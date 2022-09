Frauenfeld wird im Sommer 2023 Schweizer Street-Art-Hauptstadt

Kultur Wo eine ganze Stadt inklusive alten Mazdas Kunst wird: Frauenfeld verwandelt sich im Juni 2023 zur Schweizer Street-Art-Hauptstadt Das Ehepaar Monika und Marco Niedermann organisiert in der Thurgauer Kantonshauptstadt das schweizweit grösste Festival für urbane Kunst im öffentlichen Raum. Nächsten Sommer werden rund 50 Kunstschaffende in Frauenfeld mit Spraydose, Lismete oder auch Klebeband wirken. Mathias Frei Jetzt kommentieren 29.09.2022, 04.20 Uhr

Monika und Marco Niedermann organisieren im Juni 2023 das Street-Art-Festival in Frauenfeld. Bild: PD

Bunt, bunter, Frauenfeld. Die Thurgauer Kantonshauptstadt soll sich nächsten Sommer in die bunteste Stadt der Schweiz verwandeln. Das wünschen sich Monika und Marco Niedermann. Das Ehepaar wohnt seit 15 Jahren in Frauenfeld, führt eine gemeinsame Designagentur – und organisiert das Street-Art-Festival Frauenfeld, das im Juni 2023 erstmals stattfinden wird. Der dreitägige Event (vom 2. bis 4. Juni) für urbane Kunst im öffentlichen Raum dürfte der bisher grösste seiner Art in der Schweiz werden.

«Sicher, was die Vielfältigkeit der Street-Art-Disziplinen und die Zahl der Kunstschaffenden betrifft.»

Das erklärt Monika Niedermann. Sie ist schon seit Jugendjahren fasziniert von Graffiti. Ihr Ehemann hat sich sogar schon selber mit einer Spraydose betätigt. Seine Street-Art-Karriere endete aber so schnell, wie sie angefangen hatte. «Der Nervenkitzel war nicht so mein Ding», meint Marco Niedermann und lacht.

Anmeldungen möglich bis 1. November Von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Juni 2023, findet die erste Ausgabe des Street-Art-Festivals Frauenfeld statt. Danach bleibt die Freilichtausstellung bis Ende September stehen. Nicht weniger der rund 50 Kunstschaffenden werden schon in den Tagen vor dem Festivalstart in Frauenfeld wirken. Ziel ist es, dass die Kunstwerke im öffentlichen Raum bis am zweiten Festivaltag (3. Juni) vollendet sind. Ab sofort und bis 1. November ist das Online-Anmeldefenster für Künstlerinnen und Künstler aus der Schweiz und dem Ausland geöffnet. Das Festival ist kuratiert. Ein Kuratorenteam entscheidet nach dem 1. November, wer ins Programm aufgenommen wird. Die ausgewählten Kunstschaffenden werden für ihre Arbeit honoriert. (ma) www.streetart-festival-frauenfeld.ch

Bewusst nicht nur Wandbilder, sondern die ganze Vielfalt

Festivalkuratorin: Street-Art-Künstlerin Taina aus Zürich. Bild: PD

Die rund 50 Kunstschaffenden, die für diese kuratierte Freilichtausstellung ausgewählt werden, bespielen ganz Frauenfeld. Auf dem ganzen Stadtgebiet (mit Fokus auf die Innenstadt) werden sich die Künstlerinnen und Künstler mit ihren Mitteln mit dem öffentlichen Raum beschäftigen. Das können bemalte oder besprayte Hauswände, Treppen, Garagentore oder Schachtdeckel sein, aber auch Häkelkunst und Lismete an Kandelabern, Klebeband-Kunstwerke, Objektinstallationen, Plakate oder Keramikobjekte sein.

Video: PD

Man kann sich an kleines gemaltes Loch mit 3D-Effekt am Rathaus vorstellen oder gestrickte Objekte an Stadtbushaltestellen. Klar, je grösser ein zu bespielendes Objekt sei, um es zu bespielen, desto grösser sei der Blickfang, sagt Monika Niedermann.

«Aber wir wollen bewusst nicht nur Murals, also Wandbilder, zeigen, sondern eben die Vielfalt.»

Für die eingeladenen Kunstschaffenden ist die ortsspezifische Auseinandersetzung, gewissermassen das Einpassen von Kunst, eine kreative Herausforderung. Und für die Besucherinnen und Besucher liegt der Reiz darin, Kunst im öffentlichen Raum zu entdecken, wenn sie eben gerade nicht offensichtlich ist. Das Ehepaar Niedermann ist bereits jetzt auf der Suche nach Orten, Gebäuden, Objekten, die am Street-Art-Festival in den Fokus geraten.

Video: PD

Stadt und Kanton sprechen grosszügige Unterstützungsbeiträge

Festivalkurator: Street-Art-Künstler Pase aus Zürich. Bild: PD

Illegal passiert hier gar nichts, alles wird vorab sauber abgeklärt mit den Eigentümerschaften und den zuständigen Stellen der Stadt, wie Marco Niedermann sagt. Die Stadt und der Kanton goutieren diese künstlerische und partizipative Auseinandersetzung mit dem öffentlichen Raum denn auch mit grosszügigen Unterstützungsbeiträgen. Von der Stadt gibt es aus dem Covid-19-Unterstützungsfonds 280'000 Franken. Der Kanton hat aus dem Lotteriefonds weitere 150'000 Franken gesprochen.

Frauenfeld sei zwar noch nicht die Schweizer Street-Art-Hauptstadt, sie könnte es aber werden, findet das Ehepaar Niedermann. Auf Reisen nehmen sie oft urbane Kunst im öffentlichen Raum wahr.

«So soll es auch sein, wenn wir daheim vor die Tür gehen.»

Ihnen ist wichtig, dass die Street-Art, die in Frauenfeld zu sehen sein wird, möglichst nachhaltig ist, also das Festival länger überdauert. Dafür gibt es auch schon ein erstes Objekt, das bespielt werden kann, nämlich den alten Mazda der Niedermanns.

