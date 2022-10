Liegenschaften «Hätten Millionen investieren müssen»: Stadt Frauenfeld will «marodes» Casino verkaufen, Betrieb bleibt aber noch mindestens bis Ende 2024 bestehen Die Stadt Frauenfeld will das Casino mit Baujahr 1957 veräussern. Die Nutzenden sollen ihren Betrieb aber noch bis Ende 2024 aufrechterhalten können. Die beteiligten Stadträte sagen weder etwas zum Namen des Kaufinteressenten noch zur Verkaufssumme. Dafür über den Grund und mögliche Alternativen für einen «Stadtsaal». Samuel Koch Aktualisiert 10.10.2022, 15.36 Uhr

Das städtische Casino am Bahnhofplatz 76b und Kasernenplatz 4. Bild: Ralph Ribi

Die Tage des Casinos der Stadt Frauenfeld sind gezählt, das sie seit 2004 betreibt. Das Baujahr mit 1957 liegt allerdings schon viel länger zurück, weshalb das Gebäude am Bahnhofplatz 76b und Kasernenplatz 4 nun verkauft werden soll. Ein Kaufinteressent liegt vor, die Verhandlungen laufen, doch zum Verkaufspreis und zu einem Namen nehmen Andreas Elliker und Fabrizio Hugentobler als beide involvierte Stadträte keine Stellung.

Finanztechnisch sagen sie aber, dass die Stadt in den nächsten Jahren viel Geld ins Casino hätte stecken müssen. Fabrizio Hugentobler als Departementsvorsteher Thurplus, Freizeit und Sport sagt:

«Wir hätten in den nächsten Jahren einen tiefen zweistelligen Millionenbetrag investieren müssen.»

Fabrizio Hugentobler, Frauenfelder Stadtrat für Thurplus, Freizeit und Sport. Bild: PD/Balz Kubli

Elliker pflichtet seinem Stadtratskollegen bei und sagt: «Das haben Untersuchungen aller Verwaltungsliegenschaften im Jahr 2019 ergeben.» Daraus sei dann die Liegenschaftenstrategie entstanden. Beim Casino spricht Hugentobler von veralteter Technik, mangelhafter energetischer Gebäudehülle und sicherheits- sowie brandtechnischem Erneuerungsbedarf. Die Zustandsanalyse hat gezeigt, meint Hugentobler: «Die Bausubstanz des Casinos ist marode und sanierungsbedürftig.»

Glücksfall und einmalige Chance

Umso erfreuter ist der Stadtrat, dass ein Kaufinteressent auf die Stadt zugekommen ist. Stadtrat Elliker, Departementsvorsteher Bau und Verkehr, sagt:

«Das Angebot bietet der Stadt eine einmalige Chance und hervorragende Perspektiven.»

Andreas Elliker, Frauenfelder Stadtrat für Bau und Verkehr. Bild: Ralph Ribi

Aus städtebaulicher Sicht sei das Angebot ein Glücksfall, weil mit dem geplanten Neubau ein einheitlicher Gebäudekomplex entstehe, der auch den Bahnhofplatz belebt und aufwertet. Geplant seien Büro- und Gewerbeflächen, teilt die Stadt Frauenfeld mit. Für Details vertrösten die Stadträte Elliker und Hugentobler auf die Botschaft zuhanden des Gemeinderates im Dezember, der an einer der darauffolgenden Sitzung über das Geschäft beraten wird.

Ob das Frauenfelder Stimmvolk schliesslich über den Verkauf abstimmen muss, wird sich weisen. Dafür vonnöten wäre ein Behördenreferendum im Stadtparlament oder eine Initiative mit 700 Unterschriften.

Jetziger Betrieb läuft noch bis Ende 2024 weiter

Schon jetzt aber ist klar, dass die bisherigen Nutzerinnen und Nutzer – darunter etwa der Theaterverein, die Konzertgemeinde, aber auch die Stadt Frauenfeld selbst mit dem Amt für Gesellschaft und Integration und dessen Deutschkurszentrum – ihren Betrieb zumindest bis Ende 2024 sicher noch weiterbetreiben können. So hat es die Stadt gegenüber dem Gemeinderat und den Nutzenden bereits kundgetan.

Das Casino-Team um Bereichsleiterin Shariel Steiner bleibt über 2024 an Bord und entwickelt eine Zukunftslösung mit. Hugentobler sagt:

«Wir können von ihrer Erfahrung profitieren, um mit einem neuen ‹Stadtsaal› eine Ersatzlösung in Bahnhofsnähe zu finden.»

Naheliegend ist die Stadtkaserne, die Ende 2023 entmilitarisiert und von der Stadt im Baurecht übernommen wird (diese Zeitung berichtete). In Stein gemeisselt sei noch nichts, sagen Elliker und Hugentobler. Mit dem Oberen Mätteli und dem P&R-Gebäude vis-à-vis bringen sie zwei weitere Standorte ins Gespräch, die in Sachen Stadtentwicklung immer wieder in den Fokus gerückt sind. Klar ist hingegen, dass die Stadt die Summe aus dem Verkauf in ein neues Eventlokal investieren wird. Elliker sagt:

«Wir wollen das Geld nutzen, um zielgerichtet einen ebenbürtigen Ersatz zu finden.»

Die Stadt wolle in Bahnhofsnähe ein adäquates, wesentlich zeitgemässeres Eventlokal finden. Zudem gewinne das Bahnhofareal an Attraktivität.

Vogelperspektive auf das Stadtzentrum mit Bahnhof, Kaserne und Casino in der Bildmitte. Links das Obere Mätteli und das P&R-Gebäude. Bild: PD

Seit 2004 in Besitz der Stadt

Das Casino am Bahnhofplatz besteht seit 1957, wo davor der 1898 erbaute Bahnhofsaal des Hotels Bahnhof stand. Die Casino AG als Eigentümerin kämpfte in den Anfangsjahren mit ausufernden Baukosten. Vorgesehen waren 1,8 Millionen Franken, am Schluss kostet der Neubau eine Million Franken mehr. Von 1984 bis 1988 flossen 3,3 Millionen Franken ins Casino, das dank grünem Licht der Frauenfelder Stimmbevölkerung ab 2000 für 5,3 Millionen Franken saniert und modernisiert wurde. 2004 schliesslich übernahm die Stadt das Casino als eigenen Betrieb.