Noch nie so viele Teilnehmende an Frauendelder Deutschkursen

Integration Deutschkurse im Rekordhoch: Ukraine-Flüchtlinge stellen Stadt Frauenfeld vor organisatorische Herausforderungen Vergangene Woche sind die Deutschkurse der Stadt Frauenfeld ins neue Semester gestartet – mit so vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie noch nie zuvor. Von den 270 eingeschriebenen Personen haben deren 95 Schutzstatus S und kommen aus der Ukraine. Für sie zahlt neu der Bund einen Unterstützungsbeitrag für arbeitsmarktliche Massnahmen. Mathias Frei Jetzt kommentieren 23.08.2022, 11.30 Uhr

An einem Deutschintensivkurs in der Unterkunft Kurzdorf beim gleichnamigen Schulhaus. Bild: Mathias Frei

Ein bitzeli mehr Normalität, bitte. Aber leider nein, denn: «Sein ist total unregelmässig.» Das erklärt Deutschlehrerin Brigitte Schreyer den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Da funktioniert das Konjugieren nicht so einfach wie beim Verb «heissen». Montagmorgen, zweite Kurswoche. Elf Menschen aus der Ukraine, eine Laotin, eine Türkin und ein Mann aus dem Iran besuchen den Intensivkurs bei Deutschlehrerin Schreyer. Ein Anfängerkurs – A1.1. Eigentlich gibt es bei den Deutschkursen, die das Amt für Gesellschaft und Integration der Stadt Frauenfeld anbietet, eine Begrenzung auf zwölf Personen. Aber jetzt muss es auch zu vierzehnt funktionieren. Amtsleiter Markus Kutter sagt:

Deutschlehrerin Brigitte Schreyer. Bild: Mathias Frei

«Wir haben noch nie so viele Kurse mit so vielen Teilnehmenden angeboten.»

Vergangene Woche startete wieder der Kursbetrieb nach den Sommerferien. 270 Personen sind in 30 Kursen eingeschrieben. Schon die 210 Personen, die im vergangenen Semester an 27 Kursen teilnahmen, waren ein Rekordwert. Von den aktuell 270 Kursteilnehmenden haben 95 Schutzstatus S und kommen aus der Ukraine.

Bund geht von Zunahme bei Ukraine-Flüchtlingen aus Laut Stadträtin Barbara Dätwyler Weber, die dem Departement für Gesellschaft und Soziales vorsteht, sind aktuell 158 Personen aus der Ukraine bei den Sozialen Diensten der Stadt gemeldet. Davon sind deren 40 im schulpflichtigen Alter. Wie die Stadträtin sagt, geht das Staatssekretariat für Migration (SEM) des Bundes davon aus, dass die Flüchtlingsbewegung diesen Herbst und Winter nochmals anzieht. Aktuell sind rund 62'000 Ukraine-Flüchtlinge in der Schweiz untergebracht. Gemäss SEM könnte diese Zahl in den kälteren Monaten auf über 100'000 Personen ansteigen. (ma)

Gastvater lernt mit Ukrainern täglich drei Stunden Deutsch

Am Eingang: «Willkommen» in verschiedenen Sprachen. Bild: Mathias Frei

Der Intensivkurs beginnt um 8.45 Uhr und dauert bis 11.15 Uhr. 15 Minuten Pause müssen sein. Denn es sei sehr anstrengend, von Grund auf eine neue Sprache zu lernen, sagt Brigitte Schreyer. Sie erzählt von einem Gastvater, der mit seinem ukrainischen Gast am ersten Kurstag da stand.

«Er hat mir erzählt, dass sie täglich zusammen drei Stunden Deutsch lernen.»

Die Intensivkurse sind streng. Bild: Mathias Frei

Wer bei Brigitte Schreyer einen Anfängerkurs besucht, muss motiviert sein. Sonst funktioniert das nicht. Sie versucht, den Unterricht so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Frontalunterricht wechselt sich mit Arbeiten in der Gruppe ab. Ab und zu steht man auf, damit man in Bewegung bleibt. Und das Ganze in einer eher spartanisch eingerichteten Unterkunft der Stadt, die man zum Beispiel als Sportverein für ein Trainingslager mieten kann. Die Unterkunft Kurzdorf sei ein Glücksfall, sagt Stadträtin Barbara Dätwyler Weber, die dem Departement für Gesellschaft und Soziales vorsteht.

Die hohen Teilnehmerzahlen bei den Deutschkursen sind eben auch logistisch eine Herausforderung. Das Kurszentrum am Kasernenplatz stösst an seine räumlichen Grenzen. Schon für das vergangene Semester musste man einen neuen Kursraum an der Gaswerkstrasse in Betrieb nehmen. Nun konnte man die Räumlichkeiten im Untergeschoss des Schulhauses Kurzdorf in Betrieb nehmen. Aber wie die Stadträtin sagt, wäre das zugleich eine Notherberge, falls die Flüchtlingszahlen ansteigen.

Spielerisches Lernen ist angesagt. Bild: Mathias Frei

Erst ab Mitte Juni konnte man Strukturen aufbauen

Amtsleiter Markus Kutter nimmt im Gespräch immer wieder das Wort Herausforderung in den Mund. Er sagt:

«Was die Lektionenzahl betrifft, sind wir jetzt schon im Soll. Und es ist erst Semesterbeginn.»

Die Unterkunft Kurzdorf im Untergeschoss des gleichnamigen Schulhauses. Bild: Mathias Frei

Die Raumproblematik war das eine, das Personelle das andere. Kam hinzu, dass die Finanzierung von Deutschkursen für Ukraine-Flüchtlinge erst Mitte Juni, also kurz vor den Sommerferien, abschliessend geregelt war. Das Problem: Der Schutzstatus S ist grundsätzlich rückreiseorientiert. Von Gesetzes wegen wären keine Integrationsmassnahmen nötig. Auf Druck der Kantone kam dann aber die Regelung zu Stande, dass der Bund 3000 Franken pro Person und Jahr für arbeitsmarktliche Massnahmen, also in diesem Zusammenhang auch Deutschkurse, ausrichtet.

Verben konjugieren will geübt sein. Bild: Mathias Frei

Dann musste es schnell gehen. Die Einstufung der Ukraine-Flüchtlinge nach ihren Sprachkenntnissen und eine etwaige Priorisierung ging noch vor den Ferien vonstatten. Zum Ferienstart wurden die drei zusätzlich benötigten Stellen für Deutschlehrpersonen ausgeschrieben. Es wurden Bewerbungsgespräche geführt. Letztlich konnten die Stellen besetzt werden. Weil die Kostenverrechnung bei den Ukraine-Flüchtlingen über den Kanton laufe, halte sich dieser Mehraufwand in Grenzen, sagt Amtsleiter Kutter. Eine ungleich grössere Herausforderung sei die Priorisierung gewesen, sagt Stadträtin Dätwyler Weber. Gerade im Zusammenhang mit der Arbeitssuche werden Grundkenntnisse in Deutsch erwartet um vermittelbar zu sein. Letztlich habe man aber fast alle Ukraine-Flüchtlingen, die wollten, auch in einem Deutschkurs unterbringen können.

