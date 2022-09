Glosse Im Kampf gegen die Energiekrise kann in der Stadt Frauenfeld jeder etwas tun – und es fallen erst noch die Kilos Murgspritzer-Kolumne mit einer zündenden Idee, um nach der Abschaltung der öffentlichen Beleuchtung und dem Beinahe-Aus der Weihnachtsbeleuchtung etwas gegen Stromknappheit zu machen. Samuel Koch 21.09.2022, 04.20 Uhr

Mit Sicherheit nicht am Strom angeschlossen: Frauenfelder Veloprofi Stefan Küng trainiert zu Hause auf seinem Hometrainer. Bild: Swiss Press Photo/Keystone/Gian Ehrenzeller

Advent, Advent, ein Kerzli brennt. Die kalte Jahreszeit schickt ihre Boten voraus, die Tage werden kürzer, und ob geliebt oder gehasst: In Frauenfeld riecht es seit kurzem wieder erdig-süss. Diesen Winter brennen wegen der Energiekrise vielleicht bald wieder mehr Kerzli.

Nachts bleibt es schon zappenduster, wie der Stadtrat veranlasst hat. Öffentliche Beleuchtung vielerorts ade, Weihnachtsbeleuchtung grösstenteils ebenso. «Warum erst jetzt?», fragen die einen. Die anderen sind bitter enttäuscht. Letzteren sei gesagt, dass heuer nicht einmal das berühmte Glattzentrum weihnachtlich erhellt sein wird. Und wer die nächtlichen Beleuchtungen dennoch will, soll in der Stube oder im Büro ein Velo einrichten, angeschlossen ans EW-Netz von Thurplus, mit dem für ein paar Kilowattstunden in die Pedalen getreten werden kann. Die Selbstversorgung stiege, das Fitnesslevel von Fräuli & Leuli ebenso. Kilos kommen, die anderen Kilos purzeln. Die Idee eines wahrlich hellen Köpfchens!

Die Zuckeri bläst derweil zum Angriff und produziert Zucker, dass es Zahnärzten in der Region Angst und Bange wird. Gib dem Affen Zucker. Fast wie beim Energiesparen, wenn schlechte Gewohnheiten obsiegen. Kurz und kalt duschen, Wasserkocher statt Pfanne, Wäsche aufhängen statt in den Tumbler: Alle, bloss ich nicht! Sonst zünden wir dann bald alle nur noch Kerzli an, analoge versteht sich. Das sind jene, die man noch mit Feuerzeug oder Zündhölzli anzündet.