Gewerbe «Neues Schmuckstück der Ostschweizer Eventlocations»: Lederwarenfabrik Frauenfeld schenkt sich zu ihrem 90. Geburtstag einen neuen Eventraum Vom Abstellraum zum Eventlokal: Die 0714 Lady Lederwarenfabrik AG in Frauenfeld eröffnet zum 90-jährigen Bestehen einen aussergewöhnlichen Eventraum. Ab Oktober wird er auch vermietet. Evi Biedermann 19.08.2022, 16.35 Uhr

Barbara Tschanen, Geschäftsführerin der Lederwarenfabrik Frauenfeld. Bild: PD

Eventlokal – wer denkt da nicht gleich an Party machen und feiern? Das kann man bald auch an der St.Gallerstrasse 18, aber das neue Eventlokal im Kellergeschoss der 0714 Lady Lederwarenfabrik AG bietet einiges mehr. Eigentlich besteht es aus zwei Räumen, in denen Material und Leder gelagert wurden, bevor die Produktion 1998 nach Italien ausgelagert wurde.

Nun ist dort die 90-jährige Firmengeschichte beheimatet. Im kleineren Vorraum wurde eine Mustersattlerei eingerichtet. Mit vielen Originalobjekten aus der einstigen Sattlerei von Gustav Carl Meyer. Der Sattlermeister stellte Ende der 1920er-Jahre am Kreuzplatz Sättel, Zaumzeug, Kummets und Fahrgestelle her, bevor er 1932 unweit seines Standorts die Lederwarenfabrik (LEWA) gründete und begann, als erster Unternehmer in der Schweiz, Damenhandtaschen herzustellen.

Herzensprojekt der Firmenchefin

Der zweite, grössere Raum ist allein in seiner Erscheinung ein Erlebnis. Authentisches Mauergewölbe, modernste Technik und ein durchdachtes Lichtsystem treffen dort aufeinander. «Das macht den Raum attraktiv für Kleinevents wie Lesungen oder private Feiern, Sitzungen, Seminare und Workshops», sagt Barbara Tschanen, Geschäftsführerin in dritter Generation der Lederwarenfabrik.

Auf Wunsch vermitteln kleine Monitore entlang der Wände einen tiefen Einblick ins Handwerk der Lederverarbeitung und zeigen, was es alles braucht, bis eine Tasche von A bis Z produziert ist. Man staunt, wie viel Handwerk noch immer dabei ist. Tschanen sagt:

«Die Modernisierung hat dem Handwerk nicht geschadet.»

Für die Enkelin des Firmengründers geht mit dem neuen Eventraum ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Bereits nach dem ersten Betreten, als sie 1997 die Geschäftsführung von ihrem Vater übernahm, war für sie klar, dass dem geschichtsträchtigen Raum etwas gemacht werden musste.

Vision, Herzblut und Durchhaltewillen

Doch es sollte dauern, erinnert sie sich, «aber vergessen habe ich es nie». 2020, als Corona die halbe Schweiz lahmlegte, nutzte man bei der Lederwarenfabrik die Zeit, sich Gedanken über Zukunft zu machen. In diese Zeit fällt auch die Planung von Tschanens Vision, die mit viel Herzblut und Durchhaltewillen angegangen und letztlich umgesetzt worden sei, sagt die Firmenchefin.

Pünktlich zum 90-jährigen Firmenbestehen kann sie nun verkünden: «Die ‹alte Sattlerei› ist das neue Schmuckstück der Ostschweizer Eventlocations.» Sie bietet je nach Anlass Platz für 40 bis 80 Personen und kann ab Oktober von Privatpersonen, Firmen oder Vereinen gebucht werden. Geplant ist zudem, in einem Nebenraum eine Gastroküche einzurichten, die nach Bedarf genutzt werden kann.