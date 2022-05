Historisches Museum Thurgau hat ein 300-jähriges Bild gekauft

Kunst «Noch verstecken sich Details»: Das Historische Museum Thurgau hat ein neues Bild von einem für den Kanton bedeutenden Maler erworben Jacob Carl Stauder hat bei der Fertigstellung mehrerer Klöster im Thurgau mitgewirkt. Der Maler, Richter, Ratsherr und Familienvater führte ein abwechslungsreiches Leben. Auf einem vom Historischen Museum Thurgau kürzlich angekauften Bild ist Mutmassungen zufolge Architekt und Stauders Wegbegleiter Franz Beer zu sehen. Die Kunstexpertinnen Christine Süry und Betty Sonnberger erzählen Wissenswertes zum über 300-jährigen Bild. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.45 Uhr

Das Gemälde von Jacob Carl Stauder aus dem Jahr 1715 zeigt vermutlich Franz Beer. Bild: Ralph Ribi

Grosse blaue Augen blicken den Betrachter von der Leinwand an. Sie gehören einem stattlichen Mann mit weissen Locken. Beim Werk handelt es sich um die neueste Erwerbung des Historischen Museums Thurgau. Gemalt wurde das Bild im Jahr 1715 von Jacob Carl Stauder, einem der bedeutendsten Maler seiner Zeit für den Thurgau. Derzeit befindet es sich im Depot des Museums in Frauenfeld.

Christine Süry

Sammlungskuratorin Historisches Museum Thurgau Bild: Andrea Stalder

«Ein eindrückliches Werk», sagt Sammlungskuratorin Christine Süry. Sie hat den Kauf des Bildes in einem Auktionshaus in Ostdeutschland veranlasst. Der Tipp stammt von ihrer Kollegin Betty Sonnberger von der Denkmalpflege, die wiederum von einem Bekannten auf das Bild aufmerksam gemacht wurde. Wen genau das Bild zeigt, kann allerdings nicht mit 100-prozentiger Sicherheit gesagt werden. Doch die beiden Kunstexpertinnen sind sich ziemlich sicher, dass es sich um den Vorarlberger Architekten Franz Beer handelt. Beer war ein bekannter barocker Baumeister der Bodenseeregion, der den Maler Stauder unter seine Fittiche nahm.

Maler und Vater von neun Kindern

Betty Sonnberger

Expertin für Kirchliche Kunst bei der Denkmalpflege Ralph Ribi

Stauder wurde 1694 in Oberwil, Basel-Land, geboren. In die Malerei eingeführt wurde er von seinem Vater. Über seine Schaffenszeit hat Stauder in vielen Klöstern im Thurgau seine Spuren hinterlassen, etwa in Münsterlingen, Fischingen und im St.Katharinental. Geheiratet hat er eine Konstanzerin, weshalb er auch Konstanzer Bürger wurde. Über die Jahre übte er sich in der Rolle als Ratsmitglied und Richter, neunfacher Familienvater und Maler.

«Doch das bürgerliche Leben hat ihm wahrscheinlich nicht behagt.»

Das erzählt Sonnberger. Stauder reiste umher, oft in der Nähe des Bodensees, den Kirchen nach, die gebaut wurden. Folglich wurde er aus dem Konstanzer Rat geschmissen und überliess daraufhin seine Frau und Kinder ihrem Schicksal: einem verarmten Tod, wie Sonnberger berichtet.

Während seiner Zeiten als Maler war Architekt Beer für Stauder Mentor und Wegbegleiter. Er hielt ihm Aufträge zu und auch selbst für ein Porträt hin. «Die Gesichtsform, die Augen und das Grübchen am Kinn deuten definitiv auf Beer hin», sagt Süry. Auf dem Gemälde ist er – ganz dem barocken Schönheitsideal gerecht – als grosser, stattlicher Mann präsentiert, der den Betrachter mit einem offenen Blick freundlich anschaut. «Heute würde man seine Statur als übergewichtig bewerten», sagt Süry. Doch damals, als Nahrung Mangelware war, zeigte es Wohlstand.

Zwischen Beer und Stauder herrschte wohl ein Vater-Sohn-Verhältnis. Der Maler war, Überlieferungen zufolge, ein dynamischer, gemütvoller und loyaler Mensch. Er habe sich unterzuordnen gewusst, was bei seiner Beziehung zu Beer wichtig war, denn dieser ist als aufbrausend, schon cholerisch bekannt. Auf dem Bild schätzen die Kunstexpertinnen ihn auf Mitte 50, «durch die Idealisierung des Malers faltenfrei», sagt Sonnberger mit einem Lachen. Wichtig auch für die damalige Zeit: die Perücke mit langen, weissen oder blonden Locken.

Betty Sonnberger, das Bild von Jacob Carl Stauder und Christine Süry im Depot des Historischen Museums Thurgau. Bild: Ralph Ribi

Grosse Restaurationsarbeiten stehen an

Beer sitzt auf einem roten Sessel, in der linken Hand ein aufgeschlagenes Buch, mit der rechten deutet er auf lose Pläne. Auf dem Tisch vor ihm Schreibzeug, er ist elegant gekleidet, doch «die fehlende Halsbinde verleiht dem Bild einen saloppen Ausdruck», sagt Süry. Doch wie man sieht, blättert die Farbe des Gemäldes an mehreren Orten ab. Es sind die Spuren der Zeit, die Reaktion der Materialien auf die Luftfeuchtigkeit. Stauder hat mit Öl auf Leinwand gemalt. Die oberste Schutzschicht, die Firnis, hat sich zudem über die Jahre verändert und gibt dem Bild einen dunkeln Schimmer.

Was hinter Beer gemalt ist, ist aufgrund der Alterung des Bildes schwer zu deuten. Man meint, einen See zu erkennen – möglicherweise der Bodensee? Eine Restaurierung des Bildes würde Klarheit bringen. Unter anderem muss die Bildoberfläche gereinigt, die Fehlstellen in der Malschicht ergänzt und das Gemälde mit einem neuen Firnis versehen werden. Die Kunstexpertinnen sind optimistisch:

«Danach werden sich uns Details des Bildes offenbaren, die sich bis jetzt im Dunkeln verstecken.»

Wo das Bild vor dem Kauf war, ist nicht bekannt. «Auktionshäuser sind diesbezüglich diskret.» Aufgrund der Grösse hing das Werk vermutlich in einem repräsentativen Gebäude, etwa einer Universität oder einem Rathaus. Seinen künftigen Ausstellungsort soll das Bild in der Klosterkirche St.Katharinental finden. Denn mit deren Ausmalung hat Stauder das Meisterwerk seiner Schaffenszeit hinterlassen: Er malte vier Kuppelbilder, unter anderem das Altarblatt des Hochaltars mit der mystischen Vermählung der heiligen Katharina.

