Frauenfelder Murgpirat und Wirt Carlo Sasso ist verstorben

Nachruf Piratenfahne wehte bis am Schluss: Der Frauenfelder Murgpirat und «Murgbrücke»-Wirt Carlo Sasso ist verstorben Kurz nach seinem 76. Geburtstag hat der langjährige Frauenfelder Wirt und Fasnächtler Carlo Sasso seine letzte Reise auf dem Piratenschiff des Lebens angetreten. Seine Auftritte waren legendär, seine Ideen unkonventionell. Der Frauenfelder alt Stadtrat Urs Müller erinnert sich in einem persönlich gefärbten Nachruf an den Verstorbenen zurück. Urs Müller 28.07.2022, 11.30 Uhr

Carlo Sasso, 3. Juli 1946 bis 18. Juli 2022. Bild: Mathias Frei (11. November 2014)

Er war immer ein Teil Frauenfelds, früher als Wirt der legendären «Murgbrücke», immer als Ober-Murgpirat und zuletzt auf seinem Elektromobil mit wehender Piratenflagge: Carlo Sasso. Am 18. Juli ist er verstorben. Sasso führte die «Murgbrücke» in dritter Generation – seine Familie hatte das Restaurant 1920 übernommen – von 1970 bis 2004. Bis zur endgültigen Schliessung 2009 wirtete Sohn Marino. Alt Stadtrat Urs Müller ist ein langjähriger Wegbegleiter von Carlo Sasso bei den Murgpiraten. Er erinnert sich zurück:

Urs Müller bei seinem Abschied Ende Mai 2019 als Frauenfelder Stadtrat. Bild: Reto Martin

«Bereits als Kind kam ich in Kontakt mit der Fasnacht. Zusammen mit den besten Freunden aus der Nachbarschaft war eine Teilnahme am Frauenfelder Umzug fest im Jahresablauf verankert. Wir waren die Kinder aus der Balierestrasse, wo damals das Restaurant Murgbrücke ein bekannter Treffpunkt in der Niederen Vorstadt war. Dessen Wirt Carlo Sasso gründete 1982 die Murgpiraten. Seit diesem Zeitpunkt war mit den Murgpiraten an der Fasnacht Frauenfeld eine weitere Gruppierung nebst den bekannten Vereinen vertreten.»

«Zusammengehalten wurden die Murgpiraten von deren Oberpiraten Carlo Sasso, der sie durch alle Gewässer führte.»

«Er hatte immer gute, manchmal unkonventionelle Ideen, die häufig in die Tat umgesetzt wurden. Die Beizenfasnacht in der Murgbrücke habe ich als Kind nur aus dem Nachbarsfenster mitbekommen. Ich erinnere mich aber an einen grossen Kopf, der 1984 auf einem Floss in der Murg schwamm und alle Gäste begrüsste, die über die eigene Murgbrücke ins gleichnamige Restaurant eintraten. Dieser Kopf war in Grossgestalt derjenige von Carlo. Mein Vater hatte damals eine Lichtschranke auf der Brücke installiert, sodass jeweils die Stimme des überdimensionierten Carlo ertönte, wenn jemand in die Gaststube wollte.»

Scharfer «Krambambuli» und die legendäre Mehrfachumzugsteilnahme

Carlo Sasso am 11.11.2015. Bild: Mathias Frei

«Jedes Jahr – auch in den vergangenen zwei Coronajahren, oder wenn sich die Murganesen etwas Neues einfallen liessen – fand am 11.11. um 11.11 Uhr beim Kulturgärtli, einem durch die Murgpiraten okkupierten Stück Brachland der Stadt ennet der Brücke, der Fasnachtsauftakt statt. Stets war eine kleine, illustre Schar anwesend, wenn Carlo in Uniform mit markantem Piratenhut seine Ansprache hielt und in neueren Zeiten ‹Krambambuli› ausschenkte. Dann folgte im Jahresverlauf der Wagenaufbau der Murgpiraten. Dieser fand immer mal wieder an einem anderen Ort statt – Carlo konnte auf viele Kontakte zählen. Zum Höhepunkt gehörte schliesslich die Teilnahme am grossen Frauenfelder Fasnachtsumzug. Carlo liess es sich jeweils nicht nehmen, auf dem Murgpiratenschiff vom erhöhten Steuerstand allen Leuten zuzuwinken und die Schiffsglocke zu läuten.»

«Legendär auch die Mehrfachumzugsteilnahme: So schleusten die Piraten in bester Freibeutermanier ihr Schiff beim Regierungsgebäude nochmals in den laufenden Umzug ein – bis zu dreimal wurden so Bananen, Orangen und anderes verteilt.»

«Auch beim Abschluss der Fasnacht spielten die Murgpiraten unter ihrem Oberpiraten eine wichtige Rolle. Das nach strengem Ritual ablaufende Piratenbegräbnis bildete mit der vielfach von Carlo gehaltenen Grabesrede einen krönenden Schlusspunkt der Fasnacht. Wenn der brennende Matrose den Fluten der Murg übergeben worden war, fand die fünfte Jahreszeit definitiv ihr Ende. Es blieb die Vorfreude auf die nächste närrische Zeit.»

11.11.2015: Sasso schenkt an der Fasnachtseröffnung beim Kulturgärtli «Krambambuli» aus. Bild: Mathias Frei

Erinnerungen verbunden mit vielen Geschichten

«Zuletzt liessen die Kräfte des Oberpiraten nach. Der Umzugswagen wurde entsprechend angepasst, damit Carlo trotz seiner Beschwerden teilnehmen konnte. Nun sollte die diesjährige Coronafasnacht ohne den traditionellen Umzug die letzte von Carlo sein. Der Oberpirat der Murgpiraten hat am 18. Juli 2022 seine letzte grosse Fahrt angetreten. In unseren Erinnerungen wird er verbunden mit vielen Geschichten weiterleben.»