Brevet:76 neue Wachtmeister in Frauenfelder Unteroffiziersschule

Militär «Im Ernstfall auch unter Einsatz des Lebens»: Am Samstag fand die Brevetierung der Frauenfelder Informatik-Unteroffiziersschule 61 statt Unter Beisein vieler Gäste wurden im Casino in Frauenfeld insgesamt 76 Angehörige der Führungsunterstützungstruppen brevetiert. Schulkommandant Pascal Muggensturm bedankte sich bei den neuen Wachtmeistern für den überdurchschnittlichen Einsatz zu Gunsten des Gemeinwohls. 20.06.2022, 16.34 Uhr

Schulkommandant Pascal Muggensturm an der Brevetierungsfeier. Bild: PD

Am vergangenen Samstag wurden im Casino Frauenfeld drei weibliche und 73 männliche Angehörige der Führungsunterstützungstruppen zu Wachtmeistern brevetiert. Unter Beisein vieler Gäste wurden die jungen Kader durch ihren Schulkommandanten, Oberst i Gst Pascal Muggensturm, an ihre Aufgaben und die Verantwortung als Chef erinnert. Dabei zitierte er das Dienstreglement der Armee:

«Den einzelnen dazu bringen, seine ganze Kraft für die gemeinsame Erfüllung des Auftrages einzusetzen, im Ernstfall auch unter Einsatz des Lebens.»

Mit diesem eindrücklichen Hintergrund bedankte sich der Kommandant bei den beförderten Wachtmeistern für das überdurchschnittliche Engagement zu Gunsten der Sicherheit unserer Bevölkerung.

Österreichische Bundesheerangehörige verabschiedet

An der Brevetierungsfeier im Casino. Bild: PD

Anlässlich dieser Brevetierungsfeier wurden auch drei Fähnriche (angehende Offiziere) des österreichischen Bundesheers verabschiedet, die ein sechswöchiges Praktikum im Lehrkörper der Ik S 61 absolviert hatten. Besonders in der aktuell politisch äusserst angespannten Situation in Europa gelte es, jeglichen Moment, in welchem Soldaten zweier verschiedener Armeen zusammenarbeiten, kompromisslos zu unterstützen, so Muggensturm. Mit einer würdigen Rede dankte Benjamin Spitteler, Leiter Business Unit Pharma bei der Pharma-, Kosmetik und Aerosol-Lohnherstellerin Frike Group, den frisch brevetierten Wachtmeistern für ihren Einsatz zu Gunsten der Allgemeinheit und rief sie auf, sich weiterhin zu engagieren. Die nächste Rekrutenschule beginnt am Montag, 4. Juli, und dauert bis Freitag, 4. November. (red)