Duo Räto Harder & Marco Sigrist spielt drittes Sommerkonzert

Musik Dialoge und Kompositionen aus dem «Great American Songbook»: Räto Harder und Marco Sigrist spielen in Frauenfeld Für das dritte Sommerkonzert der Frauenfelder Abendmusiken vom Sonntag, 17. Juli, gastieren mit Räto Harder und Marco Sigrist zwei Vollblutmusiker in der St.Laurentius-Kirche in Frauenfeld-Oberkirch. 15.07.2022, 16.00 Uhr

Marco Sigrist und Räto Harder. Bild: SGT

Das Duo Harder & Sigrist (Räto Harder am Saxofon und Marco Sigrist an der Gitarre) hat sich darauf spezialisiert, eine kammermusikalische, lyrische Sprache zu entwickeln, die vor allem vom Dialog der beiden Protagonisten lebt. In ihrem Sommerkonzert mit dem Titel «Dialoge» für die Frauenfelder Abendmusiken spielen die beiden Musiker diesen Sonntag, 17. Juli, ab 17.30 Uhr in der Kirche St.Laurentius in Frauenfeld-Oberkirch vor allem Eigenkompositionen, die gemeinsam arrangiert und weiterentwickelt wurden.

Es werden aber auch Kompositionen aus dem «Great American Songbook» zu hören sein, die speziell für diese Duo-Besetzung bearbeitet wurden. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte geführt.

Kompositionen unter anderem zu Dokumentarfilmen

Räto Harder begann mit zwölf Jahren Klarinette zu spielen und wechselte dann einige Jahre später zum Altsaxofon. Harder erhielt seine Ausbildung auf dem Saxofon unter anderem bei Jürg Morgenthaler und Philippe Mall. Ausserdem absolvierte er ein Studium in Komposition und Arrangement am Konservatorium in Schaffhausen. Harder spielt in zahlreichen Jazzensembles. Er komponiert in den Bereichen Jazz, Filmmusik sowie zeitgenössische Musik. Kompositionen zu den Dokumentarfilmen «Adolf Dietrich», «Varlin» und «Dimitri» von Friedrich Kappeler sowie zahlreiche Vertonungen von literarischen Texten (Glauser, Burger, Frisch, Bichsel, Kermani, Poe, Walser) gehören ebenso zu seinem Repertoire. Zahlreiche Auftritte und CD-Einspielungen entstanden als Leader in Quartett-, Trio- und Duo-Besetzungen.

Der Gitarrist Marco Sigrist aus Stein am Rhein studierte in Deutschland, den USA und in der Schweiz. Sigrist war lange Zeit Mitglied der Gruppe King Kora und veröffentlichte mit ihnen zwei CDs und eine DVD. Danach gründete er die Surfrock-Band Tony Dynamite & the Shootin' Beavers. Von 2011 bis 2016 spielte Sigrist am Theater St.Gallen in diversen Musicals (Artus, Rebecca, West Side Story, Chicago). Seit 2017 ist der Gitarrist mit dem Swing and Ragtime Duo Don't Feed Neighbor's Cat unterwegs und spielt aktuell beim Lakeside Jazz Orchestra und dem Hot Jazz Orchestra. Zusammen mit dem Trompeter Beat Bossart gründete er 2020 das Chambers Jazz Trio mit David Reitz am Cello. (red)