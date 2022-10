Nachtgolf «Weniger Schaden, falls Fensterscheiben getroffen werden»: Nacht-X-Golfturnier in Frauenfeld geht in die nächste Runde Am Samstag, 29. Oktober, findet das Nachtgolfturnier des Royal Urban Golf Clubs auf dem Galgenholz-Areal in Frauenfeld statt. Das Spiel wird mit speziellen Bällen gespielt – es ist also eine Nacht, in der nicht nur der Mond und die Sterne leuchten. Anja Kündig 24.10.2022, 16.00 Uhr

Ein Urbangolfer spielt bei Sonnenuntergang. Bild: PD

Urbanes Golfen gibt es in Frauenfeld spätestens seit Anbruch des Jahrtausends. Dafür hat der Royal Urban Golf Club gesorgt. Nach ein paar Jahren Unterbruch findet in diesem Jahr das Nacht-X-Golfturnier wieder statt. «Der Spassfaktor steht an vorderster Stelle. Vorkenntnisse im Golfen sind aber trotzdem praktisch», sagt Didi Keller, Präsident des Royal Urban Golf Clubs. Gespielt wird mit leuchtenden Golfbällen während einer Zeit von ungefähr drei bis vier Stunden auf dem Galgenholz-Areal.

Urbangolf bei Nacht. Bild: PD

Der Startschuss fällt um 19 Uhr. Auf insgesamt 14 Bahnen spielen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleichzeitig. Es gebe hoch und tief gelegene Abschläge auf beleuchtete Ziele. Gespielt werde bei jeder Witterung. «Jede Gruppe wird jeweils von einem unserer Mitglieder begleitet, da im Dunkeln sonst vermutlich nicht alle Bahnen gefunden werden», meint Keller. Auch für Verpflegung sei gesorgt.

Urbangolf im Dunkeln. Bild: PD

Jede Spielerin und jeder Spieler erhält zu Beginn zwei leuchtende Bälle. Keller sagt: «Die Bälle stellen wir selber her – mit einem Bohrer machen wir ein Loch in den Golfball und stecken dort dann ein Knick-Leuchtstäbchen rein.» Es handle sich um sogenannte Almostgolfbälle. Sie haben nur einen Drittel des normalen Gewichts und richten daher weniger Schaden an, falls eine Fensterscheibe getroffen werde.

Urbangolfer zusammen bei Sonnenuntergang. Bild: PD

Golfen auf Objekte bei Tag und Nacht

Beim Urbangolf zielt man auf Objekte. Anders als beim Golfen wird auf jeder Art Untergrund gespielt. «Im Urbangolf trifft sich eine unkomplizierte Gesellschaft von Jung bis Alt und von Anfänger bis Könner», sagt Keller. Üblicherweise werde bei Tag gespielt, aber bei Nacht sei die Herausforderung grösser. «In den vergangenen Jahren sind wir mit dem Club nach Holland gereist, da es dort ein Nachtgolfturnier gegeben hat», sagt Keller. Dieses gebe es nun jedoch nicht mehr, weshalb sich der Royal Urban Golf Club dazu entschieden habe, das Turnier in Frauenfeld wieder aufleben zu lassen.

Gespielt wird auf jedem Untergrund. Bild: PD

Das Nacht-X-Golfturnier findet unter dem Namen «Night-Shift» statt, jede und jeder kann daran teilnehmen. Für Nichtmitglieder betragen die Kosten 50 Franken. Darin inbegriffen seien der Startbeitrag, zwei Nachtleuchtbälle und auf Anfrage auch ein paar Golfschläger. Am Schluss erhalte die Siegerin oder der Sieger des Turniers einen Pokal. «Wir überlegen uns, auch das schlechteste Ergebnis zu belohnen», sagt Keller schmunzelnd.

Bronze für die Schweiz an den Weltmeisterschaften

Urbangolf beziehungsweise Crossgolf gehört zur Association Suisse de X-Golf. Die etwas andere Art des Golfens kommt seit Beginn des Jahrtausends immer mehr auf. Nicht lange her fanden die Weltmeisterschaften im Crossgolfen in Luxemburg statt. Dabei hat das Schweizer Team erneut den dritten Platz erreicht und durfte einen Pokal nach Hause bringen.

Hinweis: alle Infos unter urbangolf.ch.