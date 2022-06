Jubiläum «Bin sicher, dass es gut kommt»: SEK-Anwaltskanzlei in Frauenfeld und Ettenhausen feiert 50-Jähriges und expandiert nach St.Gallen Die SEK Advokaten in Frauenfeld und Ettenhausen feiern ihr 50-Jahr-Jubiläum mit einem Fest, zu dem auch Kabarettist Thomas Götz alias Nationalrat Arnold Schnyder auftrat. Neu plant SEK die Eröffnung eines neuen Büros in St.Gallen. Samuel Koch 27.06.2022, 16.00 Uhr

Stossen aufs Jubiläum an: Simon Krauter, Marcel Epper, Thomas Götz alias Nationalrat Schnyder sowie Marcel und Ruedi Strehler. Bild: PD/Rado Gajic

S für Strehler, E für Epper, K für Krauter. Aus diesen Namen setzt sich SEK von SEK Advokaten in Frauenfeld zusammen, nicht also vom deutschen Pendant Sondereinsatzkommando. Die Anwaltskanzlei hat vor kurzem in ihren neuen Büros in der ehemaligen Libelle an der Zürcherstrasse 96 ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert.

Auf der Einladungsliste standen nicht nur Richter wie Oberrichter Cornel Inauen oder Frauenfelds Bezirksgerichtspräsident René Hunziker, sondern auch Staatsanwälte sowie Vertreterinnen und Vertreter von Rechtsschutzversicherungen, Schadensinspektionen und Haftpflichtversicherungen. Seniorchef Ruedi Strehler verheimlichte dann auch nicht und sagte:

Ruedi Strehler unterhält sich mit seinen Gästen, rechts Oberrichter Cornel Inauen. Bild: PD/Rado Gajic

«Das Jubiläum ist ein bisschen ein Vorwand, um zu netzwerken. Ich gebe es zu.»

Trotzdem blickte er in seiner Ansprache auf das 50-jährige Bestehen der SEK Advokaten, was auf die Gründung von Klaus Schwager in Ettenhausen zurückgeht. Nachdem er den Winterthurer Versicherungen den Rücken gekehrt hatte, legte er im Hinterthurgau den Grundstein für die heutige Anwaltskanzlei, die weiterhin in Ettenhausen, seit 2011 in Frauenfeld und bald auch in St.Gallen tätig ist. 1982 trat Strehler ein, 1995 Marcel Epper. «Beide frisch ab der Presse», wie Strehler sagte. Und als Simon Krauter 2005 zum Team stiess, erfolgte der Startschuss für SEK Advokaten.

Austausch im Garten der SEK-Büros in der ehemaligen Libelle. Bild: PD/Rado Gajic

Mit Handvoll Anwälten vom Tower in die Libelle

Mit dem zweiten Standbein in Frauenfeld, zunächst im Tower und seit 2021 in der ehemaligen Libelle kümmern sich nebst den Namensgebern eine Handvoll weiterer Anwälte um die Belange, unter anderem mit Juniorchef Marcel Strehler, der seit 2012 in der Kanzlei mitarbeitet. Über den Ausbau in Richtung St.Gallen sagte Ruedi Strehler: «Ich bin sicher, dass das gut kommt.»

Als Gastredner trat der Weinfelder Kabarettist Thomas Götz alias Nationalrat Arnold Schnyder an ein Rednerpult. «Die haben schon vielen aus der Patsche geholfen», würdigte Schnyder die Arbeit der SEK und sorgte mit seiner Rede für einige Lacher, ehe wieder das Netzwerken mit Tranksame und Leckereien im Zentrum stand.