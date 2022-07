Kunst Objekt aus Pinienholz lädt zum Sitzen, Ausruhen und vielem mehr ein: In der Altstadt Frauenfeld steht neues Kunstwerk Für mindestens die nächsten neun Monate hat die Frauenfelder Innenstadt eine multifunktionale Skulptur, welche zum Erleben, Geniessen und Verweilen einlädt. Sie heisst «moveArt». Christof Lampart 07.07.2022, 15.48 Uhr

Gesponsert ist die Skulptur durch die Interessengemeinschaft Frauenfelder Innenstadt (IG Fit) und der Stadt Frauenfeld. Geplant ist, dass die Skulptur erst einmal für neun Monate beim Meitlibrunnen stehenbleibt. In diesem Zeitraum soll wissenschaftlich ausgewertet werden, welche Wirkung das multifunktionale Holzobjekt auf das Leben in der Altstadt hat. Sabina Ruff, Leiterin der städtischen Abteilung Sozialraum, sagt:

«Wir wollen sehen und erfassen, wie die Menschen sich moveArt aneignen oder auch nicht.»

Sollte die Skulptur beim Zielpublikum auf wenig Resonanz stossen, so könne man sie problemlos woanders aufstellen. Dass das Objekt nicht beim Publikum ankommen könnte, scheint nach den ersten Eindrücken vor Ort jedoch wenig wahrscheinlich. Denn wer sich dem riesigen, an einer Doppelhelix gemahnenden Holzkunstwerk nähert, erfasste sofort eine kindliche Neugier. Denn man sieht unschwer, dass beim Meitlibrunnen etwas Ungewöhnliches steht. Doch ist es auf den ersten Blick nicht erkennbar, um was es sich dabei genau handelt. Und tatsächlich: Die Reihe «moveArt», wie der Holzbildhauer Norbert Roztocki seine Holzskulpturen nennt, steht für Objekte, die weit mehr als «nur» einen ästhetischen Kunstsinn bedienen. Beim Medientermin am Donnerstagmittag sagt der Künstler strahlend:

«Als wir die Skulptur am Morgen aufstellten, kamen sofort Kinder und kletterten und rutschten darauf herum.»

Tatsächlich halten auch einige Passanten an, schauen neugierig. Und schliesslich hat sich nicht nur Stadtpräsident Anders Stokholm lässig auf den liegenähnlichen Teil hingefläzt, sondern ein gutes halbes Dutzend weiterer Personen. «Hier sitzt man nicht, wie auf einer normalen Bank, einfach nebeneinander, sondern man kann sich drehen und wenden und verschiedene Positionen einnehmen», sagt jemand aus der Runde ebenso spontan wie begeistert.

Idee für alle Generation

Und Sabina Ruff nimmt die Gelegenheit wahr, um darauf hinzuweisen, was es mit «moveArt» auf sich hat. «Auf diese Art wird der Stadtraum belebt – und zwar mit dem Ziel, nachhaltige und ökologische Lösungen zur Belebung, Harmonisierung, Integration und Inspiration von Menschen und Ortschaft durch die Verbindung von Kunst, Funktionalität und Sicherheit zu schaffen», sagt sie.

Die spielerische Art, Leute unterschiedlichster Couleur und Bedürfnisse auf relativ engem Raum zusammenzubringen, kommt bei den Passanten gut an. Dass hier zeitgleich zwei Personen ihre Mittagspause verbringen, während ein Mann mit seinem Laptop arbeitet und ein Kind ein Teil der Skulptur als Rutsche benutzt, ist nicht nur denkbar, sondern sogar erwünscht. Denn die Gestaltung des Objekts aus Pinienholz lädt zum Sitzen, Rutschen, Klettern, Spielen, Arbeiten, Ausruhen oder einfach auch einen kurzen Schwatz ein. Oder wie Stadtpräsident Stokholm sagt: «In unserer Innenstadt braucht es Gestaltungsideen für alle Generationen – und diese Skulptur ist eine.»