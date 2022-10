700 Gäste am Frauenfelder Oktoberfest auf der Grossen Allmend

Oktoberfest Bier, Dirndl und Flirten: Das sind die Eindrücke vom Oktoberfest in Frauenfeld Am Oktoberfest auf der Grossen Allmend in Frauenfeld fliesst Bier in Strömen, die Gäste feiern zur Livemusik und sprechen über das ideale Outfit sowie Erfahrungen mit Oktoberfest-Machos. Wiesn-Wirt Urs Schnyder ist zufrieden, rund 700 Gäste waren vor Ort. Christoph Heer 02.10.2022, 17.45 Uhr

Bier, Bier, Bier - ein Besucher des Oktoberfestes Frauenfeld meint: «Es geht auch darum, Bier zu trinken.» Bild: Christoph Heer

Samstagabend, die Livemusik des Bodensee Quintetts ist auch im Freien sehr gut zu hören. Kaum betritt man das Festzelt, wird ein ruhiges Sitzen- oder Stehenbleiben schwierig. Denn die gute Laune ist ansteckend, die Partykracher rassig und das Bier fliesst in Strömen – so muss das sein an einem richtigen Oktoberfest. Unsere Zeitung hat sich mitten ins Partyvolk gemischt und sich umgehört.

Im passenden Outfit: Die Frauen tragen Dirndl mit Schleife platziert je nach Beziehungsstatus. Bild: Christoph Heer

Für das Oktoberfest sind rund 100 Helferinnen und Helfer im Einsatz. So muss niemand lange auf seine Mass Bier oder etwas Feines zum Essen warten. Aber was gehört denn eigentlich zu einem richtigen Oktoberfest dazu und was ist fehl am Platz? Das wollten wir wissen und haben uns umgehört.

«Ohne passende Kleidung nicht ans Oktoberfest»

Einer Besucherin aus Aadorf sagt klar: «Also meine Meinung ist ganz klar: Ohne Dirndl oder ohne Lederhosen muss man nicht an ein Oktoberfest», sagt sie und tanzt weiter auf ihrer Bank. Eine andere Frau sagt, dass sie schon oft Aggressionen miterlebt habe: «Insbesondere zu späteren Stunden und ab einem gewissen Alkoholpegel kommt es immer wieder zu Auseinandersetzungen. Das braucht es einfach nicht und macht die ganze Party kaputt.» Und ein Besucher, mottogerecht in Lederhosen, vertritt die Meinung, dass wenn jemand Bier nicht gerne hat, ebenso daheim bleiben kann.

«Ich meine, es geht doch schlussendlich genau darum, Bier trinken, lustig sein, tanzen und flirten, deshalb bin ich hier.»

Bier, Lederhosen und gute Freunde: Die jungen Männer feiern am Frauenfelder Oktoberfest. Bild:Christoph Heer

Am diesjährigen Oktoberfest gibt es die Neuerung, nur noch bargeldlos bezahlen zu können. «Das spielt doch absolut keine Rolle, heute hat ja jeder eine Kredit-, Post- oder EC-Karte, also was soll’s», sagt eine junge Besucherin aus Frauenfeld. Nebenan sitzt jedoch ein etwas älteres Paar und meint: «Na ja, wir sind uns eigentlich an die Bezahlung mit Banknoten und Münzen gewöhnt. Doch nur weil hier jetzt bargeldlos gilt, lassen wir uns einen Besuch nicht nehmen.»

Urs Shnyder, Wiesn-Wirt in Frauenfeld Bild: Christoph Heer

Für Frauenfelder Wiesn-Wirt Urs Schnyder sind die beiden ersten Abende äusserst zufriedenstellend verlaufen. «Unser Oktoberfest feiert sein zehnjähriges Bestehen. Wäre jedoch Corona nicht gewesen, wäre es heuer die zwölfte Austragung», sagt er und geht davon aus, dass die Bargeldlos-Bezahlung gut ankommt und dem Team im Service die Arbeit enorm erleichtere. Schnyder weiss, dass am Freitagabend rund 500 und am Samstagabend 700 Besucher anwesend waren, und er sagt:

«Am kommenden Wochenende ist der Samstag schon jetzt ausverkauft und für den Freitag gibt es nur noch ganz wenige Tickets.»

Die Gäste des Frauenfelder Oktoberfestes tanzen zur Livemusik. Bild: Christoph Heer

Alles in allem scheint, das bargeldlose Bezahlen ist sicher eine Umstellung, doch wirklich genervt daran hat sich kaum einer. Am Oktoberfest darf natürlich das Flirten nicht fehlen. Sitzt die Schleife rechts, ist die Dame vergeben, sitzt sie links, ist sie single – ganz nach dem Motto:

«Schleife links, Glück bringt’s.»

Doch Aufdringlichkeit ist verpönt und kommt nicht an. «Einmal war ich an einem Oktoberfest anderswo, wo ich und meine drei Freundinnen regelrecht belagert wurden von Männern, die weder Bier getrunken haben, Lederhosen anhatten oder die Musik toll fanden», erzählt eine Frau. Es seien richtige Machos gewesen, die nur auf einen Aufriss aus waren. «Diese Spezies soll draussen oder besser ganz fernbleiben von solchen volkstümlichen Anlässen», fügt sie an.