14:50 Uhr Mittwoch, 6. Juli

«Was am Open Air passiert, bleibt am Open Air»: Feuerwehr Frauenfeld am OAF

Die Feuerwehr steht bei den Ställen der Rennbahn bereit. Bild: Francesca Stemer

Sie sehen alles: Die Aufgabe von Roger und Sämi von der Feuerwehr Frauenfeld ist es, regelmässig über das OAF-Gelände zu patrouillieren. «Wir schauen nach dem Rechten und achten darauf, dass die Rettungsachsen frei bleiben», erklärt Roger.

Für beide ist es nicht der erste Einsatz, seit 15 Jahren trifft man sie - im Einsatz oder privat - auf dem OAF-Gelände an. Welche besonders kuriosen Dinge sie bereits erlebt haben, verraten sie nicht: «Was am Open Air passiert, bleibt am Open Air», sagt Sämi mit einem Augenzwinkern.

An was sie sich erinnern, ist der Brand der parkierten Autos im Jahr 2007. «Es war richtig heiss», sagt Roger. Ein Vorfall dieser Grössenordnung gab es seitdem nicht mehr. «Ab und zu löschen wir Brände, welche die Leute in Mulden entzünden», sagt Sämi. Dafür steht eine Löschequipe mit Fahrzeug bereit. Ihre Schicht dauert noch bis 18.30 Uhr, danach übernehmen Kollegen. Auch für die restlichen Tage, denn wie Roger sagt:

«Das OAF ist zwar amüsant, aber in unserem Alter hält man das nicht mehr drei Tage aus.»