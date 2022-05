Interview «Mache das, bis ich eine Vollzeitstelle gefunden habe»: Stephan Künzer steht wieder mit seinem Handynummer-Plakat am Strassenrand im Kanton Thurgau Mal in Frauenfeld, mal in Weinfelden, mal in Münchwilen: Stephan Künzer ist es satt, arbeitslos zu sein. Deshalb steht der 45-Jährige aus Wigoltingen seit ein paar Tagen wieder mit seinem speziellen Plakat an verschiedenen Standorten im Thurgau am Strassenrand. Das Ziel: eine Vollzeitarbeitsstelle. Samuel Koch 30.05.2022, 11.40 Uhr

Sucht Arbeit: Stephan Künzer mit seinem Handynummer-Plakat an der Juchstrasse in Frauenfeld vis-à-vis dem Regionalen Annahmezentrum (RAZ). Bild: PD

Herr Künzer, klingelt Ihr Telefon derzeit heiss?

Stephan Künzer: Ja, es ist der Horror, natürlich im positiven Sinne. (lacht) Ich habe sehr viele SMS und Anrufe erhalten. Gerade am ersten Tag lief es rund, seither ist es ruhiger geworden.

Ist bei den Angeboten schon etwas Konkretes herausgekommen?

Ja, kleinere Jobs. Übers Wochenende konnte ich bei einem Pianoverleiher helfen, Klaviere zu zügeln. Und bis Mittwoch darf ich zur Schnupperlehre bei einem Spielplatzbauer. Ich muss ja schliesslich etwas verdienen.

Mit Ihrer Aktion haben Sie schon vor Jahren von sich reden gemacht. Gingen Sie seither also bis vor kurzem einem geregelten Arbeitsleben nach?

Ich habe seither verschiedenste Berufe ausgeübt, mal in der Spedition, mal im Verkauf. Es gab aber auch viele Zwischenverdienste, etwa in der Landwirtschaft oder als Parkplatzwächter. Und dann kam Corona, mit einer weiteren Kündigung. Seither konnte ich mehrere Gelegenheitsjobs machen, aber immer endete die Feststelle leider in der Probezeit, was sehr bedauerlich ist. In meinem Alter wird es immer schwieriger, eine Vollzeitstelle zu finden.

Machen Sie etwas anders als damals?

Ich habe schon vom letzten Mal gelernt. Damals schrieb ich nicht Vollzeit aufs Plakat. Deshalb bekam ich viele Angebote, etwa auch für Schwarzarbeit oder Strukturgeschäfte. Das will ich aber nicht, ich muss ja die Nachweise auch gegenüber dem RAV erbringen. Ich suche eine Vollzeitstelle, möglichst etwas, das mir Spass macht und gerecht bezahlt wird.

Jetzt stehen Sie wieder am Strassenrand. Wo überall?

Mal in Frauenfeld, mal in Weinfelden, mal in Münchwilen. Wichtig ist für mich, dass ich nur dort hinstehe, wo ich ohne Bewilligung und ohne Ärger zu verursachen auch hinstehen darf. Aber ich warte nicht nur auf Angebote, sondern schreibe auch oft Bewerbungen, meistens gibt es darauf halt Absagen.

Wie lange wollen Sie noch am Strassenrand stehen?

Jetzt freue ich mich zuerst auf die Jobs, die sich dank meiner Aktion ergeben haben. Aber ich mache das sicher weiter, bis ich wieder eine Vollzeitstelle gefunden habe.