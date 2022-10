Kirche Pastoralraum See und Rhein steht unter neuen Leitung: Bischofsvikar hat Robert Weinbuch in Diessenhofen eingesetzt Robert Weinbuch übernimmt mit der offiziellen Einsetzung durch den Bischofsvikar die Leitung des Pastoralraums, der zwischen Ramsen und Mammern rund 4400 Mitglieder hat. Weinbuch hatte zuletzt dieselbe Funktion im Kanton Aargau inne. Thomas Brack 10.10.2022, 16.00 Uhr

Bischofsvikar Hanspeter Wasmer überreicht Robert Weinbuch die kirchliche Beauftragung für das Amt. Bild: Thomas Brack

Ein neuer Hirte für rund 4400 Kirchbürgerinnen und Kirchbürger. 200 Gläubige versammelten sich am Sonntag in der katholischen Bruder-Klaus-Kirche in Diessenhofen. Mit einem Gottesdienst unter der Leitung von Bischofsvikar Hanspeter Wasmer wurde Robert Weinbuch als neuer Leiter des Pastoralraums See und Rhein in sein Amt eingesetzt. Der Pastoralraum erstreckt sich über die acht Pfarreien Mammern, Eschenz, Klingenzell, Stein am Rhein, Ramsen-Buch, Diessenhofen, Basadingen und Paradies. Aktuell gehören rund 4400 Mitglieder zum Pastoralraum.

Weinbuch erhielt vom Bischofsvikar in Briefform die «missio canonica». Diese ist die Beauftragung in der römisch-katholischen Kirche zur Verkündigung des Glaubens.

Seit 34 Jahren im kirchlichen Dienst

Katharina Brütsch, Präsidentin von katholisch Diessenhofen, überreicht Pastoralraumleiter Robert Weinbuch einen symbolischen Schoggi-Schlüssel für das Amt. Bild: Thomas Brack

Der 62-jährige Robert Weinbuch stammt aus Oberbayern. Er studierte katholische Theologie und lernte dabei seine heutige Frau Barbara kennen. Durch die Heirat konnte er nicht mehr katholischer Priester werden. Für Trauungen und Taufe in seinem Pastoralraum hat er eine ausserordentliche Vollmacht des Bischofs.

Weinbuch ist seit 34 Jahren für die katholische Kirche tätig. So war er schon als Pastoralassistent in Augsburg tätig. Als Gemeindeleiter wirkte er in Gunzgen SO, Zufikon AG und zuletzt als Leiter des Pastoralraums am Mutschellen im Aargau. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. Weinbuch verfügt also nicht nur über eine reiche Leitungserfahrung, sondern kennt auch das Familienleben aus dem Effeff und steht mit beiden Beinen im Leben.