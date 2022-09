Musik: «Männergesang» verführt in Frauenfeld

Musik Der «Männergesang» hat das Publikum in Frauenfeld gekonnt verführt Das Prinzip bleibt gleich, die Umsetzung im neuesten Programm von «Männergesang» genauso lustvoll wie beim letzten. Was wenig verwundert, wenn das Motto Verführung lautet. Christof Lampart 18.09.2022, 17.40 Uhr

Mit manchmal schrägen, oft jedoch sehr alltagsbezogenen «Männerfantasien» punktete das Ensemble «Männergesang» beim Publikum im Frauenfelder Rathaus. Bild: Christof Lampart

Dass der Start zur kurzen «Männergesang»-Gastspielreihe am Freitagabend im Rathaus Frauenfeld erfolgte, überraschte nicht, hatte doch die vom Thurgauer David Lang (Tenor/E-Piano) geleitete und mit Simon Savoy (Countertenor), Reto Hofstetter (Tenor), Chasper Mani (Bariton) und Jean-Pierre Dix (Bass und Erzähler) ergänzte Fünfergruppe doch bereits im letzten Jahr erfolgreich ihre damalige Mini-Tournee hier gestartet. Und Erfolgreiches sollte man sich ja bewahren – gerade auch, wenn es gilt, sein Publikum zu verführen.

Eigenen Weg «gesungen»

Dabei blieb vieles zwar ähnlich wie im letzten Jahr – doch wirkte die Gruppe nun «reifer», da sie sich vom damaligen, zwar gewollt gesuchten «Vorbild» – den Comedian Harmonists – inhaltlich und stilistisch komplett löste. Jetzt mussten im hier und heute die Sänger keiner, wenn auch noch so entfernten Vorlage gerecht werden. Stach und punktete vor Jahresfrist noch ein «kleiner, grüner Kaktus» beim Publikum, so waren es jetzt vor allem die selbstbewusst und stets ein wenig schnoddrig daherkommenden Lieder David Langs, die einen für den «Männergesang» einnahmen. Wenn, dann war am ehesten da noch eine Portion an «Berliner Schnauze» gut herauszuhören.

Migros-Kasse oder Macho-Kerl?

Die Leichtigkeit zeigte sich auch bei der Behandlung des Stoffes. Wo man vor Jahresfrist noch weitestgehend einer Chronologie – der tatsächlichen Geschichte der Comedian Harmonists – folgte, waren dieses Mal keine Grenzen mehr zu beachten. Verführung – das konnte so gut wie für alle(s) und zu jedem Zeitpunkt im Leben gelten. Klar kommt da gleich zu Beginn die Begebenheit mit dem Apfel und der Schlange und dem verführten Mann zur Sprache. Aber danach wird das Thema breit ausgewalzt. Die Schoggistängeli an der Migros-Kasse sind für die Kinder dieser Welt Verführung pur, während «Der Macho» und die «Femme fatal» erst ganz am Ende dieser vergnüglichen Gesangsstunde ihren grossen und wirkungsvollen Auftritt aufs Parkett legen.

So gegensätzlich die Verführungen waren, so fliessend gelangen dem Quintett die teilweise heiklen Übergänge. Was zum einen der geschickten Moderation von Jean-Pierre Dix, zum anderen aber auch dem gereiften Zusammensingen der Sänger zu verdanken war. Und so kam am Ende ein überaus vergnüglicher, wenn auch in seiner Kürze von einer Stunde Gesang am Stück überschaubarer Liederabend zu Stande, an den zu kommen, es sich wirklich lohnte. Dem Publikum gefiel, was es hörte, klatschte es doch am Ende herzlich Beifall, sodass es noch zwei Zugaben zum Besten gab.