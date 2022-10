Murgspritzer: Wieso Stadtrat Frauenfeld in den Winterschlaf soll

Glosse Einfach in den Winterschlaf gehen: Wieso es von Vorteil wäre, wenn sich der Stadtrat Frauenfeld ein Büchli anfressen würde Murgspritzer: Alle prügeln immer auf den Stadtrat ein. Dabei darf man in Sachen Casino auch mal Lob aussprechen, findet TZ-Redaktor Mathias Frei. Wenn aber dann wirklich nichts mehr hilft, dreht man einfach die Zimmertemperatur auf fünf Grad runter. Und gut ist. Mathias Frei 19.10.2022, 04.30 Uhr

Ein kleiner Igel im Winterschlaf. Bild: PD

Dass man es nie allen recht machen kann, das wissen auch die Frauenfelder Politikerinnen und Politiker. In dieser Hinsicht ist vor allem der Stadtrat in Übung. Der Gemeinderat hat es einfacher. Denn die Schuld verteilt sich auf 40 Schultern. Da ist jede und jeder ein bitzeli weniger der Tubel als diese cheiben Stadträte. Aber gopferteli, jetzt geht der Stadtrat mal mit gutem Beispiel voran – und macht im Casino keine Beiz auf. Und trotzdem findet das die Facebook-Meute wieder doof. Hätten ja wohl auch alle– oder einfach die lauten – etwas daran auszusetzen, wenn man im Casino einen Hipster-Spunten eröffnen würde, wo es zu veganen XXL-Schnitzeln und Randenchips trüben Biowein gäbe. Irgendwie kann man es den Leuten eben nie recht machen.

Mathias Frei. Bild: Andrea Stalder

Will der Stadtrat Strom sparen und die Strassenbeleuchtung in der Nacht abschalten, ist das nicht recht. Und wenn der Stadtrat entscheiden würde, dass in der Stadtverwaltung ab sofort die Zimmertemperatur auf 15 Grad gesenkt würde, hätten auch alle «e tummi Schnorre». Die einen sagten, das sei immer noch zu warm, während die anderen die Stadtangestellten bedauerten – und erst recht nach einer PUK schrien. Da bleibt dem Stadtrat vielleicht nur ein Ausweg: ein kleines Büchli anfressen, die Temperatur auf 5 Grad runterdrehen und in den Winterschlaf gehen.