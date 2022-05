Glosse Frauenfeld, Selbstbewusstsein ist gut. Aber bitte mach es trotz aller theologischer Führung nicht wie Katalonien! Murgspritzer über seltsame Blüten in der Politik, neu gewonnenes Selbstvertrauen durch die neue höchste Thurgauerin sowie erfolgreiche Spieler der Eishockeynati und Anfeindungen aus dem Oberthurgau und St.Gallen. Samuel Koch 25.05.2022, 04.30 Uhr

Fabrice Herzog, einer von zwei Frauenfeldern in der Eishockeynati bei der WM in Finnland. Bild: Freshfocus/

Urs Lindt

Die Frauenfelder Politjugend hebt ab. 47 Kantischüler haben während ihrer Projektwoche einen Parlamentsbetrieb in Bern nachgespielt. Das trägt derart seltsame Blüten, dass sich SVP-Politiker plötzlich um die Umwelt sorgen, dass sich Ratslinke gegen die Legalisierung von Drogen einsetzen, dass die FDP den Reigen gar gewinnt. Ist doch völlig realitätsnah. Siegreiche Freisinnige, fast so wie im nationalen Trend der vergangenen Jahre also!