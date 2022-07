Stadt Frauenfeld: Frauen verdienen im Schnitt 3,5 % weniger

Lohngleichheit Bei der Stadt Frauenfeld verdienen Frauen durchschnittlich 3,5 Prozent weniger als Männer – aber alles lässt sich erklären In Sachen Lohngleichheit schneidet die Stadt Frauenfeld besser ab, als der Bund vorgibt. Stadtpräsident Anders Stokholm sagt, Lohnungleichheit sei aufgrund des städtischen Lohnsystems zwar möglich, aber erklärbar. Wenn eine Frau – oder auch ein Mann – weniger verdient, sind diese Lohnunterschiede individuell begründet. Mathias Frei Jetzt kommentieren 21.07.2022, 16.55 Uhr

Schweizer Banknoten.

Frauen verdienen bei der Frauenfelder Stadtverwaltung und ihrer Betriebe durchschnittlich 3,5 Prozent weniger als Männer. «Dies unter sonst gleichwertigen Bedingungen, das heisst gleicher Arbeitszeit, vergleichbaren persönlichen Qualifikationsmerkmalen sowie vergleichbaren Funktionen respektive Tätigkeiten», wie es im Lohngleichheitszertifikat heisst, das die Stadt vom Verein für Chancen- und Lohngleichheit aus Zürich ausgestellt bekommen hat. Die Untersuchung erfolgte aufgrund der neuen Vorgaben des Gleichstellungsgesetzes.

Anders Stokholm, Stadtpräsident.

Der Bund habe für die Analyse, die mit dem Standardanalysetool Logib vorgenommen wurde, einen maximalen «unerklärten» Unterschied von fünf Prozent vorgegeben, heisst es in der Medienmitteilung des Frauenfelder Stadtrats.

«Das vom Bund vorgegebene Ziel hat die Stadt Frauenfeld somit erreicht.»

Ein Unterschied von durchschnittlich 3,5 Prozent ist grundsätzlich immer noch zu viel, vor allem auch weil es sich um einen gemäss dem Standardanalysetool «unerklärten» Lohnunterschied handelt. Dessen ist sich auch Stadtpräsident Anders Stokholm bewusst. Die Stadt habe das Resultat aber weitergehend untersucht. Dabei hätten keine Muster erkannt werden können, die auf eine systematische, geschlechtsspezifische Lohndiskriminierung hinweisen könnten, sagt er. Vielmehr liessen sich die genannten Unterschiede individuell erklären.

Toleranzschwelle liegt bei fünf Prozent Logib ist ein Standardanalysemodell des Bundes. Es zeigt die Gründe für Lohnunterschiede unter Berücksichtigung der Kriterien Dienstalter, Ausbildungsniveau, Erfahrung, berufliche Stellung und betriebliches Kompetenzniveau auf. So heisst es in der Medienmitteilung der Stadt. Wenn ein Lohnunterschied anhand dieser Kriterien nicht begründet werden kann, gilt er als «unerklärt». Da es noch weitere objektive Erklärungen gibt als die oben erwähnten Kriterien des Modells, hat der Bund eine Toleranzschwelle von fünf Prozent für die Lohngleichheit festgelegt. Mehr Informationen zum Thema Lohngleichheit unter: www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/themen/arbeit/lohngleichheit.html

Analysetool zählt ausbezahlte Überstunden zum Lohn

Das offizielle Dokument für die Stadt Frauenfeld.

Wichtig für Stokholm ist: «Mit unserem Lohnsystem wird das Risiko für Diskriminierung stark eingeschränkt.» Denn bei der Stadt werde die Funktion beurteilt, nicht die Person, welche diese ausübe. Ein Grund für den Lohnunterschied sei sicher die Unschärfe des Analysetools, das schweizweit für Unternehmen respektive Körperschaften ab 100 Angestellten zur Anwendung komme. Ein Beispiel: Wenn Überstunden ausbezahlt werden, zählt die Analyse diesen Betrag zum Lohn dazu. Ein anderes Beispiel, das Stokholm erklärt: Bei einer Führungsfunktion, die aber nicht so viel Fachwissen erfordert, ist der Lohn tendenziell eher tiefer. Demgegenüber wird bei einer Führungsfunktion, bei der man stark in der Öffentlichkeit steht, besser entlöhnt. So sei ein Lohnunterschied auch auf Kaderstufe grundsätzlich begründbar, aber vom System nicht abbildbar, also gemäss Logib «unerklärbar».

Der Schlüssel sei sicher das städtische Lohnsystem, sagt der Stadtpräsident. Aber man müsse auch darüber hinaus aufmerksam bleiben. Er spricht dabei etwa den Umstand an, dass Frauen bei einer Einstellung in Sachen Lohnforderungen tendenziell eher zurückhaltender seien als Männer.

