Lamar hätte er schon gern gesehen.

Oliver Bischof aus Arbon brätelt ein paar Würste. Bild: Mario Testa

Für Oliver Bischof aus Arbon, der sich am Zweifel-Grill ein paar Würstchen brät, war das Liebesleben ein Auf und Ab in den vergangenen Jahren. «Zwischendurch hatte ich eine Freundin. Aber jetzt bin ich Single für die Open-Air-Saison», sagt der nun ausgelernte, 21-jährige Zimmermann. «Das Deutsch-Rap-Line-Up ist genial dieses Jahr. Beim Ami-Rap wär’s 2020 schon etwas besser gewesen.»

«Ich habe Julia kennen gelernt, insofern hat sich mein Leben sehr positiv verändert. Student bin ich immer noch», sagt Timothy aus Zürich bei der Fahrt im Bus mit seiner Freundin. «Aber für dieses Jahr hätte ich mir wohl keine Tickets mehr gekauft.»

Julia ihrerseits hat seit dem Ticketkauf die KV-Lehre abgeschlossen und ist im Arbeitsleben angekommen. «Für dieses Jahr hätte ich mir wohl auch kein Ticket mehr gekauft, das Line-Up 2020 war schon besser», sagt sie.

Timothy und Julia (hinten) fahren mit ihren Freunden im Bus zurück ans Open Air. Bild: Mario Testa