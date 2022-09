Musik «Ob wir noch einmal gemeinsam auf der Bühne stehen, ist unklar»: Galgevögel aus Frauenfeld bringen «Endlich en Hit» ins Ziel Das Theaterkonzertprojekt «Endlich en Hit» der Galgevögel ist nach zwölf Aufführungen vorbei. Mit Hilfe des Publikums hat die bekannte Mundartband ein Rezept für einen Hit gefunden. Aber was wird nun daraus? Anja Kündig 28.09.2022, 16.25 Uhr

Die neuen alten Galgevögel bei der Premiere von «Endlich en Hit» vergangenen Oktober im Eisenwerk Frauenfeld: Benj Stalder, Hansjörg Enz, Werner Straub, Diego Alessi und Robert Fricker. Bild: Andrea Stalder

«Ein Programm mit Augenzwinkern», sagt Hansjörg Enz, Leadsänger der Galgevögel. Die Rede ist vom Theaterkonzertprojekt «Endlich en Hit», das am vergangenen Freitag zu Ende gegangen ist. Einen Hit erzielen zu wollen, sei nur halb ernst gemeint gewesen. «Der Thurgauer Dialekt lässt sich eben nicht gut verkaufen», erklärt Enz. Während über 45 Jahren stand der 71-Jährige mit den Galgevögeln auf der Bühne. Wie es nun weitergehe, sei noch unklar.

Rezept für einen Hit

Dennoch war «Endlich en Hit» ein Erfolg für die fünfköpfige Band. «Wir haben die Leute zum Mitsingen bewegt. Alle hatten Spass», sagt Enz. Jeder Auftritt sei anders gewesen, da das Publikum ein Teil des Theaterkonzerts war. Das Wunschkonzertprogramm, mit dem Ziel, das Rezept für einen Hit herauszufinden, sei sowohl für das Publikum als auch für die Galgevögel unterhaltsam gewesen. Das Publikum hat jeweils über Stil, Thema und Sprache abgestimmt. Aus allen zwölf Konzerten gehe hervor, dass es sich beim Hit um ein Liebeslied im Rockstil halten solle. «Der Hit wird entweder im Thurgauer oder Berner Dialekt erscheinen», sagt Enz. Zum Lied produzieren die Galgevögel auch ein Video.

Hansjörg Enz, Leadsänger der Galgevögel. Bild: Andrea Stalder

«Es war das rechte Konzept zum falschen Zeitpunkt.»

Corona hat den Galgevögeln einen rechten Strich durch die Rechnung gemacht. «Wir hatten Mühe damit, Auftrittsmöglichkeiten zu finden», sagt Enz. Es seien nie alle Tickets verkauft worden, ausser beim letzten Konzert.

Es war einmal

Die Geschichte der Galgevögel begann 1973 mit einem Auftritt beim Kulturverein Wängi. Die Inspiration für ihre Musik haben die Galgevögel von überall hergenommen. Auf ihren sechs Alben gibt es ernste Lieder wie «Anna Göldi». Auf der letzten CD singen die Galgevögel davon, dass die Saurier nicht für ihr Aussterben verantwortlich waren und wir Menschen endlich handeln sollten, um nicht dasselbe Schicksal zu erleiden. Andere Lieder waren so getextet, dass die Leute rasch mitsingen konnten, etwa «Blib doch no e chli länger». Dieses Lied wurde eine Zeitlang auch von DRS1 gespielt. Enz sagt:

«Wir waren schon immer eine Liedermacher-Band.»

Frauenfelder zum Singen bringen

«Wir sollten überhaupt wieder mehr singen. Als Kind habe ich oft erlebt, dass wir an Festen gemeinsam gesungen haben.» Deshalb bauten die Galgevögel dieses Element in «Endlich en Hit» ein. «Wir verteilten Liederbüchlein, das Publikum suchte aus, und dann sangen wir gemeinsam», sagt Enz. Der ehemalige SRF-Tagesschau-Moderator kann sich gut vorstellen, auch die Frauenfelderinnen und Frauenfelder wieder zum Singen zu bringen. Enz meint: «Für ‹Thurgau Travel› war ich singend auf dem Schiff unterwegs. Hier könnte man dasselbe in einer Gartenbeiz machen.»