Murgspritzer: Über Frauenfeld, Ferien und Panta rhei

Glosse In den Ferien alles im Fluss. Oder: Warum es ein Tanzverbot gibt, wenn in Frauenfeld zwei Stadträte den Laden schmeissen Murgspritzer: In Frauenfeld fliesst alles, das Wasser die Murg runter und das Bier am Oktoberfest. Da können auch gut mal drei von fünf Stadtratsmitglieder zeitgleich in die Ferien, findet TZ-Redaktor Mathias Frei. Denn zum Glück ist noch Stadtschreiberin Bettina Beck da. Mathias Frei 12.10.2022, 04.15 Uhr

Das Kleinwasserkraftwerk bei der Zeughausbrücke. Bild: Andrea Stalder

Panta rhei. Es fliesst. Sei es beim Baby-Yoga im Lindenpark oder beim Line-Dance-Kurs im Murg-Auen-Park. Das wusste schon der griechische Philosoph Heraklit vor 2500 Jahren. Im oder eben am Fluss. An der Murg, wo es fliesst. Wasser und auch Strom – vergangenes Jahr doch immerhin über 400'000 Kilowattstunden vom Kleinwasserkraftwerk an der Zeughausbrücke. Einige KWh wären wohl die vergangenen zwei Wochenenden dazugekommen, hätte man die kinetische Energie sammeln können, die am Oktoberfest Frauenfeld durch das Besteigen der Festtische generiert wurde. Mit Sicherheit ist aber eben dort anderes geflossen, in anderen Masseinheiten.

Mathias Frei. Bild: Andrea Stalder

Im Fluss ist auch der Stadtrat. Zwar braucht die Stadtregierung in Anlehnung an das Fernwärmereglement fürs Budget ebenfalls eine dritte Lesung. Aber wenigstens ist die Parlamentarische Untersuchungskommission zum Stadtpersonal vom Tisch. Also: Panta rhei. Da darf man auch mal in die Ferien. Derzeit sind Anders Stokholm, Elsbeth Aepli Stettler und Barbara Dätwyler Weber ferienbedingt abwesend. Das erfährt man aus Mail-Abwesenheitsnotizen und Facebook-Posts. Es sei ihnen herzlich gegönnt. So schmeissen die Stadträte Andreas Elliker und Fabrizio Hugentobler den Laden. Jetzt ist nur zu hoffen, dass Elliker und Hugentobler keinen Seich machen. «Ist die Katze aus dem Haus, tanzen die Mäuse» stammt definitiv nicht von Heraklit. Zum Glück ist Stadtschreiberin Bettina Beck noch da – und ordnet nötigenfalls ein Tanzverbot an.