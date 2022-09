Militär-Kranzniederlegung am Soldatendenkmal Frauenfeld

Jedes Jahr findet in Gedenken an die Thurgauer Soldaten im Ersten Weltkrieg eine Kranzniederlegung am Soldatendenkmal in Frauenfeld statt. In diesem feierlichen Rahmen präsentierte sich die Thurgauer Informatikschule 61-2/2022 den Interessierten.

05.09.2022, 11.35 Uhr