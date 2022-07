Scharfes und Süsses im Garten des Naturmuseums in Frauenfeld

Botanik Muttermilch, Liebestolle und scharfe Quälgeister: Davon erfährt man am Rundgang durch den Garten des Naturmuseums in Frauenfeld Über 20 Besucherinnen und Besucher interessierten sich am Sonntagvormittag im Rahmen einer Führung des Naturmuseums Thurgau für Kräuter, die im Museumsgarten an der Promenade gedeihen. Museumsgärtner Marcel Sprenger führte fachkundig durch die Anlage. Manuela Olgiati 17.07.2022, 16.00 Uhr

Museumsgärtner Marcel Sprenger (grünes T-Shirt) führt die Besucherinnen und Besucher durch die Grünanlage. Bild: Manuela Olgiati

Blätter von Rucola und Stevia kosten und mehr über die Schärfe von Chili erfahren. Das konnte man am Sonntagvormittag im Museumsgarten des Naturmuseums Thurgau an der Promenade. Scharf ist auch Ingwer, der zum Vermehren ein pralles Wurzelstück braucht. Das Ehepaar Marlene und Walter Gebs aus Ellikon an der Thur brachte das Gehörte auf den Punkt: