Neophyten: Stadt Frauenfeld erklärt Goldruten den Krieg

Naturschutz Stadt Frauenfeld erklärt Goldruten den Krieg: Freiwillige gesucht für Pflegeeinsatz auf der Grossen Allmend Der nächste Pflegeeinsatz der Stadt im Naturschutzgebiet Allmend findet am Freitag, 19. August, statt. Wer mithilft, die Neophytenart der Goldrute an den südlichen Altläufen zu entfernen, bekommt einen Znüni, einen Zmittag und einen Zvieri offeriert. 11.08.2022, 16.00 Uhr

Freiwillige Helfer an einem früheren Pflegeeinsatz der Stadt Frauenfeld auf der Grossen Allmend. Bild: Reto Martin

Zum siebten Mal findet im Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld ein Pflegeeinsatz statt. Am Freitag, 19. August, wird das Amt für Hochbau und Stadtplanung gemeinsam mit Freiwilligen Goldruten in den südlichen Altläufen auf der Allmend entfernen. Dadurch können die Feuchtgebiete in diesem Areal geschützt werden. So heisst es in einer Medienmitteilung des Amts für Hochbau und Stadtplanung. Das Naturschutzgebiet Allmend Frauenfeld ist ein einzigartiges Gebiet für seltene Artengemeinschaften mit diversen Lebensräumen, Feucht- und Trockenbiotopen. Damit diese weiterhin erhalten bleiben, sind unterschiedliche Pflegearbeiten erforderlich. Um in den südlichen Altläufen auf der Allmend die Feuchtbiotope zu erhalten, müssen die Goldruten – eine invasive Neophytenart – entfernt werden. Somit erhalten andere, langsam wachsende Pflanzen wieder mehr Licht und werden nicht verdrängt. Denn viele Insekten und Kleintiere sind auf eine grosse Artenvielfalt angewiesen, die ihre Nahrungsquelle bildet.

Znüni, Zmittag und Zvieri sind offeriert

Wer auch mithelfen möchte, kann sich bis Mittwoch, 17. August, per E-Mail an daniel.schoepfer@stadtfrauenfeld.ch oder telefonisch unter 052 724 52 83 für den Pflegeeinsatz anmelden. Die Stadt offeriert als Dank allen Helfenden einen Znüni, ein Mittagessen und einen Zvieri. Treffpunkt ist beim Polygon P6 auf der Allmend um 7.30 Uhr, 8.30 Uhr oder am Nachmittag um 13.15 Uhr. Helfende dürfen selbst wählen, zu welcher Zeit sie erscheinen möchten. Der Einsatz dauert bis zirka 17 Uhr. Allen Helferinnen und Helfern wird empfohlen, gutes Schuhwerk, schützende, lange Kleidung und Handschuhe zu tragen. (red)