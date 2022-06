Hingucker «Vorbereitung ist mehr als die halbe Miete»: 385-Tonnen-Villa in Frauenfeld steht am neuen Ort – Zwischenfall läuft glimpflich ab Nach monatelangem Vorbereiten ist am Mittwoch die Villa Wohlfender in Frauenfeld um 18,3 Meter in Richtung Nordosten gerückt. Sie schafft Platz für den Erweiterungsbau des Regierungsgebäudes. Der Verschiebung wohnten viele Schaulustige bei. Für einen Bauarbeiter endet die Verschiebung nur dank viel Glück nicht in einer Katastrophe. Samuel Koch Jetzt kommentieren 01.06.2022, 20.54 Uhr

Drohnenaufnahme der fast vollendeten Gebäudeverschiebung. Bild: Raphael Rohner
Alles ist bereit, es kann bald losgehen. Bild: Raphael Rohner
Um 9 Uhr geht es los, die Litzheber ziehen die Villa Millimeter um Millimeter auf das neue Fundament. Bild: Raphael Rohner
Die ersten Zentimeter sind geschafft. Bild: Raphael Rohner
Schaulustige beobachten das Spektakel. Bild: Raphael Rohner
Weil einzelne Stücke des Fundaments abbrechen, müssen diese mit dem Kran rausgehievt werden, bevor es weitergeht. Bild: Raphael Rohner
Die Gleitträger mit den Messsensoren. Bild: Raphael Rohner
Um die 385 Tonnen schwere Villa zu verschieben, braucht es auch genügend Schmiermittel. Bild: Raphael Rohner
Spezialist Michael Hartmann erklärt die technischen Details. Bild: Raphael Rohner
Nach beinahe gelungener Arbeit bauen die Spezialisten bereits die Stahlträger zurück. Bild: Raphael Rohner

Was zuvor geschah: Am 27. September 2020 stimmte das Thurgauer Stimmvolk dem Baukredit für den Erweiterungsbau des Regierungsgebäudes in Höhe von 39,8 Millionen Franken deutlich zu.

Damit der viergeschossige Holzbau hinter dem jetzigen Regierungsgebäude Platz findet, musste die schutzwürdige Villa Wohlfender an der Staubeggstrasse verschoben werden.

Während der öffentlichen Auflage des Baugesuchs sind keinerlei Einsprachen eingegangen.

Am 1. Juni ging die Gebäudeverschiebung des 385 Tonnen schweren Gebäudes um 18,3 Meter nach Nordosten über die Bühne. Im Fachjargon nennt man das eine Translokation.

Allen Vorbereitungen zum Trotz: Zu Verzögerungen kann es immer kommen. So ist am Mittwochmorgen kurz vor 8.30 Uhr immer noch ein Abbruchhammer zu hören, um die Villa Wohlfender vom alten Fundament zu lösen. «Das ist nie ein gutes Zeichen», sagt ein Beobachter hinter der Absperrung. Ein Bauarbeiter kontrolliert die Lücken und tastet sie mit einem Doppelmeter ab. Dafür verantwortlich sind 14 mit Hydraulik in die Höhe gepressten Gleitschuhe, welche in den nächsten Stunden dank Litzenhebern und Stahlseilen die in den 1930er-Jahren erbaute und als wertvoll eingestufte Villa an der Staubeggstrasse in Frauenfeld auf drei grossen Gleitschienen Zentimeter um Zentimeter, ja Millimeter um Millimeter, nach Nordosten verschieben. Insgesamt sind es bis am Nachmittag rund 18,3 Meter.

Notwendig macht die Gebäudeverschiebung der Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes, welche die Thurgauer Stimmbevölkerung für knapp 40 Millionen Franken bewilligte. Rund 650'000 Franken davon fliessen in die Verschiebung der Villa Wohlfender, was am Mittwochmorgen Dutzende Schaulustige anzieht. In der letzten Nacht gut geschlafen haben die meisten, selbst die Verantwortlichen, wie Kantonsbaumeister Erol Doguoglu und Projektleiterin Eva Zellmann. Unisono sagen die beiden:

«Ich vertraue den Fachleuten, das sind Profis. Sie wissen, was sie tun.»

Erol Doguoglu, Kantonsbaumeister. Bild: Andrea Stalder

Stadträtin Barbara Dätwyler will sich das Spektakel ebenso wenig entgehen lassen. «Ich bin gespannt, weil ich in der Kommission im Grossen Rat mit diesem Geschäft zu tun hatte», sagt sie. Die Bauarbeiter und Ingenieure in der Baugrube, ausgerüstet mit orangen Helmen, bereiten alles vor, schmieren die Schienen mit dünnen Chromstahlplatten. Sie kontrollieren, ob alle Gebäudeteile vom Fundament angehoben sind, damit es losgehen kann. Wegen der leichten Verzögerungen machen schon Witze die Runde, man könne doch eine Lounge einrichten und Drinks verteilen. Gelächter.

Bauarbeiter schrammt haarscharf an Unfall vorbei

Plötzlich kommt bei den Bauleuten leichte Hektik auf, es geht endlich los. Unmittelbar nachdem das 9-Uhr-Geläut der beiden Stadtkirchen zu Ende geht, fällt der Startschuss. Viele zücken ihr Smartphone, um Erinnerungen festzuhalten. Dabei sieht man noch gar nicht viel. Millimeter um Millimeter, Zentimeter um Zentimeter, lediglich entlang des Gebäudes ist erkennbar, dass Hauswand und altes Fundament nicht mehr direkt übereinanderliegen. Jemand sagt: «Hesch gseh, chasch grad zueluege.» Es braucht Geduld. Im Optimalfall bewegt sich die Villa vier bis fünf Meter in einer Stunde vom alten Fundament aufs Neue.

Und es braucht viel Nervenstärke und Glück. Nach den ersten erfolgreichen Metern rumpelt es plötzlich laut, sofort kommt der Funkspruch an Michael Hartmann, Geschäftsführer der Winterthurer Spezialtiefbaufirma Hebag AG. «Es ist eine Wand umgefallen», wiederholt Hartmann den fast unverständlichen Funkspruch. «Jetzt gibt's ja doch noch Action», freut sich eine Beobachterin. Dass das alte Fundament unter der Villa zusammenkracht, sei nicht abnormal, meint Fachfrau Zellmann. Erste Betonbrocken werden mit dem Kran herausgehievt, dann wird es schlagartig gefährlich, ein Raunen geht durchs Rund. Willi Studer, Abteilungsleiter Hochbauregion Frauenfeld bei der hiesigen Stutz AG, eilt kopfschüttelnd und mit der Hand vor dem Mund schockiert um die Ecke. Er sagt:

«Das war knapp. Wir können von Glück reden, ist nicht mehr passiert.»

Willi Studer, Abteilungsleiter Hochbauregion Frauenfeld. Bild: Nana Do Carmo

Haarscharf wäre ein Bauarbeiter von einem massiven Betonblock getroffen worden. Als er mit einem Vorschlaghammer ein Stück des Fundamentes lösen will, lässt es plötzlich nach und kracht zu Boden. Nur knapp verfehlt es den Bauarbeiter, der hinfällt und mit einem Schock davonkommt. Die Erleichterung ist bei allen spürbar. «Die Mauern wurden halt vor 90 Jahren gebaut», erklärt Studer. Armierungseisen, wie man es von heute kennt, beinhalten die Mauern noch keine. Zusammengehalten habe die Mauern bisher das Gewicht der Villa, ergänzt Zellmann. «Früher hat man dicker gebaut als heute.»

Ein Haus zieht um: Die Verschiebung im Zeitraffer. Video: Raphael Rohner

«Courant normal» für die Fachleute

Erprobt mit Verschiebungen von Bauten ist Michael Hartmann. Seit den 90er-Jahren ist er spezialisiert, meist stehen aber Brückenverschiebungen an, kürzlich etwa die Thurbrücke in Amlikon-Bissegg. Gebäude hingegen verschiebt er mit seinen Fachleuten nicht so oft. Trotzdem spricht er von «courant normal», das Prozedere sei immer dasselbe. Er sagt:

«Die Vorbereitung ist mehr als die halbe Miete.»

Michael Hartmann, Geschäftsführer Hebag AG. Bild: Samuel Koch

Mit den 14 über die ganze Gebäudefläche verteilten Hydraulikpressen haben Hartmann und sein Team die Villa leicht angehoben, ehe sie das Fundament zirka einen Meter unterhalb der Kellerdecke durchtrennten. Sobald die Litzenheben als Zuggeräte laufen, messen Sensoren jeden Schritt und geben die Daten an einen Computer weiter. Gibt es etwa auf einer Gleitschiene zu viel Zug, stoppen die Maschinen. «Das gewährleistet einen parallelen Verschub», sagt Hartmann.

Gesamthaft beträgt das Gewicht der Villa rund 385 Tonnen, das weicht sowohl von den auf dem Faktenblatt des Infodienstes aufgeführten 320 Tonnen als auch von der Aussage der Fachleute vom kantonalen Hochbauamt von 250 Tonnen ab. «Wir haben es gemessen, wir sollten es wissen», sagt Hartmann und lacht.

Kommen und gehen, fachsimpeln, fotografieren

Nach der brenzligen Situation dauert es etwas länger, bis die einzelnen Betonblöcke entfernt sind. Einer davon musste sogar von einer der drei Gleitschienen gehievt werden. Eine Familie mit Kindern steht am Haag, die Kleinsten beobachten und kommentieren jeden Schritt ganz genau. Eine Oma sitzt mit ihrem Enkel auf der Mauer beim Spannerschulhaus vis-à-vis und isst Erdbeeren vom Wochenmarkt. Immer wieder zirkelt der Stadtbus am Geschehen vorbei. Schaulustige kommen und gehen, beobachten, tauschen sich aus, fachsimpeln, zücken das Smartphone. Auch Roman Kistler spaziert vorbei. Der Leiter der Jagd- und Fischereiverwaltung, die während über zehn Jahren in der Villa Wohlfender arbeitete, sagt:

«Es ist schon speziell, wenn dein altes Büro in Bewegung kommt.»

Roman Kistler, Leiter Amt für Jagd und Fischerei. Bild: Andrea Stalder

Vor Ort ist auch der Frauenfelder Architekt Gabriel Müller, der 20 Jahre in der Villa Wohlfender gewohnt hat. «Ich bin hier aufgewachsen», sagt er und scherzt: «Nach der Verschiebung hätte ich einen weiteren Schulweg.»

Am frühen Nachmittag steht die Villa Wohlfender an ihrem neuen Zuhause, die Litzenheber, Pressen und alle involvierten Fachkräfte haben ganze Arbeit geleistet, attestiert auch Bauleiter Gianni Zorzini. «Nach Anfangsschwierigkeiten mit dem Fundament ist zum Glück alles gut gegangen», sagt er. Anders als ursprünglich geplant wurde die Villa noch am Mittwochnachmittag um die erforderlichen 6,8 Grad im Uhrzeigersinn gedreht, damit es in der Flucht des benachbarten Gebäudes steht. Abgesetzt wird die Villa hingegen nicht, nachdem es eingeschalt, mit Vergussmörtel gegossen wird und ausgehärtet ist, kommen die Verschiebevorrichtung mit Trägerrost und Stützen raus. Zorzini sagt:

«Sobald der Bauingenieur die Freigabe erteilt, ist die Verschiebung der Villa abgeschlossen.»

Gianni Zorzini, Bauleiter. Bild: Samuel Koch

Übrigens: Wer glaubt, die Verschiebung und die Investitionen lohnen sich nicht, weil die Villa ja alles andere als wertvoll aussieht, dem entgegnet Kantonsbaumeister: «Die Villa ist einer der wenigen Zeitzeugen im Thurgau für den Architektenstil des Neuen Bauens.» Die unregelmässig angeordneten Fenster des zweigeschossigen Verputzbaus mit flachem Walmdach sind nur Merkmale von vielen, welche die Villa Wohlfender als schutzwürdig einstufen lassen. Einen Abbruch wäre laut Doguoglu nicht bewilligungsfähig gewesen. Für die Verschiebung des Holzschopfs im Garten, das früher als Fotoatelier diente und bereits einmal verschoben werden musste, bleibt der Aufwand im Gegensatz zur Villa überschaubar. «Das lässt sich problemlos auseinandernehmen und wieder zusammenbauen», sagt Doguoglu.

Ein Visier zeigt an, wo die südwestliche Hausecke der Villa Wohlfender in Zukunft steht. Bilder: Andrea Stalder (22.10.2021) Wild angeordnete Fenster zeigen die Ostfassade mit dem Eingang. Kantonsbaumeister Erol Doguoglu im Garten der Villa Wohlfender, wo die kantonale Jagd- und Fischereiverwaltung untergebracht ist. Ein Biber und ein Wildsaufell im Innern der Villa. Einblick in die Küche im Erdgeschoss. Wandtapete im WC. Im Unterschoss befindet sich ein Sezierzimmer. Ebenso dient der Keller als Archiv. Über dem Treppenaufgang hängt ein Hirschgeweih. Sitzungszimmer im Obergeschoss. Balkon mit dem Spannerschulhaus im Hintergrund. Vom Balkon sieht man auch zum Regierungsgebäude und der katholischen Kirche St.Nikolaus.

Bei der Villa Wohlfender sprechen auch viele von der Villa Bär. Der Grund: Das Anwesen gehörte einst dem Frauenfelder Architekten Jakob Bär, der es als Wohnhaus nutzte. Später wohnte eine Tochter Bärs darin, die durch Heirat den Namen Wohlfender annahm.

