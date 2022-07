07:08 Uhr Mittwoch, 6. Juli

Für ein gelungenes OAF: Wissenswertes von A bis Z

OAF-Gäste Backstage in der «Unforseen»-Area von Redbull. Bild: Andrea Stalder

Das erste Open Air Frauenfeld fand 1987 statt, damals noch unter dem Namen Out in the Green. Seither hat sich vieles verändert, aber das Ziel bleibt gleich: ein gelungenes Festival. Dass dieses Vorhaben klappt, gilt es Vorschriften zu beachten. Etwa A wie Alkohol: Getränke alkoholischen Inhalts dürfen nicht von aussen mitgeführt werden. Oder I wie Instagram & Co: Besucherinnen und Besucher dürfen mit dem Smartphone filmen, professionelle Foto- oder Videoaufnahmen sind aber verboten. Und abschliessend Y wie Yolo - You Only Live Once - Man lebt nur einmal. Alles Wissenswerte gibt's in unserem A bis Z. (jab/sko)