Militär Erlebbarer Alltag: Die Stadt Frauenfeld eröffnet die Freilicht-Ausstellung mit über 160-jähriger Geschichte über Stadtkaserne Mit der Freilicht-Ausstellung «Die Kaserne wird zivil» erfahren die Besucherinnen und Besucher auf Schau- und Lesetafeln rund um die Frauenfelder Stadtkaserne viel Wissenswertes und Unterhaltsames rund um das Militär in der Thurgauer Kantonshauptstadt. Samuel Koch 21.08.2022, 16.50 Uhr

Begehen die Freilicht-Ausstellung bei strömendem Regen: Anders Stokholm, Stefan Keller, Johannes Stieger, Felix Keller, Christof Stillhard, Andreas Elliker und Robert Scherzinger. Bild: Samuel Koch

Das Datum für den Zügeltag fehlt noch, per Ende 2023 soll die Stadtkaserne im Zentrum entmilitarisiert werden. Erlebbar ist sie seit neuem mit der Freilicht-Ausstellung vom Casinokreisel über die Grabenstrassen bis zum Oberen Mätteli, wo zwölf Station dazu einladen, mehr über die fast 160-jährige Geschichte innerhalb der Mauern der Stadtkaserne zu erfahren.

«Es folgt ein grosser Übergang für ein sehr grosses Gebäude», sagte Stadtpräsident Anders Stokholm am Freitag vor einem Rundgang bei strömendem Regen. Deshalb lohne es sich, in die Dokumentation der Geschichte zu investieren. Die Stadt tut das nach der im Amt für Hochbau und Stadtplanung entstandenen Idee aber nicht alleine, sondern das Amt für Kultur unter der Leitung von Christof Stillhard hat das Projekt koordiniert und die Kosten von rund 200'000 Franken gesammelt. Nebst der Stadt steuern der Kanton Thurgau, die Bürgergemeinde Frauenfeld und die Thurgauer Winkelriedstiftung Geld bei für die Ausstellung und eine spätere Buchpublikation, um den militärischen Alltag jederzeit für jedermann erlebbarer zu machen.

Buchpublikation als Abschiedsgeschenk

Für die Umsetzung in Wort und Schrift auf den zahlreichen Tafeln entlang der Strassen rund um die Kaserne verantwortlich zeichnen Gestalter Johannes Stieger und der Thurgauer Historiker Stefan Keller. «Wir umzingeln quasi die Stadtkaserne», sagte Stieger, die Ausstellung findet also bewusst nicht in einem geschlossenen Raum statt. Und Stefan Keller erläuterte die einzelnen Geschichten, um die Geschichte des Militärs in der Stadtkaserne soziogesellschaftlich näherzubringen.

Die Ausstellung bildet die erste Etappe. Das Buch mit möglichst noch mehr Geschichten von hinter den Kasernenmauern als zweite Etappe soll dann ein «Abschiedsgeschenk» werden, wie Stefan Keller sagte. Namensvetter Felix Keller als Waffenplatzkommandant zeigte sich offen und neugierig. Er sagte: «So kommen viele Besonderheiten aus dem militärischen Alltag ans Licht.»

Freilicht-Ausstellung «Die Kaserne wird zivil», bis 30.10., jederzeit öffentlich zugänglich.