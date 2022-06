In dieser Murgspritzer-Kolumne geht es um bemitleidenswerte Marktfahrer, die an einem Wochenende in Jahr vom Mitsommerfest verdrängt werden, um den Plättli-Zoo und um Politiker, die für die Mitwirkung der Bevölkerung in eine Trickkiste greifen könnten.

Samuel Koch 15.06.2022, 04.20 Uhr