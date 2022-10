Frauenfeld: BandXOst Qualifikation

musik Qualifikation zum BandXOst-Wettbewerb: Viel Freude statt Ärger für die «Troublemakers» Das Publikum der Frauenfelder Qualifikation zum BandXOst-Wettbewerb 2022 kürte am Samstag kurz vor Mitternacht mit «We are troublemakers» aus Weinfelden alte Bekannte zu Siegern. Christof Lampart 16.10.2022, 16.45 Uhr

Die Weinfelder Rockband «We are troublemakers» gewann bereits zum dritten Mal den Publikumspreis an der Frauenfelder BandXOst-Quali. Bild: Christof Lampart

Eines war offensichtlich: die Rockband aus Weinfelden, welche in der Besetzung Davide Formica (Lead-Gesang), Gabriele Muscaritolo (Gitarre) und Tiago Monteiro (Schlagzeug) auftrat, wusste, im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern, dass schon ein gewisses Mass an Show dabei sein muss, wenn man Eindruck beim Publikum schinden möchte. Zwar hüpften die Jungs nicht ekstatisch über die Bühne, doch Formica und Muscaritolo war zu jeder Zeit anzusehen und anzuhören, dass sie in ihrer Musik nicht nur auf-, sondern auch aufeinander eingingen.

Diese spürbare Authentizität dürfte, nebst der genügenden Anzahl an Fans (es entschied am Ende die Intensität des Applauses, welcher per Dezibel-Messgerät ermittelt wurde) und dem Wissen, dass man als BandXOst-Veteranen über genügend Routine verfügte, am Ende den Ausschlag gegeben haben, dass sich das Trio bereits zum dritten Mal den Publikumspreis am BandXOst-Qualifikationsabend im Frauenfelder Eisenwerk sicherte. Ein Preis, der es durchaus in sich hat, denn es gab nützliches Equipment für den Proberaum zu gewinnen.

Unterschiedlichste Genres

Wer dieses gewinnen würde, war aber nach den sechs Auftritten keineswegs ausgemacht, präsentierten sich doch die fünf anderen Formationen, die an diesem Abend auf der Bühne im Eisenwerk ihr Bestes gaben, nicht nur als stilistisch total unterschiedlich, sondern auch als sehr gut drauf. Angefangen beim bluesigen Weinfelder Gitarrenkünstler Fabio Nicoterra, der sich auf der Bühne «Nico Tera» nennt, spannte sich der Bogen der Darbietungen über den sphärischen Pop des Churer Duos «Lokelani», dem instrumentalen Metal des Duos «smorrms» aus Ebnat-Kappel, den Electrobeats des Wigoltingers Rami Msallam, der als «Nation Zero» mit Affe, Videoeinspielungen und seiner hyperelektronischen Melange die Zuhörerschaft berauschte, bis hin zum Singer-Songwriter «Sven Keller» aus Glarus, der tatsächlich Sven Keller heisst, und mit seinen Songs «die Welt jeden Tag ein bisschen besser machen möchte».

Das Duo Lokelani aus Chur umschmeichelte bei seinem ersten gemeinsamen Auftritt die Sinne des Publikums mit sanften-sphärischen Pop-Klängen. Bild: Christof Lampart

Ob es eine der Ostschweizer Musikperlen auch ans BandXOst-Finale schafft, das am Samstag, den 26. November in der in der Grabenhalle St.Gallen über die Bühne gehen wird, ist jedoch noch keineswegs sicher, denn der Entscheid fällt erst nach Abschluss des letzten Qualifikationsabend, der am 5. November in Wil stattfindet.

Publikumspreis ist keine Finalgarantie Auch in diesem Jahr wetteifern nicht weniger als 53 Einzelkünstlerinnen und -künstler sowie Bands darum, nicht nur am BandXOst-Finale in St.Gallen teilzunehmen, sondern wollen dieses am Ende auch gewinnen. Wer zu den acht besten Finalacts gehört, gibt die Jury am Montag, den 7. November, bekannt. Dies müssen dann aber mitnichten jene Bands sein, die an den vorangegangenen neun Qualifikationsabenden die Publikumspreise eingeheimst haben, werden doch die Besten von unterschiedlichen dreiköpfigen Musikprofis-Jurys gekürt, der unter anderem Lina Button oder Natasha Waters angehören. Die acht Finalacts kämpfen dann Ende November in der St.Galler Grabenhalle um Förderpreise im Gesamtwert von 20‘000 Franken. Als Hauptpreis winken eine EP-Produktion, deren Digitalvertrieb, wertvolles Coaching, Medien- und Festivalauftritte, Konzertvermittlung sowie Rabatte in ausgewählten Musikshops. (art.)