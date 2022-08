Frauenfelder Quilt-Spezialist kuratiert Ausstellung im Elsass

Kunst Was zwei Welten unterscheidet und verbindet: Frauenfelder Quilt-Spezialist kuratiert Ausstellung an internationaler Kunstmesse im Elsass Hans Zogg betreibt seit 2012 in der Frauenfelder Altstadt die «Galerie zum Quilt», sammelt Textilkunst und schreibt auch entsprechende Fachartikel. Nun kommt ihm die Ehre zuteil, mit einer anderen Kapazität auf diesem Gebiet eine Ausstellung zu gestalten, an einem der weltweit wichtigsten Textilkunstevents. Mathias Frei 18.08.2022, 16.41 Uhr

Hans Zogg in seiner «Galerie zum Quilt» in der Frauenfelder Altstadt. Bild: Donato Caspari

«Ein Quilt ist wie ein guter Kellner. Er ist da, wenn man ihn braucht.» Das sagt Hans Zogg. Er betreibt seit 2012 die «Galerie zum Quilt» in der Frauenfelder Altstadt. Das wissen aber nur die wenigsten. Zoggs Textilkunst bräuchte zwar keine grosse Öffentlichkeit, aber verdient hätte sie es alleweil. Nun wird Zogg eine grosse Ehre zuteil. An der internationalen «Carrefour Européen du Patchwork» im Val d’Argent im Elsass wirkt er als Co-Kurator einer Ausstellung. Vom 15. bis 18. September findet das europäische Patchwork-Treffen statt, das zu den drei wichtigsten Textilkunstveranstaltungen der Welt zählt. Aus mehreren Jahrhunderten und von aktuellen Kunstschaffenden ist Textilkunst aus aller Welt zu sehen. Heuer liegt der Schwerpunkt bei Arbeiten und Kunstschaffenden aus dem spanischen und portugiesischem Sprachraum.

Ausstellung zusammen mit Amisch-Kenner Jacques Légeret

In seinem E-Mail-Newsletter schreibt Zogg, er dürfe mit Jacques Légeret in Sainte-Marie-aux-Mines in der Eglise des Chaînes die Ausstellung «Deux mondes face à face» gestalten.

«Jacques Légeret hat eine enge persönliche Verbindung mit amischen Familien, was ihn zu einem der besten Kenner der amischen Kultur macht. Er war auch Mitbegründer des Carrefour.»

Gemeinsam würden sie die amischen den nicht-amischen Quilts gegenüberstellen, «von Angesicht zu Angesicht», wie die Ausstellung heisst, und sichtbar machen, was die beiden Welten unterscheide, aber auch verbinde. Zogg und Légeret werden auch je ein Referat halten.

Zogg mag die Zürcher Konkreten um Mastermind Max Bill

Zogg hat in den 1980er-Jahren begonnen, Kunst zu sammeln. Er mag die Zürcher Konkreten um den bekannten Architekten und bildenden respektive angewandten Künstler Max Bill. Und er mag die Amisch-Quilts. «Was man da sieht, ist nicht Max Bill. Aber da ist eine Ähnlichkeit. Die Amischen haben ihren Ursprung letztlich auch in Zürich. Sie sind Teil der Täuferbewegung.» Die Gemeinsamkeit sieht Zogg in der freigewählten Beschränkung, Reduktion und Fokussierung auf geometrische Formen. Was sie unterscheide, sei das Quilting darüber.

galerie-zum-quilt.com

Freie-Strasse 19, Frauenfeld. Besichtigungen sind nach Vereinbarung möglich.