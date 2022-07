Glosse GPS-Bändeli um den Hals von Büsis und Stadtratsmitgliedern in Frauenfeld Murgspritzer-Kolumne über neuem Braui-Bier aus der Dose, über ungehaltene Blasphemie-Vorwürfe und über neue Halsbändeli, welche die Kandidaturen für den Frauenfelder Stadtrat erschweren dürften. Samuel Koch 28.07.2022, 06.30 Uhr

Leuli & Fräuli während er Empfangsfeier für die Frauenfelder Grossratspräsidentin Barbara Dätwyler. Bild: Samuel Koch (18.05.22)

Ferien hin oder her, ein kühles Blondes ist bei diesen tropischen Temperaturen nie verkehrt. Ob der Hopfensaft nun aus Glas oder einer Alu­dose die getrocknete Kehle befeuchtet, sei’s drum! Hauptsache, der Bierlieferant des Vertrauens hält die Produktion am Laufen. Ob der nun «Braui» oder Back heisst, liebe(r) anonyme(r) Betreiber(in) des Instagram-Profils meff_memes_fuer_frauenfeld. Blasphemisch ist was anderes, ungefragt und illegal lizenzpflichtige Fotos zu verwenden!