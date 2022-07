Jahresversammlung: Konzertgemeinde Frauenfeld verteilt Geschenke

Kultur Jazz-Pop als kleines Geschenk, aber keine Hitparade im Programm: Das war die Jahresversammlung der Konzertgemeinde Frauenfeld Das Statutarische war schnell abgehandelt, zum Schluss gab es noch ein kleines musikalisches Probiererli. Die Konzertgemeinde Frauenfeld hatte zur 62. Jahresversammlung geladen. Die Mitglieder verzichten in der zweiten Coronasaison weitgehend auf Aborückerstattungen. Nun umfasst die neue Saison sieben Konzerte statt üblicherweise deren sechs. Dieter Langhart 12.07.2022, 11.30 Uhr

Pianist und Sänger Raphael Jost gab im Anschluss an die Versammlung ein Kurzkonzert. Bild: Dieter Langhart

Raphael Jost war die Belohnung fürs Erscheinen an der 62. Vereinsversammlung der Konzertgemeinde Frauenfeld. Der gebürtige Basadinger Pianist und Sänger rundete die Mitgliederversammlung ab, spielte sich spontan durch sein Repertoire, hub an mit Gershwins «A Foggy Day». Im alten Singsaal der Kanti Frauenfeld hatte er ein Heimspiel, wo er zur Schule ging und heute als Klavierlehrer arbeitet. Ein kecker Sprung sodann zu einem Song von Ed Sheeran («der könnte zu einem Standard werden»), weiter zum verjazzten «Candle In The Wind» von Elton John, zurück zu Frank Sinatras Lied «You Make Me Feel So Young», das sinnigerweise am besten ankam, bis hin zu eigenen Stücken und dem von den Mitgliedern etwas ratlos quittierten «All At Sea» von Jamie Cullom – Pop liegt ihnen weniger als das Programm ihrer Konzertgemeinde.