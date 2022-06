Glosse Frauenquoten an Frauenfelder Festivals, in Stadt und Bezirk: Ist doch eh alles wurst Murgspritzer über ein Frauenfelder Alleinstellungsmerkmal, über künstlerischen Frauenmangel an Open Airs und über die Politik, in der für Frauen vieles rosiger aussieht. Egal sind die Frauenquoten höchstens am Mitsommerfest mit seinen gendergerechten Toiletten. Samuel Koch 09.06.2022, 04.10 Uhr

Teilnehmerinnen an der Kundgebung am Frauenstreik in Zürich. Bild: Keystone / Walter Bieri (14.6.2021)

«No Woman, No Cry!» Ein bisschen Reggae am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Auch wenn vor diesen Spruch jedes Substantiv eingesetzt werden kann. Schön und stimmig bleibt er trotzdem. Denn der berühmte Songtitel von Bob Marley und The Wailers passt für die Stadt wie die Faust aufs Auge. Hierzulande tragen nur wenige Gemeinden die Frau im Namen, also fast ein Schweizer Alleinstellungsmerkmal. Mithalten kann nur der Kanton Bern mit Fraubrunnen und Frauenkappelen. Über deren Einwohnerzahl brauchen wir aber sicher nicht zu sinnieren, da sind wir allein auf weiter Flur. «No Woman, No Cry!»

Etwas suboptimaler sieht die Gefühlslage bei den Festivals aus. Da beginnen die Frauen ja gleich zu grännen, wie «Hampi» Latour pflegt zu sagen. Wie diese Zeitung herausgefunden hat (Ausgabe vom Mittwoch), schneiden die Frauenfelder Open Airs heuer mit einem überdurchschnittlichen künstlerischen Frauenmangel alles andere als gendergerecht ab – Frauenstreik hin oder her. Das gewöhnliche Open Air kommt auf einen Frauenanteil auf der Bühne von rund einem Fünftel, das neu lancierte Out in the Green auf unterirdische sechs Prozent. Da hilft nicht einmal ein Stapi, der wiehernd vor Lachen am Pferderennen des Gemeindecups auf Frauenfeld wettet – und verliert.

Gewonnen hat nämlich Hüttwilen. Kein Wunder, bekleidet das dortige Gemeindepräsidium doch eine Frau. So wie sechs weitere Frauen an der Spitze der 23 Gemeinden des Bezirks. Das ergibt lediglich knapp 30 Prozent. Bei 32,5 Prozent liegt der Frauenanteil im Gemeinderat – aber erst ab 1. September. Noch beachtlicher ist der Frauenanteil in der hiesigen Regierung, wo der Wert auf 40 Prozent klettert. Frauenfeld, du Frauenheld! Nur werden bei den Gesamterneuerungswahlen die Karten wieder neu gemischt.

Ob Männlein oder Weiblein – ist doch eigentlich alles wurst. Denn beim baldigen Mitsommerfest im Botanischen Garten spielt das eh keine Rolle. In der genderneutralen WC- und Hygieneinsel können alle ihr kleines oder grosses Geschäft erledigen, völlig unabhängig von dem Geschlecht.