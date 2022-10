Frauenfeld: BioEtico erklärt Wein-Anbau

Acht Biopioniere aus dem gesamten Schweizer Sprachraum haben im Februar 2022 den Verein BioEtico gegründet, der mittlerweile rund 50 Mitglieder hat. BioEtico will losgelöst von den starren Richtlinien der Biolabels neue Impulse für die Biolandwirtschaft setzen und mit den Kreisläufen der Natur die Widerstandskraft gegen den Klimawandel stärken. Der Verein will die Bauern dafür animieren, dass sie das Land, das sie von ihren Vorfahren übernommen haben, in einem besseren Zustand an die nächste Generation übergeben. Um das zu erreichen, werden konkrete Bestrebungen wie Humusaufbau, individuelle Kraftfutterherstellung, Verzicht auf den Einsatz von zusätzlichen Betriebsmitteln, soziale Ethik, gesunde und natürliche Nahrungsmittel in den Vordergrund gestellt. Im Fokus steht nicht die Gewinnmaximierung. Die Wirtschaftlichkeit wird den Auswirkungen der Arbeit untergeordnet. Die Mitgliedsbetriebe sollen eine jährliche Selbstreflexion machen, die Aufschluss über Stärken, Schwächen und Ziele des Betriebs geben, damit sich eine Dynamik entwickelt, die den Betrieb selbstständig voranbringt. Neben dem Thurgauer Weingut Lenz sind drei Betriebe in Graubünden und jeweils einer aus den Kantonen Tessin und Glarus bereits dazu bereit.