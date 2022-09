Nach TV-Show «Es war sehr, sehr laut»: Zwölfjährige Annika Fischer aus Frauenfeld trifft zwei Jahre nach ihrem Auftritt ihren Kontrahenten im Erfurter Dom, um Gloriosa-Glocke zu hören Im November 2020 trat die Frauenfelder Schülerin Annika Fischer in der deutschen TV-Show «Klein gegen Gross» gegen Bischof Ulrich Neymeyr an und schlug ihn im Erkennen von Glockengeläut. Jetzt lud der Bischof die Siegerin samt Familie zum Besuch des Erfurter Doms ein. Die Zwölfjährige erzählt, wie sie den Klang der 525 Jahre alten und 11,5 Tonnen schweren Glocke erlebte. Samuel Koch 23.09.2022, 05.10 Uhr

Bischof Ulrich Neymeyr und Annika Fischer (blauer Gehörschutz) während des Glockenklangs. Bild: PD/Peter Weidemann

Ehre, wem Ehre gebührt. So gesehen war die Einladung für Annika Fischer aus Frauenfeld bloss die logische Folge. Die heute zwölfjährige Schülerin hat sich im November 2020 in der ARD-Sendung «Klein gegen Gross» im Duell gegen den Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr durchgesetzt, indem sie alle vier vorgespielten Glockenklänge erkennen konnte. Neymeyr hingegen erkannte nur einen Glockenklang richtig, weshalb die Meriten nach der TV-Show in den Thurgau gingen, genauer ins Frauenfelder Quartier Huben, wo Annika Fischer wohnt.

Knapp zwei Jahre später ist Annika der während der Livesendung ausgesprochenen Einladung von Bischof Neymeyr gefolgt und durfte am vergangenen Sonntag im Beisein ihrer Eltern, Grosseltern und Brüder den über 80 Meter hohen Erfurter Dom besteigen, um aus nächster Nähe den Klang der 525 Jahre alten und 11,5 Tonnen schweren Gloriosa-Glocke zu erleben – notabene die grösste freischwingende mittelalterliche Glocke der Welt. Annika sagt:

«Es war sehr, sehr laut. Der Klang ist tief und lang anhaltend.»

Annika Fischer. Bild: PD/Peter Weidemann

Insgesamt hat die Glocke im Erfurter Dom am Sonntag eine knappe Viertelstunde geschlagen, sie ist laut dem katholischen Medienzentrum «kath.ch» lediglich an hohen kirchlichen Feiertagen zu hören, wie eben zum Gottesdienst zur Bistumswallfahrt vom vergangenen Sonntag. Dank Gehörschutz durfte Annika mit ihrer Begleitung, Bischof Neymeyr und einem Glockenwart wenige Meter vor der Glocke stehen und zuhören, was sie als sehr besonders bezeichnet.

Neben der imposanten, 11,5 Tonnen schweren Gloriosa-Glocke: Annika Fischer (5. von links) in Begleitung ihrer Familie, dem Glockenwart und Bischof Ulrich Neymeyr (3. von rechts). Bild: PD/Peter Weidemann

Rampenlicht weiterhin ungewohnt

Begleitet hat Annika Fischer auch ein Fernsehteam vom Mitteldeutschen Rundfunk MDR, das über den Besuch der jungen Thurgauerin berichtete. Im Rampenlicht zu stehen, ist für Annika immer noch ungewohnt. Sie sagt: «Ich kenne das nicht so, aber es war eine coole Erfahrung.»

Annika Fischer während eines Interviews mit dem Mitteldeutschen Rundfunk MDR. Bild: PD/Peter Weidemann

Die Leidenschaft für Glocken entdeckte Annika über den Mann ihrer Grosstante, den letzten deutschen Meister im Glockengiessen aus Saarburg. «Wir haben sie in den Ferien oft besucht und gingen in die Giesserei», sagt Annika zur gelebten Familientradition. So fing das Erraten von Glocken erst richtig an, was schliesslich im Auftritt vor Millionenpublikum und im siegreichen TV-Duell gegen Bischof Neymeyr gipfelte. Annika sagt: «Es war sehr besonders und toll, dass ich ihn wiedersehen konnte.» Später einmal Glockengiesserin zu werden, könne sie sich allerdings nicht vorstellen.

Bereits einen Tag zuvor gab es für die Frauenfelder Delegation um Annika Fischer eine exklusive Führung des Glockenwartes durch den Dom. Und auch sonst genoss die Zwölfjährige die Thüringer Hauptstadt mit ihren über 200'000 Einwohnern zwischen Frankfurt und Leipzig. Zu Hause sei sie bisher zu ihrem Erfurt-Besuch kaum angesprochen worden, ausser von Freunden, denen sie davon erzählte. Annika sagt: «Alle anderen haben es noch nicht so mitbekommen.»

Annika Fischer und der Bischof Ulrich Neymeyr während des TV-Auftritts mit Moderator Kai Pflaume. Bild: PD (19.11.2020)