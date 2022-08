Am 22.August beginnt die Frauenfelder Bildhauerwoche

Kultur Nichts für Introvertierte: Markus Graf und Gabriel Mazenauer kuratieren auch die sechste Frauenfelder Bildhauerwoche Ab dem 22. August arbeiten sechs Kunstschaffende im Rahmen der Frauenfelder Bildhauerwoche im Murg-Auen-Park an ihren Werken. Der Austausch zwischen Publikum und Künstlern ist explizit erwünscht. Am 31. August findet sodann die Vernissage statt. Für die Stadt als Organisatorin stellt die Niederschwelligkeit dieser wiederkehrenden Kulturveranstaltung das Erfolgsrezept dar. Mathias Frei 15.08.2022, 16.33 Uhr

An einer Hydraulikpresse in der Werkstatt von Markus Graf: Stadtpräsident Anders Stokholm, die bereiten Kuratoren Markus Graf und Gabriel Mazenauer sowie der städtische Kulturbeauftragte Christof Stillhard. Bild: Mathias Frei

Sie haben grosse Pläne mit noch mehr Stahl. Aber was daraus entstehen soll, wissen sie noch nicht genau. 20 auf 20 Millimeter messen die Verkant-Stahlstangen. Eine Stange ist sechs Meter lang. Deren acht wollen sie verarbeiten. «Sicher etwas Räumliches», sagt Gabriel Mazenauer. Markus Graf und er kuratieren einmal mehr die Frauenfelder Bildhauerwoche – schon seit Anfang an, seit 2012. Und die beiden Künstler arbeiten auch vor Ort an ihrem gemeinsamen Werk. Zehn Tage haben sie dafür Zeit. Am 22. August geht es los, am 31. August ist Vernissage. Die erste Ausgabe der Bildhauerwoche, die das Amt für Kultur der Stadt im Zwei-Jahres-Turnus austrägt, fand noch im Burstelpark statt. 2014 zog die Skulpturenschau in den Lindenpark. Und seit 2016 geht die Bildhauerwoche im Murg-Auen-Park über die Bühne.

Die zwei Kuratoren der Frauenfelder Bildhauerwoche 2018 Markus Graf und Gabriel Mazenauer. (Bild: Andrea Stalder) Markus Graf, Frauenfeld ... ... mit seiner Eisen-Plastik "Fontana". Gabriel Mazenauer, Frauenfeld ... ... mit seiner Kalkstein-Skulptur "Dorn". Urs Peter Twellmann, Schlosswil BE ... ... mit seiner Eichenholz-Figur "Eichenarchiv". Meret Dorothea Gerber, Kefikon ... ... mit ihrer Marmor-Skulptur "Zahn der Zeit". Christoph Schindler (D) ... ... mit seiner Basalt-Skulptur "Fanum". Und Adrian Bütikofer, Zürich ... ... mit seiner Eschenholz-Figur "sehnen".

Die Esse in Grafs Werkstatt. Bild: Mathias Frei

Die Grundidee hat sich über all die Jahre nicht verändert, weil sie erfolgreich ist. Sechs Kunstschaffende erschaffen mit verschiedenen Materialien während zehn Tagen räumliche Kunst im öffentlichen Aussenraum. Das sind dieses Jahr nebst den Kuratoren Markus Graf, der seine Werkstatt in der Frauenfelder Walzmühle hat, und Gabriel Mazenauer, der sein Atelier für Bildhauerei und Objektkunst in Wigoltingen betreibt, aus Müllheim Eva Engeler, die mit Ton arbeitet, die Winterhurerin Claudia Weber mit ihrer textilen 3D-Kunst sowie aus Wien Katharina Mörth (Metall, Holz und Stein) und Arijel Strukelj (Stein, Metall, Holz, Bronze und multi­mediale Techniken).

Für einmal erst am Schluss die Vernissage Die sechste Ausgabe der Frauenfelder Bildhauerwoche geht vom 22. bis 31. August im Murg-Auen-Park über die Bühne. Sechs Kunstschaffende arbeiten täglich vor Ort an ihren Werken. Was ungewöhnlich ist im Vergleich zu anderen Ausstellungen: Die Vernissage findet erst am Schluss statt – am Mittwoch, 31. August, ab 17.30 Uhr. Die Exponate der sechs Kunstschaffenden bleiben bis 31. Oktober im Murg-Auen-Park ausgestellt. Zudem nehmen am Skulpturenpark ergänzend weitere 14 Kunstschaffende teil. Auch ihre Werke bleiben bis Ende Oktober stehen. Erstmals besteht auch eine Zusammenarbeit mit der Bildschule. So steht am 27. und 28. August (jeweils von 11 bis 15 Uhr) ein offenes Atelier für Kinder auf dem Programm. (ma) www.bildhauerwoche.ch

Gespräche mit dem Publikum sind immer bereichernd

Ein spezieller Kronleuchter in der Werkstatt von Markus Graf. Bild: Mathias Frei

Speziell an der Frauenfelder Bildhauerwoche ist der Umstand, dass Kunstinteressierte die Kunstschaffenden, die im Murg-Auen-Park arbeiten, ansprechen dürfen. Co-Kurator Mazenauer sagt:

«Dieser Austausch ist eine wichtige Voraussetzung bei unserer Auswahl der Künstlerinnen und Künstler.»

In der Werkstatt von Markus Graf in der Walzmühle. Bild: Mathias Frei

Und Co-Kurator Graf ergänzt, die Bildhauerwoche sei definitiv nicht geeignet für superintrovertierte Kunstschaffende. Effektiv arbeiten könne man teils nur die halbe Zeit, weil man erkläre oder diskutiere. Für Mazenauer ist klar, dass man allein im Atelier anders, konzentrierter arbeiten kann. Die Gespräche mit ihrem Publikum seien aber immer befruchtend, sagt das Kurationsteam. Wie Graf sagt, habe die Bildhauerwoche jeweils ein treues Publikum. Die Besucherinnen und Besucher würden oft drei- oder viermal in den zehn Tagen vorbeischauen.

Niederschwelligkeit als Erfolgsgarant

Stadtpräsident Anders Stokholm spricht an der Pressekonferenz in der Werkstatt von Markus Graf in der Walzmühle vom bewährten Kurationsduo Graf/Mazenauer. Es sei wichtig, dem Publikum Kunst zugänglich zu machen, sagt er. Für den Frauenfelder Kulturbeauftragten Christof Stillhard stellt die Niederschwelligkeit der Bildhauerwoche das eigentliche Erfolgsrezept dar. Die Woche sei hochwertig und vielfältig kuratiert. Zudem gebe es mehrere Zugänge: über die arbeitenden Kunstschaffenden, über den ergänzenden Skulpturenpark und über die Ausstellung der Kleinobjekte im Pavillon des Murg-Auen-Parks.

Ein altes Velo in der Graf'schen Werkstatt. Bild: Mathias Frei

Neu verfügt die Bildhauerwoche auch über einen Onlineauftritt, nämlich www.bildhauerwoche.ch. Stillhard erklärt:

«Wir haben ein umfangreiches Archiv zusammengestellt mit Texten und Werkbildern der bisherigen fünf Ausgaben.»

Ebenfalls ein Novum ist die Zusammenarbeit mit der Bildschule, die zu Fuss nur eine Minute entfernt vom Murg-Auen-Park liegt. Wie Stillhard erklärt, wird die Wigoltinger Bildhauerin Susann Kopp (bekannt von Sündarella) Kinder und Jugendliche im Kursprogramm der Bildschule in einem Wochenendkurs im Handwerk anleiten. Dabei stünden auch Besuche der Kunstschaffenden im Murg-Auen-Park auf dem Programm.