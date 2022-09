Interview «Raue Art von der Baustelle gehört zu mir»: Mit dem Mitte-Gemeinderat Stefan Geiges hört nach 19 Jahren ein weiteres Urgestein im Gemeinderat Frauenfeld auf Während 19 Jahren prägte Mitte-Gemeinderat Stefan Geiges das politische Geschehen in Frauenfeld mit. Im Interview mit leichter Verspätung spricht der 58-Jährige über sein Politverständnis, seine teils rumplige Art und heikle Geschäfte wie die Wärmering-Affäre.

Stefan Geiges, 58, sagt ohne Umschweife klar und direkt, was er denkt. Bild: Ralph Ribi

Das Interview startet leicht verspätet. Kommen Sie derzeit stets zu spät?

Stefan Geiges: Nein, nicht immer. Aber ich bin oft im Hintertreffen, weil im Geschäft so viel Arbeit ansteht. Ich telefoniere jeden Tag über 100-mal. Nach einem Tag im Büro stehen politische Termine an und nach einem Bier gehe ich wieder ins Büro.

Ist das nicht ungesund?

Die Belastung ist mit Sechs- und teilweise Sieben-Tage-Wochen viel grösser geworden. Und daher ist es wichtig und richtig, auf etwas zu fokussieren.

Sind Sie der Politik überdrüssig geworden?

Nein, aber es ist schon so, dass sich in den letzten 19 Jahren vieles verändert hat. Neue Philosophien kommen rein, die sich nicht ganz mit meinem Naturell decken. Und vielleicht fehlt mir die Zeit und die Geduld, um noch notwendige Mehrheiten zu finden. Daher ist der Zeitpunkt jetzt richtig.

Stefan Geiges als Bauunternehmer beim Abbruch des Bettenhauses beim Kantonsspital Frauenfeld. Die Karl Geiges AG aus Warth führt er seit bald 30 Jahren. Bild: Andrea Stalder (Frauenfeld,

04.05.2021)

Ist Ihr Rücktritt mit Peter Hausammann abgesprochen, der im März nach 21 Jahren zurückgetreten ist?

Nein, überhaupt nicht. Vielleicht sind Urgesteine wie er und ich mittlerweile etwas andersdenkend und selbsterklärend erfahrener. Reinschiessen ist völlig daneben, das zeigt sich am Beispiel der Energiepolitik.

In Ihrer letzten Gemeinderatssitzung nach 19 Jahren aber zeigte sich die Mehrheit geduldig, verlangte nach einer ungewöhnlichen Sitzung eine dritte Lesung zum Fernwärmereglement. Offensichtlich nicht nach Ihrem Gusto?

Das ist eine absolute Schweinerei gegenüber Thurplus und der GPK, die das Reglement ausgearbeitet haben. Nur, weil die Politiker nicht begreifen wollten, worum es überhaupt geht. Wir im Gemeinderat haben ja seinerseits Thurplus den Auftrag für das Fernwärmenetz gegeben. Die Stadt übernimmt dabei eine wichtige Rolle, denn das Stimmvolk hat mit der Energiewende Ja gesagt. Und jetzt blockiert Links-Grün mit einem Vollangriff auf mich und Stadtrat Fabrizio Hugentobler das grösste Energiewendeprojekt, das Frauenfeld jemals an die Hand genommen hat. Mit solchen Sachen kann ich nicht gut umgehen, da fehlt mir das Verständnis.

Können Sie heute eher zu etwas Nein sagen?

Wir leben mit Abstand im besten Land und haben die besten Büezer. Für beides lohnt sich der Einsatz, Zeit zu investieren. Ferien mache ich auch, aber der Einsatz für unser Land, auch für mich, lohnt sich, denn ich bin ja Teil der Gesellschaft. Wir sind das einzige Land, in dem wir als Bürger nicht ‹bschiesse› müssen.

Das müssen Sie erklären.

Mit unseren tiefen Mehrwertsteuern können wir als Unternehmer ehrlich sein und mit dem Staat – etwa im Gegensatz zu Mitmenschen im nahen Ausland – nahe zusammenleben. Mit unseren Steuern haben wir ein Mass, bei dem es sich nicht lohnt, den Staat zu umgehen.

Zurück zu Ihren vielen politischen Ämtli: Sind Sie also ein Ja-Sager?

Nicht wirklich. Ich habe auch oft Anfragen für Kandidaturen angelehnt, zum Beispiel 2014 fürs Stadtpräsidium sowie etliche Male für den Nationalrat. Ich habe immer dort zugesagt, wo ich weiss, dass ich unterstützen kann. Und für Bern bin ich nicht sicher, ob ich der richtige Mann gewesen wäre.

Warum nicht?

In Bern braucht es ein Gespür für die Macht. Man muss im richtigen Moment am richtigen Ort stehen. Und es ist noch zeitintensiver als im Gemeinde- oder Kantonsrat, wo man ja auch schnell mal Stunden und Tage in ein Sachgeschäft investiert. Als Unternehmer ist das ein schwieriges Unterfangen, das hat das Beispiel von Peter Spuhler gezeigt.

Bauunternehmer durch und durch Stefan Geiges (58) führt seit 1990 die Karl Geiges AG in Warth mit mittlerweile 70 Mitarbeitenden. Im Gemeinderat Frauenfeld politisierte Geiges von 2003 bis Ende August 2022 für die CVP respektive die Mitte, für die er sich von 2012 bis 2017 auch im Grossen Rat engagierte. Während sechs Jahren präsidierte er die orange Stadtpartei, während neun Jahren die CVP/Mitte Bezirk Frauenfeld. Im Gemeinderat war der Amtsälteste zuletzt Präsident der Geschäftsprüfungskommission für Bau und Werke. Geiges ist verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. (sko)

Haben Sie sich in der CVP/Mitte immer wohlgefühlt?

Ja, auch wenn sich die Partei seit meinem Beitritt 1993 zuletzt auch mit dem nicht besonders tollen neuen Namen stark verändert hat und ich kein Kirchengänger bin. Im Gemeinderat konnten wir aber immer das tun, was schlau ist. Nicht für oder gegen etwas zu sein, rein aus der parteipolitischen Haltung heraus.

Wer hat Sie politisiert?

CVP-Kandidat Stefan Geiges in jüngeren Jahren. Bild: PD (12. Januar 2004)

Mein Vater, ein bürgerlicher Politiker, der auch mal auf der Nationalratsliste stand. Bürgerlich war also klar, und in der CVP standen damals viele starke politische Persönlichkeiten, zum Beispiel Weinfeldens alt Gemeindeammann Dieter Meile oder in Frauenfeld Kantonsrat Köbi Schmid. Sie alle konnten vorausdenken und setzten sich für die Gesellschaft ein. Das hat mir imponiert. Aber ich bin teilweise auch von der Parteilinie abgewichen, wie die Beispiele der Lohninitiative 2013, der Afip 2015 oder die Beteiligung der Werkbetriebe an deutschen Windparks zeigen.

Was verliert der Gemeinderat Frauenfeld mit Ihrem Rücktritt?

Nichts, es geht auch ohne mich weiter, wenn auch neu und anders. Aber der grosse Teil der Politiker will nach bestem Wissen und Gewissen der Gesellschaft dienen, mit mir oder ohne mich.

Ist Stefan Geiges ein Polteri?

Dafür bin ich selten angefeindet worden. Ich sage, was ich sagen muss. So kann ich noch in den Spiegel schauen. Ich klopfe auch mal auf den Tisch und rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Aber ich verhalte mich immer korrekt.

Man kann also auch anständig poltern?

Ja, Anstand ist wichtig. An Formelles wie Anreden habe ich mich immer gehalten. Die raue Art von der Baustelle gehört zu mir, aber es muss stets anständig und respektvoll sein.

Was für Musik hören Sie?

Gar keine. Ich telefoniere stets, während ich im Auto sitze. Ich muss ehrlich sein, mein Leben ist todlangweilig. Ich arbeite viel, aber ich arbeite gerne. Und rundherum habe ich viel zu tun.

Sie sprechen den ganzen Tag?

Ich entscheide viel, schnell und vorausdenkend. Das ist meine Stärke. Ich bin ein Zukunftsmensch, ein Worst-Case-Mensch.

Sie gehen also immer vom Schlimmsten aus, warum?

Damit ich nicht enttäuscht werde und damit man fertig überlegen kann. Wie sieht das Ende einer Geschichte aus? Das kantonale Hundegesetz ist ein gutes Beispiel. Da macht man ein Gesetz, konnte es aber nicht durchsetzen und hat es wieder beerdigt. Das ist doch Blödsinn, nur, weil man nicht fertig denkt, trotz all der tragischen Schicksalsschläge.

Sie sprechen Voten in Mundart, warum?

Nur, weil Ältere gegen Jüngere im Hochdeutsch sprachlich nicht mehr mithalten können, soll ihnen die Politik nicht verwehrt bleiben. Dafür setze ich mich ein. Ich schreibe die Voten in Hochdeutsch, zuletzt nur noch in Stichworten. Und dann lese ich sie in Mundart ab.

2015 wurden Sie im Gemeinderat Panaschierkönig und waren auch sonst mit «fremden Stimmen» stets in den vordersten Rängen dabei. Sie sind auch in den Reihen anderer Parteien beliebt?

Darauf bin ich heute noch stolz. Wäre ich Stadtrat, wäre das Ergebnis wohl kaum identisch. Menschen wie mich will man dort, wo sie der Regierung auf die Finger klopfen. Aber man will mich nicht als Chef, weil man mir sonst gehorchen müsste.

Sind Ihre Mitarbeitende nicht zufrieden mit Ihnen?

Das müssen sie meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen. Wir arbeiten viel und gut, das zahlt sich aus. Wir haben ein sackstarkes Team, wofür es sich lohnt, sich einzusetzen.

Warum mag man Sie auch bei anderen Parteien?

Ich bin ein verlässlicher Gegner, den andere Parteimitglieder einschätzen können, die meine Haltung und meine Kompromissfähigkeit kennen. Das wird goutiert und hat mich gerade mit der Ratslinken oft zusammengebracht. In der Politik lernst du, gegen alle zu verlieren. Das gibt es in der Wirtschaft nicht. Am Abend unterliegt man gegen die politischen Gegner. Und am nächsten Tag sitzt man wieder an demselben Tisch und muss Gesetze ausarbeiten.

Besonders in Erinnerung bleibt die Wärmering-Affäre, bei welcher Sie und Peter Hausammann von der CH nicht locker gelassen haben. Hat das Vertrauen in die Politik gelitten?

Nein, alle machen Fehler. Stadtpräsident Anders Stokholm hat sich entschuldigt, und jetzt fangen wir bei null an. Peter und ich haben damals die Sache ins Rollen gebracht. Wenn ein Jurist und ein Bauunternehmer gemeinsame Sache machen, wird es für den Stadtrat gefährlich.

Gefährlich wurde es für die Exekutive aber nicht, zumindest in Frauenfeld nicht.

Das wollte ja der gesamte Gemeinderat nicht. Peters und meine Aufgabe bestand darin, aufzuzeigen, dass das Reglement nicht eingehalten wurde. Das haben wir getan. Für mich ist Sache abgehakt, Schwamm drüber. Und jetzt fangen wir frisch an.

Hat sich der Aufwand im Nachhinein gelohnt?

Ja, aber es kostete viel Energie. Und als Bauunternehmer war es lange Zeit unlustig, weil ich angefeindet wurde. Am Schluss gab es für uns beide Anerkennung, und das ist der Lohn, das muss reichen. Wichtig ist, dass sich Gemeinderäte in Zukunft immer noch trauen, aufzustehen und mit dem Finger auf einen Missstand zu zeigen. Das ist die Aufgabe des Gemeinderates, mutig und hartnäckig zu sein.

Haben Sie mit Peter Hausammann immer gut harmoniert?

Oft, auch wenn wir gerade beim Verkehr nicht dieselbe Meinung vertreten. Aber bei der Gewinnablieferung an Thurplus haben wir auch einen gemeinsamen Nenner gefunden, obwohl er damals mehr forderte als ich. Schön war, dass wir beide als Persönlichkeiten parteiübergreifend zusammenarbeiten konnten. Peter hat zu mir gehalten, auch ohne seine Partei zu fragen.

Der Verkehr, ein anderes Steckenpferd von Ihnen. Da hat Ihre Partei oft das Zünglein an der Waage gespielt. Einverstanden?

Ja, das hat mir immer gefallen. Oft hat einfach nur die Überzeugung gefehlt, sonst hätten wir längst eine verkehrsberuhigte Zone vom Rathaus bis zum Soldatendenkmal. Wenn das Glänzen in den Augen da gewesen wäre, hätten wir auch die F21 bekommen, und erst noch für ein Butterbrot. Aber für wichtige Projekte braucht es Überzeugung. Seit 2011 sind wir stehen geblieben. Aber ein Volk lebt von seiner Infrastruktur.

Wie lässt sich das Verkehrsproblem lösen?

Das kann nur eine Person lösen, die glänzende Augen für ein Projekt bekommt. Egal, wer das ist.

Das heisst, Ihnen fehlt derzeit im Stadtrat die Überzeugung?

Ich glaube, wir haben derzeit niemanden drin, der das Verkehrsproblem in Frauenfeld lösen kann. Das braucht so viel Energie. Wie beim Bahnhof 2000, der schliesslich realisiert wurde. Ich träume von einer funktionierenden Lösung beim Verkehr, wo alle Verkehrsteilnehmer Platz haben.

Als CVP-Kantonsrat politisierte Stefan Geiges zwischen 2012 und 2017. Bild: Donato Caspari (Weinfelden, 22. November 2017

Sie sind aber auch immer wieder ein Kritiker von mehr Langsam- und Veloverkehr zu Ungunsten des motorisierten Individualverkehrs. Ist das nicht ein Widerspruch?

Wir können Frauenfeld gut zu einer Velostadt machen. Aber wir haben ja keine Velowege, das ist ja lachhaft für eine Velostadt. Es fehlt der Mut wie beim regionalen Radweg, wo es am Bahnhof immer noch keine vernünftige Lösung gibt. Wir haben immer nur Ideen. Und wenn wir dafür eine Brücke übers Mühletöbeli brauchen, dann sollten wir sie bauen. Sie sollen mir sagen, wann ich anfangen soll, zu baggern. (lacht) Wir müssen daran glauben und überzeugen. Wo ein Wille ist, ist ein Weg.

Haben Sie noch glänzende Augen?

Ja klar, einfach jetzt nicht mehr in der Politik. Aber ich möchte schon festhalten, dass wir in unserer Partei und in der Fraktion kritische, hinterfragende und mitdenkende Teamkollegen hatten. Das werde ich vermissen, ganz klar.

Wie nutzen Sie Ihre neu gewonnene Freizeit?

Ich bekomme etwas Luft für alles andere, auch für die Familie, die in den letzten Jahren viel mitgemacht hat. Meine Frau Karin hat vieles geduldet, ausser vielleicht das Präsidium der Bezirkspartei. (lacht)

Das haben Sie doch neun Jahre gemacht?

Ich habe immer gesagt, es gebe nicht so viel Arbeit. Aber das war ein Trugschluss. Ohne meine Frau wäre es nicht gegangen, es war sensationell. Politik war jahrelang mein Hobby. Da hat vieles zurückstehen müssen.

Zum Beispiel?

Wandern. Das wollen wir jetzt vermehrt machen, in der Schweiz und im nahen Ausland. Weiter weg wird schwierig, ich bin seit 35 Jahren nicht mehr geflogen.

Aus Überzeugung für den Umweltschutz?

Ja, da bleibe ich konsequent.

Was sind andere Hobbys?

Wir haben einen wunderschönen Weiher in Warth, wo wir viel Zeit verbringen. Familie und Natur sind mir wichtig. Jetzt kann ich es mit den baldigen Wanderungen verbinden, zuletzt haben wir das mit einer Tour von hier nach Genf gemacht, in Etappen. Der Weg ist das Ziel. Da schöpfe ich auch viel Energie daraus. Wir wollen mehr reisen, aber wir brauchen auch mehr Zeit, weil wir nicht fliegen. Ein Ziel bleibt eine Amerika-Reise mit dem Transatlantikliner Queen Mary 2.

Zu den bevorstehenden Stadtratswahlen: Läuft Ihre Partei Gefahr, den Sitz von Elsbeth Aepli zu verlieren?

Wir haben mit Regina Siegenthaler eine starke Kandidatin, die von der Partei getragen wird. Die Stadt Frauenfeld täte gut daran, dass die Mitte weiterhin in der Regierung vertreten ist. Wir sind auch in der Exekutive das Zünglein an der Waage, weil wir nicht müssen, sondern nur können.