Kerzen und Kindermode «Wollen uns gegenseitig helfen, um durchzustarten»: Zwei Frauen betreiben gemeinsam einen Laden in der Frauenfelder Altstadt Luchiya Santabarbara und Jouana Rhyner betreiben gemeinsamen ihren neuen Laden in der städtischen Liegenschaft an der Freiestrasse in der Frauenfelder Altstadt. Gefunden haben sich die Geschäftsfrauen über die sozialen Medien.

Luchiya Santabarbara und Jouana Rhyner in ihrem neuen Laden an der Freiestrasse, der nach dem B2B-Modell funktioniert. Bild: Samuel Koch

Sie sind auf einer Wellenlänge, sonst ginge es nicht. Das sagen Luchiya Santabarbara und Jouana Rhyner in ihrem neuen Laden an der Freiestrasse, den sie vor ein paar Tagen eröffnet haben. «Sanlik» ist eine simple Abkürzung von «Santabarbara The Label» und «Lik & Ley», den jeweiligen eigenen Firmen der beiden Geschäftsfrauen. Neuerdings sind diese zusammengespannt, verschmolzen durch das sogenannte Business-to-Business-Modell (B2B), also, wo in einem Laden zwei Produkte von zwei Einzelunternehmen erhältlich sind.

So wie jetzt an der Freiestrasse 17. Santabarbara steht vor allem für handgegossene Kerzen, Rhyner für Kindermode. Beide Unternehmerinnen haben sich Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben, wie sie betonen. «Wir wollen uns gegenseitig helfen, um durchzustarten», sagt Santabarbara. Die Liegenschaft an der Freiestrasse 15 gehört wie jene südlich («Miski Takiy») und nördlich (Style 1) seit Anfang Jahr der Stadt Frauenfeld, die sich für eine belebte Altstadt einsetzt (diese Zeitung berichtete).

Belebung wünschen sich auch Santabarbara und Rhyner, die ähnliche Zielgruppen haben. «Unsere Produkte sind eine gute Kombination», sagt Santabarbara. Und Rhyner ergänzt:

«Wir haben dieselbe Zielgruppe, gestandene Frauen, denen Optik und Nachhaltigkeit wichtig sind.»

Ohne Zahlen zur Miete nennen zu wollen, sei der Mietzins bei der Stadt Frauenfeld unter dem Durchschnitt des Mietmarktes. Auf die Idee für den Laden kam Santabarbara beim Vorbeigehen, wenn die Thurgauerin als Sachbearbeiterin jeweils die Post abholte. «Das wär's», dachte sie sich. Doch alleine könnte sie die Kosten nicht stemmen.

Wohnungen weiterhin alle vermietet Nebst den neuen Erdgeschossnutzungen will die Stadt Frauenfeld in ihren drei neuen Liegenschaften an der Freiestrasse in der Altstadt weiterhin Wohnflächen anbieten. Sämtliche städtische Wohnungen seien belegt, obschon es seit dem Erwerb im Frühjahr Mieterwechsel gegeben habe, meint Christoph Anneler als Bereichsleiter Eigentümervertretung für das Portfoliomanagement der Stadt Frauenfeld auf Nachfrage. «Derzeit sind alle Wohnungen vermietet», sagt er. Die Stadt will mit dem Kauf der Liegenschaft unter anderem die Belebung der Altstadt weiter fördern. Den Kaufpreis will die Stadt nicht kundtun, trotz parlamentarischen Vorstosses von GLP-Gemeinderat Stefan Leuthold, der im Mai beantwortet wurde. Spätestens in der Rechnung 2023 wird der Kaufpreis allerdings für jedermann ersichtlich sein. Proaktiv gehe die Stadt nicht auf weitere Liegenschaftseigentümer zu, meint Anneler. Doch sollte jemand mit Interesse die Stadt kontaktieren, seien weitere Erwerbe nicht undenkbar. «Aktuell ist das aber kein Thema», betont Anneler. (sko)

Christoph Anneler, Bereichsleiter Eigentümervertretung für das Portfoliomanagement der Stadt Frauenfeld. Bild: Tobias Garcia

Paritätisch geführter Laden als Showroom

Also macht sich Santabarbara, die ihre handgegossenen Kerzen seit rund anderthalb Jahren herstellt, auf die Suche nach einer Geschäftspartnerin. Und findet sie in Jouana Rhyner aus St.Margarethen, einer bereits etablierten Geschäftsfrau, die mit Kinderkleidung und Accessoires schon etwas länger geschäftet. Santabarbara sagt begeistert:

«Ich habe sie per Instagram kontaktiert, und es hat sofort gepasst. Wir haben sogar dieselben Sternzeichen, sind auf einer Wellenlänge.»

Und sie hegen mit ihrer einfachen Gesellschaft denselben Traum. Beide wollen in den Grosshandel und benötigen dafür einen Laden als Showroom, um ihre Produkte der Kundschaft zu zeigen und daher bekannter zu machen. Die Vorteile liegen auf der Hand. Sie teilen sich nicht nur die Kosten, sondern führen den Laden auch gemeinsam, womit auch Personalkosten sinken. «Wir führen den Laden paritätisch, sind je die halbe Öffnungszeit im Laden präsent», meint Santabarbara.

Wohin der Weg führt, wissen Santabarbara und Rhyner nicht. Erwartete Umsatzzahlen seien schwierig zu prognostizieren. Gerade, weil die beiden auch weiterhin viel online verkaufen. Klar ist aber, dass sie nicht so rasch wieder aus dem Laden verschwinden wollen wie die vorhergehenden Mieterschaften. «Wir wollen das Geschäft langfristig führen, mindestens fünf Jahre», sagt Santabarbara. Und Rhyner ergänzt: «Je nach Wachstum.»

Die drei Liegenschaften im Eigentum der Stadt Frauenfeld entlang der Freiestrasse. In der ehemaligen «Cittadella» hat das peruanische Restaurant Miski Takiy eröffnet, daneben liegt der Laden von Luchiya Santabarbara und Jouana Rhyner sowie weiter östlich der Coiffeure Style 1. Bild: Samuel Koch

