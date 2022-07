Nur noch Schwarz und Weiss Stefan Marolf 13.07.2022, 09.56 Uhr

Die 109. Ausgabe der Tour de France ist in vollem Gange – und Ex-Veloprofi Rolf Järmann kann sie entspannt aus der Ferne verfolgen. Im «Blick» erinnert sich der gebürtige Arboner zurück an seine Zeit als Rennfahrer. Am 17. Juli 1992 war Järmann schon sieben Stunden im Sattel und Teil eines Ausreisser-Trios, ehe einer seiner Konkurrenten zum Sprint ansetzte. Järmann erinnert sich: «Ich wusste, jetzt muss ich kontern!» Dabei sei er weit über seine Grenzen hinaus gegangen, habe nur noch Schwarz und Weiss gesehen und gewonnen. «Dieser Erfolg hat mich extrem bekannt gemacht.» Noch am selben Abend habe ihm ein Arzt Doping angeboten. Järmann lehnte ab. «Ich wollte ihm eins auswischen. Das habe ich getan.» Später griff der heute 56-Jährige dann doch zu leistungssteigernden Substanzen, «weil ich überzeugt war, dass es alle nehmen», und gestand seine Dopinggeschichte nach dem Karriereende. Heute sagt er: «Es war die Anfangszeit des Dopings.» (ste)