Literaturförderung «Schreibend Gedanken mit anderen teilen»: Frauenfelder Texttalente publizieren nach Schreibinsel mit Michèle Minelli ihr Buch «Kurze Formen» Der Verein Bibliothek der Kulturen ermöglicht Sekundarschülerinnen und -schülern seit 2018 kreatives Schreiben. Die fünfte Durchführung, zum ersten Mal mit Schreibcoach Michèle Minelli, ging diese Woche mit vorgelesenen Texten der jungen Autorinnen und Autoren zu Ende. Manuela Olgiati 09.06.2022, 16.45 Uhr

Schülerin Annika Herzog liest aus ihrem Text vor. Bild: Manuela Olgiati

Spannende Geschichten zum gemeinsam gewählten Thema «Kurze Formen» haben 17 Schülerinnen und Schüler der Klasse E3a aus dem Frauenfelder Oberstufenzentrum Reutenen in den vergangenen Wochen geschrieben. Am Mittwochabend haben sie ihre beeindruckenden Texte in der Kantonsbibliothek vor rund 50 Gästen vorgetragen.