«Ceviche, Lomo saltado und Papas de la casa»: Peruanisches Restaurant Miski Takiy in der städtischen Liegenschaft in Frauenfeld steht vor seinem Eröffnungsfest

Im ehemaligen Ristorante Cittadella in der Altstadt, das neu der Stadt Frauenfeld gehört, öffnet am Donnerstag, 1. September, das «Miski Takiy» von Rodolfo Facundo. An den Eröffnungstagen bis am Sonntag, 3. September, stehen für die Gäste nebst peruanischen Gerichten auch Livemusik und Tänze auf dem Programm. Der 48-Jährige über die Küche Perus und Alpakas.