Frauenfeld: Primarschulhaus Ergaten führt Musical auf.

Musical Primarschulhaus Ergaten: Krönender Abschluss nach zwei Jahren Proben Am Samstag fanden die Feierlichkeiten des 100-Jahr-Jubiläums des Primarschulhauses Ergaten statt. Das grosse Finale war ein Schülermusical. Viola Stäheli 27.06.2022, 04.50 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler bei der Generalprobe. Bild: PD/ Markus Bauer

Die Diener stehen bereit, um den Anweisungen ihres Herren zu folgen. Dieser kennt die Männer nur allzu gut, die nach Ägypten gereist sind und aus Not um Getreide bitten. Es sind seine Brüder, die aber keine Ahnung haben, dass er Joe ist.

Die 120 Schülerinnen und Schüler geben für das grosse Finale des 100-Jahr-Jubiläums des Primarschulhauses Ergaten alles. Fast zwei Stunden lassen sie die mehr als 400 Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich im riesigen Zelt auf dem Pausenplatz eingefunden haben, in eine moderne Josefsgeschichte eintauchen. Sie sprechen laut und deutlich, sodass sie auch in der hintersten Zuschauerreihe ohne Mikrofon gut gehört werden, singen aus Inbrunst und rennen auf ihre Plätze, wenn sie in einer Szene einen Auftritt haben. Für das Musical «Joe» haben sie zwei Jahre lang geprobt.

Bilder: PD/ Markus Bauer

«Wir wussten, dass wir da ein Riesending für das Jubiläum planen»,sagt Schulleiter Gebi Matthey. Das Schulhaus Ergaten ist am ersten Oktobersonntag 1921 eingeweiht worden und bis dato somit bereits über 100 Jahre alt. «Im vergangenen Jahr mussten wir die Festlichkeiten pandemiebedingt verschieben. Das war besonders für die damaligen 6. Klässler hart, da wir bereits ein Jahr während des Unterrichts geprobt hatten», sagt Matthey. Im zweiten Jahr ging das Proben noch intensiver weiter inklusiver zweier Projektwochen um Pfingsten, die ausschliesslich dem Musical gewidmet waren.

Die Aufführung am Samstagabend war der krönende Abschluss der Bemühungen der Schülerinnen und Schüler. Bereits am Donnerstag und Freitag haben sie an insgesamt drei Vorstellungen das Musical ihren Eltern und Verwandten sowie anderen Frauenfelder Schulklassen, Quartierbewohnern und Freunden des Schulhauses Ergaten gezeigt. Die Kinder haben es jeweils immer so gut gemacht, dass am Ende der Aufführung alle Zuschauerinnen und Zuschauer von ihren Plätzen aufstanden und mit Klatschen gar nicht mehr aufhören wollten. Schulleiter Gebi Matthey sagt:

«Trotz zweier Jahre Vorbereitung gab es bis zum Schluss immer Momente, in denen wir alle dachten, dass die Jubiläumsfeier nicht reibungslos verlaufen wird. Aber es haben sich immer Lösungen finden lassen.»

Es sei überwältigend, wie alle an einem Strick gezogen und zum Gelingen der Feier beigetragen haben.

Wieder Reden, aber kein Trommelwirbel

Vor dem Schülermusical erfolgte der offizielle Festakt, in dessen Rahmen Schulpräsident Andreas Wirth eine Rede hielt. «Bereits zur Einweihungsfeier 1921 sind Reden gehalten worden. Nur der Trommelwirbel am frühen Morgen, der die damalige Feier verkündete, ist ausgeblieben», sagt er und wirft die Frage auf, was wohl das Schulhaus über all die Menschen erzählen würde, die seit 100 Jahren ein- und ausgehen. Er gratuliert zum Jubiläum, wie auch Beat Brüllmann, Leiter des kantonalen Amtes für Volksschulen, der ebenfalls einige Worte an die Anwesenden richtete. Brüllmann sagt:

«Das Jubiläum beweist, dass der Bau des Schulhauses Ergaten mit Weitsicht und gutem Gespür erfolgte.»

Der Abschluss der Reden bildete ein kurzer historischer Abriss zum Schulhaus von Simone Sonderegger, Lehrerin im Ergaten, die berichtete, dass die ehemals existierende Arrestzelle wohl das frühere Büro des Schulleiters gewesen sein musste.

Im Anschluss stellten sich Paul Eigenmann, Christina Cheney und Beat Goldinger Fragen der Schülerinnen und Schüler. Eigenmann wurde 1953 ins Ergaten eingeschult, Cheney 1994. Goldinger besuchte 1961 die erste Klasse und war später als Lehrer sowie als Schulleiter im Ergaten tätig. Auf die Frage, ob sie die Schule von damals vermissten, waren sich alle einig: Nein, auf keinen Fall. Goldinger sagt:

«Bei dem Gedanken an fast 50 Kinder in einem Schulzimmer ohne jegliche individuelle Unterstützung schätze ich es umso mehr, dass die Schule heute ist, wie sie ist.»