So bewältigt das Frauenfelder Alterszentrum Park die Hitzewelle

Hitzewelle Kneipp'scher Espresso und gesunder Menschenverstand: So bewältigt die Bewohnerschaft im Alterszentrum Park in Frauenfeld die hohen Temperaturen Ältere Menschen gelten an Hitzetagen als gefährdet. Im Alterszentrum Park, das die Stadt Frauenfeld betreibt, kommen die Bewohnerinnen und Bewohner derzeit aber gut zurecht mit der Hitzewelle. Das liegt an verschiedenen Massnahmen und Angeboten von Wassermelonen über organisiertes Stosslüften bis zu kalten Bädern. Mathias Frei

Im schattigen Garten des Alterszentrums Park: Zentrumsleiter Bernhard Liepelt mit den «Drei goldenen Regeln für Hitzetage» des Bundesamts für Gesundheit. Bild: Mathias Frei

Sie habe auch in der grössten Hitze die Lingerie zum Trocknen aufgehängt, als sie in jüngeren Jahren in einem Hotel am Genfersee arbeitete. So wird man warm mit den aktuellen Temperaturen, ohne selber zu überhitzen. Heute lebt die ältere Dame im städtischen Alterszentrum Park (AZP) in Frauenfeld. Sie winkt ab. Nein, mit der Hitze habe sie keine Probleme, erzählt sie Zentrumsleiter Bernhard Liepelt. In der AZP-Parkanlage ist es trotz der gemessenen fast 30 Grad angenehm. «Das macht die natürliche Beschattung aus. Sie ist ein Segen», sagt Liepelt.

«Unsere Bewohnerinnen und Bewohner kommen aktuell gut zurecht mit den hohen Temperaturen.»

Das freut Liepelt, er gibt aber zu bedenken, dass sich das noch ändern könne, wenn eine Tropennacht auf die andere folge. Natürlich sei die Pflege in der aktuellen Hitzewelle sensibilisiert. Aber vieles gebe ja der gesunde Menschenverstand vor. Und nicht zuletzt gelte es auch, darauf zu achten, dass nebst den Bewohnerinnen und Bewohnern auch die Mitarbeitenden genug trinken würden.

Ältere, chronisch Kranke, Kleinkinder und Schwangere Hohe Temperaturen würden die Gesundheit beeinflussen, schreibt das Bundesamt für Gesundheit (BAG). Direkt könne Hitze Menschen schwächen, indirekt durch veränderte Pflanzenwelt und Pollensaison ihre Gesundheit verschlechtern. Oder Mücken und Zecken könnten sich verbreiten – und mit ihnen Krankheitserreger. «Ältere Menschen, (chronisch) Kranke, Kleinkinder und Schwangere sind besonders gefährdet», heisst es in den «Drei goldenen Regeln für Hitzetage» des BAG. Im Plakat, das auf der BAG-Website heruntergeladen werden kann, wird empfohlen, körperliche Anstrengung zu vermeiden, die Hitze fernzuhalten respektive den Körper zu kühlen sowie viel zu trinken und leicht zu essen. Mögliche Folgen der Hitze sind: Schwäche, Verwirrtheit, Schwindel, Kopfschmerzen, Muskelkrämpfe, trockener Mund, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. (ma)

Es gibt kein Trinkobligatorium, sondern Angebote

Ältere Menschen haben eine grosse Lebenserfahrung. «Sie kommen oft besser zurecht mit der Hitze als wir», sagt Liepelt. Das AZP schreibt denn auch niemandem vor, wie viel man zu trinken habe, sondern macht Angebote, die man nutzen kann. Mineralwasser mit und ohne, Hahnenwasser, kalten Tee sowie Sirup gibt es à discrétion, in den Zimmern, auf den Wohngruppen, in den Gängen. Das führt aktuell zu einem erhöhten Verbrauch, in Zahlen kann Liepelt diesen aber nicht beziffern. Weiter gebe man in diesen Tagen für zwischendurch Wassermelonen- und Gurkenstücke ab. Auch das gibt Flüssigkeit. «Und wir bieten vermehrt kalte Mittagessen an.» Seien dies garnierte Salate oder auch Suppenkaltschalen. Weiter habe man kürzlich einen Glacenachmittag organisiert. Da wurden Bewohnerschaft und Personal auf der Restaurantterrasse mit Gratisglace bedient, was gut genutzt wurde.

Blick durch das AZP-Restaurant in die Parkanlage des Alterszentrums. Bild: Mathias Frei

Man rate den Bewohnerinnen und Bewohnern, möglichst in kühleren Randzeiten spazieren zu gehen. Der AZP-Park biete sich dank der natürlichen Beschattung bestens dafür an, meint Liepelt. In der Aktivierung gebe es derzeit keine intensiven Angebote. Das regelmässige Lüften werde von der Hauswirtschaft organisiert.

«Um Hitzestaus zu vermeiden.»

Auch Ventilatoren kommen auf einigen Wohngruppen zum Einsatz. Es gehe einfach darum, tagsüber nach Möglichkeit herunterzufahren. Auch leichte Kleidung werde empfohlen. Wobei das Wärmeempfinden von Mensch zu Mensch verschieden sei, gibt Liepelt zu bedenken.

Kühle Bäder sind derzeit sehr gefragt

Was es sicher nicht überall gibt, ist der kneipp'sche Espresso. «Das ist ein kaltes Armbad und wirkt als natürlicher Muntermacher respektive Erfrischung», sagt der AZP-Zentrumsleiter. Auch kühle Fussbäder seien derzeit sehr gefragt. Für diese Badeanwendungen hat das AZP spezielle Becken und Bottiche.

Ein sogenannter kneipp'scher Espresso: ein Armbad. Bild: PD

Das AZP ist nicht voll klimatisiert. Es gibt nur einige wenige Büros, die über eine Klimaanlage verfügen. Diesem Aspekt müsse man, falls man sich Gedanken mache über Neu- oder grössere Umbauten, angesichts des sich verändernden Klimas sicher mehr Beachtung schenken, sagt Liepelt. Sein eigenes Büro verfügt zwar über eine alte Klimaanlage, jedoch hat der Zentrumsleiter sie noch nie eingeschaltet. «Um Energie zu sparen und weil ich an sich gut zurechtkomme mit höheren Temperaturen», wie er sagt.

