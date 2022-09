Vielschichtig: Die neue Saison der Frauenfelder Konzertgemeinde

Klassische Musik Nicht nur Streicher, sondern auch Harfe, Wunschkonzert und Bläser: Das ist das Saisonprogramm der Konzertgemeinde Frauenfeld Pandemiebedingt gab es zuletzt immer wieder Ausfälle. Deshalb umfasst die 62. Saison der Konzertgemeinde Frauenfeld sieben Abende statt üblicherweise deren sechs. Das Programm im Casino und im Rathaus deckt ein breites Spektrum der Klassik ab: von Alter Musik bis zu moderat Neuer Musik. Erstmals seit langem hat die Abonnentenzahl wieder zugenommen. Mathias Frei 16.09.2022, 13.04 Uhr

Solist am Violoncello bei der Südwestdeutschen Philharmonie: Emanuel Graf. Bild: PD

Ja, das gibt es: Zürcherinnen und Zürcher, die klassische Konzerte in Frauenfeld besuchen. Es gibt sogar Zürcher, die Werke wünschen dürfen. Konkret handelt es sich um Justis Bernau, ehemals Stabschef Kultur bei SRF und seit vier Jahren Finanzchef der Zürcher Tonhalle-Gesellschaft. Bernau gehört der Programmgruppe der Frauenfelder Konzertgemeinde an, schon seit über zehn Jahren übt er diese Vorstandstätigkeit in Frauenfeld aus.

Bernau, Sohn eines Konzertmeisters der Berliner Sinfoniker, ist ein Experte für klassische Musik und ein Glücksfall für die Konzertgemeinde. Dem Bläseroktett «Winds8» der Kammermusikakademie der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) hat er von Ferenc Farkas Contrafacta Hungarica vorgeschlagen. Nun spielen die Zürcher Studenten unter anderem dieses Werk zum Auftakt der diesjährigen 62. Konzertgemeinde-Saison am Montag, 19. September.

Christa-Maria Harder Schuler, Präsidentin der Konzertgemeinde Frauenfeld. Bild: Dieter Langhart

Die Saison 2022/23 umfasst statt den üblichen sechs Abenden deren sieben und dauert bis Ende April – ein Dank an die treue Besucherschaft nach den pandemiebedingten Ausfällen und Verschiebungen in den vergangenen zwei Spielzeiten. Worüber sich Konzertgemeinde-Präsidentin Christa Maria Harder Schuler auch freut: Zwei Konzerte gehen im Grossen Bürgersaal über die Bühne.

«Denn das Rathaus wird in Sachen Stimmung geschätzt.»

Der übliche Spielort ist das Casino. Die Saison weist eine Gesamtspielzeit von rund achteinhalb Stunden auf. 36 Werke von 26 Komponisten sind zu hören, hat Bernau ausgerechnet. Acht Werke sind dem Barock zuzurechnen, zu hören allesamt am 7. November von der Sopranistin Nuria Rial mit dem Kammerorchester Basel. Mit fünf Werken ist die Klassik vertreten: Haydn, Beethoven und Mozart. 15-mal gibt es Romantisches, und drei Werke gehören zur Neuen Musik. Und dann gibt es noch fünf Werke, die schwierig einzuordnen sind, Volksmusikbearbeitungen oder Musik von Filmkomponisten.

Vielschichtig und breit

Flöte trifft Harfe: Eva Oertle und Consuela Giulianelli. Bild: PD

Wie Harder Schuler sagt, war man in der Vergangenheit auch schon ziemlich streicherlastig. Nicht so dieses Jahr: zum Start Bläser, ein Abend nur mit Flöte und Harfe oder auch Klavier- und Cello-Konzerte. Aber klar: Die Streicher dürfen nicht fehlen. Letztlich wolle man ein möglichst breites Spektrum der klassischen Musik präsentieren, eben von Alter Musik bis zu moderat Neuer Musik, vielversprechende Schweizer Nachwuchsmusiker, aber auch arrivierte, international bekannte Ensembles.

Die Südwestdeutsche Philharmonie. Bild: PD

Zu letzteren ist sicher die 60-köpfige Südwestdeutsche Philharmonie zu zählen, die am 24. April zu hören ist. Am Violoncello spielt Emanuel Graf, als neuer Dirigent wirkt Gabriel Venzago, dessen Vater Mario Venzago als Dirigent der Zuger Sinfonietta auch schon in Frauenfeld anleitete. Ebendieses Zuger Ensemble hört man am 13. März – mit dem jungen Pianisten Simon Bürki, der aus St.Gallen stammt und nach Studien in Moskau und Kiew heute in New York studiert.

Saison in Frauenfeld so günstig wie ein Konzert in Zürich

Heuer darf die Konzertgemeinde für diesen und alle weiteren Abende 240 Abonnentinnen und Abonnenten begrüssen. Erstmals seit langem ist diese Zahl wieder gewachsen. Das Saisonbillett lohnt sich gemäss Justus Bernau:

Solist der Zuger Sinfonietta: der Pianist Simon Bürki. Bild: PD

«Für den Preis einer einzigen mittelklassigen Opernkarte in Zürich erhält ein Musikfreund bei uns ein Saisonabonnement der besten Kategorie.»

Das Abo ist übertragbar. Und die Konzertgemeinde betreibt bei der Besucherschaft auch Nachwuchsförderung. Musiklehrpersonen der Kanti Frauenfeld, der Frauenfelder Jugendmusikschule und der Pädagogischen Hochschule in Kreuzlingen erhalten Freikarten für ihre Schülerinnen und Schüler, mit denen sie Werke besprechen, die bei der Konzertgemeinde gespielt werden.

Spannend dürfte es für junges und älteres Publikum bei Eva Oertle und Consuela Giulianelli mit Flöte und Harfe am 26. Januar werden. Sie spielen Werke von Mendelssohn, Schubert oder auch Debussy. Ein klassisches Streicherkonzert ist am 27. November bei Symphonic Strings der ZHdK zu erwarten. Eine Komposition, auf die sich Justus Bernau freut, spielt das Carmina-Quartett am 21. Februar: das Streichquartett Nr. 1 op. 77 von Joachim Raff.

Auftrittsorte: Casino oder Rathaus; Beginn jeweils um 19.30 Uhr; Billette und weitere Infos: www.konzertgemeinde.ch

Das Carmina-Quartett. Bild: PD

Das Bläseroktett der Kammermusikakademie der Zürcher Hochschule der Künste. Bild: PD