Pro und Kontra: Diskussionsbedarf am Podium zu Thur+

Natur «Fluch oder Segen?»: In Frauenfeld sorgt Gretchenfrage am Podium zur Thur-Revitalisierung für Diskussionsstoff Am Podium der IG Thur und der IG Unteres Thurtal drehte sich alles um das Revitalisierungsprojekt Thur+. Nationalrat Manuel Strupler, Meisterlandwirt Rolf Kuhn, Kantonsrätin Nicole Zeitner und Pro Natura-Präsident Toni Kappeler haben am Dienstagabend in der Frauenfelder Berufsschulaula ihre Standpunkte vertreten. Auf einen gemeinsamen Nenner sind sie dabei nicht gekommen. Janine Bollhalder 07.09.2022, 16.15 Uhr

Podium zur Thurrevitalisierung: Moderator Mathias Frei, Meisterlandwirt Rolf Kuhn, Nationalrat Manuel Strupler, Kantonsrätin Nicole Zeitner und Pro Natura-Präsident Toni Kappeler. Bild: Donato Caspari

«Ich würde 90 Prozent meines Betriebs verlieren.» Schuld am Verlust eines Landwirts aus Bussnang wäre die bislang auf Konzeptstufe geplante Thurrevitalisierung Thur+, um die sich das öffentliche Podium «Thur+: Fluch oder Segen» drehte. Über 100 Gäste haben sich am Dienstagabend in der Aula des Bildungszentrums für Technik in Frauenfeld eingefunden. Die Veranstaltung ins Leben gerufen haben die Interessengemeinschaft (IG) Thur und die IG Unteres Thurtal.

Thur+ dreht sich um die Flussstrecke von Bischofszell bis zur Zürcher Kantonsgrenze. Der Thurabschnitt soll in den nächsten 30 Jahren etappiert umgestaltet werden. Ziel ist eine Verbesserung des Hochwasserschutzes, eine Stabilisierung der Sohlenlage und eine ökologische Aufwertung. Das Projekt ist seit geraumer Zeit Gegenstand der Freude und des Anstosses, das zeigte sich auch an diesem Abend. Für Umweltverbände gehen die ökologischen Aufwertungen zu wenig weit, die Landwirte befürchten grossen Landverlust – so wie es auch der Zuhörer aus Bussnang äusserte.

Alle möchten Hochwasserschutz

«Thur+: Fluch oder Segen?» Klar Stellung zur Einstiegsfrage von Moderator Mathias Frei beziehen Toni Kappeler, Kantonsrat der Grünen und Präsident von Pro Natura, sowie Nicole Zeitner, GLP-Kantonsrätin. Für sie ist das Revitalisierungsvorhaben ein Segen. Diese Meinung teilt Rolf Kuhn, SVP-Mitglied und Meisterlandwirt aus Mettendorf, nicht ganz: «Bezüglich des Hochwasserschutzes ist Thur+ ein Segen. Ansonsten ein Fluch.» Ohne zu zögern und ganz klar als Fluch bezeichnet SVP-Nationalrat Manuel Strupler Thur+. Auch er ist von der Notwendigkeit des Hochwasserschutzes überzeugt, aber für den 42-Jährigen stellt sich die Frage nach dem «Wie?».

In drei Etappen und 30 Jahren zur revitalisierten Thur Das Konzept Thur+ verfolgt die Ziele des Hochwasserschutzes, der Stabilisierung der Sohlenlage und ökologische Aufwertung. Die Dämme sollen als Fixpunkte bestehen bleiben, dazwischen soll die Thur aber mehr Freiraum erhalten. Die Revitalisierung der Thur soll in drei Etappen vonstattengehen. Die erste Etappe betrifft den Thurabschnitt zwischen Frauenfeld und Weinfelden, die zweite den Raum zwischen Bischofszell und Weinfelden und die finale Etappe dreht sich um den Abschnitt zwischen Frauenfeld und der Zürcher Kantonsgrenze. Das Projekt verfolgt einen Zeithorizont von rund 30 Jahren. Die Gesamtkosten belaufen sich schätzungsweise auf rund 325 Millionen Franken, wie der Regierungsrat in einer Medienmitteilung Anfang April 2022 schreibt.

Vor 150 Jahren begann die Korrektion der Thur. Sie wurde in die heutige, gerade Bahn gezwungen. «Damals war der Hochwasserschutz prioritär, und man war bestrebt, Flächen zu schaffen, um Lebensmittel zu produzieren», erklärt Nationalrat Strupler.

«Man hat es damals so gut gemacht, wie man es wusste.»

Das sagt Kappeler rückblickend. Denn die Konsequenz des gradlinigen Baus: Das Flusswasser hat, anstatt sich auszubreiten, sich seinen Weg in die Tiefe gefressen und kommt dem Grundwasser nun gefährlich nahe. «Die Sohlenerosion belastet auch die Brücken», gibt Zeitner zu bedenken. Der Thur soll nun wieder mehr Platz zugutekommen, sie soll sich ausbreiten können, anstatt in die Tiefe zu gehen. Der natürliche Verlauf soll wiederhergestellt werden.

Meisterlandwirt Rolf Kuhn erklärt seinen Standpunkt. Neben ihm: Manuel Strupler, Nicole Zeitner und Toni Kappeler. Bild: Donato Caspari

Kaum jemand will Land hergeben

Die Ausbreitung der Thur kostet Landwirtschaftsfläche. «Es wird Entscheide geben, die wehtun», sagt GLP-Politikerin Zeitner. «Wir werden einfach vor Tatsachen gestellt», sagt Landwirt Kuhn. Er geht damit in die gleiche Richtung wie der Landwirt aus Bussnang, der nach Durchsicht der Pläne festgestellt hat, dass fast sein kompletter Betrieb der Thurrevitalisierung zum Opfer fallen würde. Ausschlaggebend für die Aufregung: die Interventionslinie. Sie bildet die äusserste Grenze, welche die Thur in Eigenregie erreichen darf. Aus dem Publikum meldete sich Martin Eugster vom Amt für Umwelt. Er sagt:

«Die Interventionslinie ist nicht verbindlich, sondern hat nur hinweisenden Charakter. Eine definitive Entscheidung erfolgt im Rahmen einer grundeigentümerverbindlichen Ausscheidung des Gewässerraums bis ins Jahr 2026.»

Auch wenn die Linie nur provisorisch ist, stellt Strupler klar: «Man kann die Leute nicht einfach so aufschrecken. Ausserdem: Jemand hat diese Linie gezeichnet und ging offenbar davon aus, dass dieses Vorhaben so realistisch ist.» Für ihn ist klar, dass mit dem Projekt, so wie aktuell, weder Befürworter noch Gegner von Thur+ zufrieden sind. Die Fronten sind verhärtet, das spürt man an diesem Abend deutlich. «Man muss mit den Grundeigentümer an einem Tisch sitzen», sagt Kuhn und Strupler fügt an: «Nur so finden wir eine Lösung.»